'Öldü' denilen Mahmud Ahmedinejad'dan olay paylaşım
İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, İsrail'in düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybettiği iddia edilmişti. Ahmedinejad'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.
İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, İsrail'in düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybettiği iddia edilmişti. Ahmedinejad'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.
İran’ın yarı resmi haber ajansı Mehr, dün son dakika olarak geçtiği haberde “Ahmedinejad şehit oldu” ifadelerini kullanmıştı.
Ahmedinejad, Ayetullah Hamaney'in şehadeti dolayısıyla taziye mesajı yayınladı.
Ahmedinejad paylaşımda, "Bismillahirrahmanirrahim “İnna lillahi ve inna ileyhi raciun” (Şüphesiz biz Allah’a aidiz ve O’na döneceğiz)
Büyük bir üzüntü ve derin bir teessürle, Amerika ve İsrail’in ağır ve benzeri görülmemiş saldırısında, İran İslam Cumhuriyeti’nin Yüce Lideri’nin, aile fertlerinin, bazı yetkililerin, komutanların, askerlerin, öğrencilerin ve bir grup vatandaşın şehit edilmesi dolayısıyla, tüm halka ve onların yakınlarına ve ailelerine başsağlığı diliyorum.
Bu uluslararası hukuka aykırı eylemi kınayarak ve saldırı operasyonlarının derhal durdurulmasını talep ederek, Yüce Allah’tan şehitler için rahmet ve mağfiret, büyük İran milleti için ise birlik, beraberlik, yücelik ve sağlık niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23