  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
'Öldü' deniyordu! Hamaney'in hesabından saat 00.30'da dünyayı sallayacak paylaşım geldi Tarihi manevra: Hürmüz Boğazı'na yaklaşan Türk gemisi AIS sinyalini apar topar değiştirip bakın ne yaptı Xiaomi 17 Türkiye’de satışa sunuldu! Fiyatı ve özellikleri şaşırtıyor Cübbeli Ahmet Hoca'nın Hamaney sözleri ortalığı yıkacak: Bunu farklı bir yerde bulamazsınız Askeri uzman cevapladı! ABD sadece hava saldırıları ile başarılı olur mu? ChatGPT Pentagon’un emrine girdi! Abonelik iptalleri başladı Mete Yarar İran'dan korkutan istihbaratı aldı: Şu an içerdeler İran vurulurken Türkiye İsrail savaşının başlayacağı yeri açıkladı Ahmed El Şara da topa girdi! Suriye'den İran'a hiç hesapta olmayan tepki Axios: Hamaney öldürüldü
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Tarihi manevra: Hürmüz Boğazı'na yaklaşan Türk gemisi AIS sinyalini apar topar değiştirip bakın ne yaptı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Tarihi manevra: Hürmüz Boğazı'na yaklaşan Türk gemisi AIS sinyalini apar topar değiştirip bakın ne yaptı

Hürmüz Boğazı'na yaklaşan Boğaziçi isimli Türk gemisinin olası İran saldırısından kaçınmak için tarihi bir manevraya imza attığı öne sürüldü.

1
#1
Foto - Tarihi manevra: Hürmüz Boğazı'na yaklaşan Türk gemisi AIS sinyalini apar topar değiştirip bakın ne yaptı

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarının ardından İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri kapattığı yönündeki iddialara ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, bazı ticari gemilerin rota değiştirerek U dönüşü yaptığı görüldü.

#2
Foto - Tarihi manevra: Hürmüz Boğazı'na yaklaşan Türk gemisi AIS sinyalini apar topar değiştirip bakın ne yaptı

İran basınında yer alan haberlerde, gemi ve petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişinin durdurulmasıyla boğazın "fiilen" kapatıldığı öne sürüldü.

#3
Foto - Tarihi manevra: Hürmüz Boğazı'na yaklaşan Türk gemisi AIS sinyalini apar topar değiştirip bakın ne yaptı

Uluslararası medyada bir Avrupa Birliği (AB) yetkilisine dayandırılan haberlerde ise İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Hürmüz Boğazı'nı kullanacak gemilere "Hiçbir geminin geçişine izin verilmiyor" mesajları ilettiği bildirildi.

#4
Foto - Tarihi manevra: Hürmüz Boğazı'na yaklaşan Türk gemisi AIS sinyalini apar topar değiştirip bakın ne yaptı

İngiltere Deniz Ticaret Örgütü (UKMTO), yayımladığı uyarıda bölgede önemli ölçüde askeri hareketlilik bulunduğunu ve denizcilerin Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS) ile diğer seyir ve haberleşme sistemlerinde aksama dahil artan elektronik parazit ve karışma ihtimallerini dikkate almaları gerektiğini duyurdu.

#5
Foto - Tarihi manevra: Hürmüz Boğazı'na yaklaşan Türk gemisi AIS sinyalini apar topar değiştirip bakın ne yaptı

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Boğaziçi isimli Türk gemisi Hürmüz'den rahat geçebilmek için AIS sinyalini gündelledi.

#6
Foto - Tarihi manevra: Hürmüz Boğazı'na yaklaşan Türk gemisi AIS sinyalini apar topar değiştirip bakın ne yaptı

Boğaziçi isimli gemi, Hürmüz Boğazı'ndan geçerken olası İran saldırısından kaçınmak için sinyalini "MÜSLÜMAN GEMİSİ - TÜRKLER“ olarak değiştirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ata

ama türkler onlar için geçerli ve yeterli bir kod değil malesef...
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Savaş büyüyor! İran, ABD'yi vurdu
Dünya

Savaş büyüyor! İran, ABD'yi vurdu

Savaş büyüyor. ABD ve İsrail saldırdığı İran, misilleme olarak bölgedeki tüm ABD üslerine saldırılar başlattı.

İran medyası dünyaya duyurdu! Pezeşkiyan öldü mü?
Dünya

İran medyası dünyaya duyurdu! Pezeşkiyan öldü mü?

ABD ve İsrail, İran'a ortak bir operasyon başlattı. Üst düzey yetkililerin hedef alındığı saldırıların ardından İran medyası İran Cumhurbaşk..
Kalleşlerden Ramazan’da alçak provokasyon! Cami duvarına haç çizildi
Dünya

Kalleşlerden Ramazan’da alçak provokasyon! Cami duvarına haç çizildi

Rahat durmayan kalleşler İskeçe’de bulunan Hürriyet Camii'nin duvarına haç çizerek alçak bir provokasyona girişti.

CHP’li belediyede yolsuzluk lağımı patladı: Tanju Özcan dahil 13 kişi daha kelepçelendi
Gündem

CHP’li belediyede yolsuzluk lağımı patladı: Tanju Özcan dahil 13 kişi daha kelepçelendi

CHP’li belediyelerdeki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarına bir yenisi Bolu’da eklendi! Göreve geldiği günden bu yana icraatlarından çok skan..
Savaş başlıyor mu? İran kararı sonrası İngiltere'den olay İsrail hamlesi
Dünya

Savaş başlıyor mu? İran kararı sonrası İngiltere'den olay İsrail hamlesi

Orta Doğu'da tırmanan gerilimin ardından İngiltere'den flaş bir hamle geldi. Tahran Büyükelçiliğini geçici olarak kapatan Londra yönetimi, T..
Gözaltına alınan Tanju’nun sözleri ortaya çıktı! ‘Bu bedeli ya seve seve vereceksiniz, ya da ...... vereceksiniz’
Siyaset

Gözaltına alınan Tanju’nun sözleri ortaya çıktı! ‘Bu bedeli ya seve seve vereceksiniz, ya da ...... vereceksiniz’

Rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan, ırkçı ve nefret dolu açıklamalarıyla tanınan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, b..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23