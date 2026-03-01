Tarihi manevra: Hürmüz Boğazı'na yaklaşan Türk gemisi AIS sinyalini apar topar değiştirip bakın ne yaptı
Hürmüz Boğazı'na yaklaşan Boğaziçi isimli Türk gemisinin olası İran saldırısından kaçınmak için tarihi bir manevraya imza attığı öne sürüldü.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarının ardından İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri kapattığı yönündeki iddialara ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, bazı ticari gemilerin rota değiştirerek U dönüşü yaptığı görüldü.
İran basınında yer alan haberlerde, gemi ve petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişinin durdurulmasıyla boğazın "fiilen" kapatıldığı öne sürüldü.
Uluslararası medyada bir Avrupa Birliği (AB) yetkilisine dayandırılan haberlerde ise İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Hürmüz Boğazı'nı kullanacak gemilere "Hiçbir geminin geçişine izin verilmiyor" mesajları ilettiği bildirildi.
İngiltere Deniz Ticaret Örgütü (UKMTO), yayımladığı uyarıda bölgede önemli ölçüde askeri hareketlilik bulunduğunu ve denizcilerin Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS) ile diğer seyir ve haberleşme sistemlerinde aksama dahil artan elektronik parazit ve karışma ihtimallerini dikkate almaları gerektiğini duyurdu.
Tüm bu gelişmeler yaşanırken Boğaziçi isimli Türk gemisi Hürmüz'den rahat geçebilmek için AIS sinyalini gündelledi.
Boğaziçi isimli gemi, Hürmüz Boğazı'ndan geçerken olası İran saldırısından kaçınmak için sinyalini "MÜSLÜMAN GEMİSİ - TÜRKLER“ olarak değiştirdi.
