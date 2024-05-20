Ölüm makineleri: İşte trafiğe çıkması yasaklanan otomobiller!

Spor otomobil üreticileri, sınırları zorlamayı seviyor. Hatta bazen öyle modeller üretiyorlar ki onları sadece pistlerde görebiliyoruz. Evet, bazı otomobillerin yollara çıkması yasak. Maalesef onlarla eğer şanslıysak sadece yarış pistleri ve özel etkinliklerde karşılaşabiliyoruz. Ya da bir iç çekip fotoğraflarına bakıyoruz. Lafı daha fazla uzatmadan arasında Ferrari, Lamborghini gibi olmazsa olmaz markaların bulunduğu listemize geçelim. Yola çıkması yasal olmayan otomobiler: Maserati MC12 Corsa Ferrari FXX Lamborghini Sesto Elemento Bugatti Bolide McLaren P1 GTR Pagani Huayra R Uzaydan fırlayıp gelmiş gibi: Maserati MC12 Corsa Maserati'nin sadece yarış pistlerine özel olarak tasarladığı bu otomobil, bildiğimiz MC12'in yarış versiyonu. Kendisinden 2004 ve 2005 yıllarında yalnızca 12 adet üretilmiş. MC12 Corsa, gücünü 6.0 litrelik V12 motorundan alıyor ve bu motor, yaklaşık olarak 755 beygir güç üretiyor. (Tasarımı biraz Ferrari F50'yi mi andırıyor sanki.)