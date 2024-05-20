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Otomotiv
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Ölüm makineleri: İşte trafiğe çıkması yasaklanan otomobiller!

2024-05-20 14:04:38
Ölüm makineleri: İşte trafiğe çıkması yasaklanan otomobiller!

Spor otomobil üreticileri, sınırları zorlamayı seviyor. Hatta bazen öyle modeller üretiyorlar ki onları sadece pistlerde görebiliyoruz. Evet, bazı otomobillerin yollara çıkması yasak. Maalesef onlarla eğer şanslıysak sadece yarış pistleri ve özel etkinliklerde karşılaşabiliyoruz. Ya da bir iç çekip fotoğraflarına bakıyoruz. Lafı daha fazla uzatmadan arasında Ferrari, Lamborghini gibi olmazsa olmaz markaların bulunduğu listemize geçelim. Yola çıkması yasal olmayan otomobiler: Maserati MC12 Corsa Ferrari FXX Lamborghini Sesto Elemento Bugatti Bolide McLaren P1 GTR Pagani Huayra R Uzaydan fırlayıp gelmiş gibi: Maserati MC12 Corsa Maserati'nin sadece yarış pistlerine özel olarak tasarladığı bu otomobil, bildiğimiz MC12'in yarış versiyonu. Kendisinden 2004 ve 2005 yıllarında yalnızca 12 adet üretilmiş. MC12 Corsa, gücünü 6.0 litrelik V12 motorundan alıyor ve bu motor, yaklaşık olarak 755 beygir güç üretiyor. (Tasarımı biraz Ferrari F50'yi mi andırıyor sanki.)

#1
Foto - Ölüm makineleri: İşte trafiğe çıkması yasaklanan otomobiller!

Kırmızının en çok yakıştığı otomobillerden: Ferrari FXX 2005 yılında piyasaya sürülen ve sadece 30 adet üretilen Ferrari FXX’in 6.3 litre V12 motoru, 800 beygir güç üretebiliyor. (Yola çıkması yasal değildi ancak Shell’in bir dönem dağıttığı oyuncağı halıda iyi gidiyordu.)

#2
Foto - Ölüm makineleri: İşte trafiğe çıkması yasaklanan otomobiller!

İsmi bile şiir gibi: Lamborghini Sesto Elemento İlk defa 2010’da düzenlenen Paris Motor Show'da tanıtılan Lamborghini Sesto Elemento’dan sadece 20 adet üretilmiş. 570 beygirlik güç üretebilen bu arabaya 5.2 litrelik V10 motor can veriyor.

#3
Foto - Ölüm makineleri: İşte trafiğe çıkması yasaklanan otomobiller!

Sınır tanımayan bir markanın sınır tanımayan arabası: Bugatti Bolide 28 Ekim 2020'de tanıtalın Bolide, 8.0 litrelik quad-turbo W16 motoruyla 1600 beygirlik güç sunabiliyor. Tamamen karbon fiberden yapılan arabanın sadece 1240 kilogram ağırlığında olduğunu da hatırlatalım.

#4
Foto - Ölüm makineleri: İşte trafiğe çıkması yasaklanan otomobiller!

Bildiğimiz P1'in daha hızlısı, daha öfkelisi: McLaren P1 GTR McLaren P1'in yarış pisti versiyonu olarak geliştirilen bu araba, 2015'te tanıtıldı. 3.8 litrelik çift turboşarjlı V8 motora sahip P1, 1000 beygirlik güç üretebiliyor.

#5
Foto - Ölüm makineleri: İşte trafiğe çıkması yasaklanan otomobiller!

Listenin finalinde olmazsa olmazdı: Pagani Huayra R 2021 yılında tanıtılan ve 30 adet üretilen, yine sadece pist odaklı bu otomobilde 6.0 litrelik V12 motor bulunuyor. 850 beygir gücündeki bu arabayı Pagani, ''Efsanenin tutkuyla buluşması'' olarak lanse ediyor. Sizin de ''Listede bu da olmalıydı.'' dediğiniz otomobiller varsa yorumlara bekliyoruz.

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