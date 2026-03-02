  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Merkez Bankası’ndan gece yarısı kritik karar: Süresiz olarak durduruldu 'Öldü' denilen Mahmud Ahmedinejad'dan olay paylaşım İran savaşı sürerken flaş  karar alındı! 35 adet F-16 savaş uçağı geliyor Elektrikli otomobilde rekor! 1.036 km menzili var Öksürük şuruplarını atın gitsin: Bu reçine solunumu tamamen onarıyor! Antik çağların mirası... Fenerbahçe'den yeni sezona sürpriz transfer! Yönetim düğmeye bastı bile... Müthiş haber: Galatasaray'a transfer müjdesi! Juventus o ismin biletini kesti Avrupa'dan haykıran ses: İran'ın bombalanması Trump'a petrol getirir! Hitler benzetmesi... Ramazan'da mide sorunu mu yaşıyorsunuz, o zaman... Yanma ve şişkinliğe son! Fenerbahçe'de şok gelişme! Tedesco, Antalyaspor maçında yok...
Gündem
6
Yeniakit Publisher
'Öldü' denilen Mahmud Ahmedinejad'dan olay paylaşım
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

'Öldü' denilen Mahmud Ahmedinejad'dan olay paylaşım

İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, İsrail'in düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybettiği iddia edilmişti. Ahmedinejad'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

1
#1
Foto - 'Öldü' denilen Mahmud Ahmedinejad'dan olay paylaşım

İran’ın yarı resmi haber ajansı Mehr, dün son dakika olarak geçtiği haberde “Ahmedinejad şehit oldu” ifadelerini kullanmıştı.

#2
Foto - 'Öldü' denilen Mahmud Ahmedinejad'dan olay paylaşım

Ahmedinejad, Ayetullah Hamaney'in şehadeti dolayısıyla taziye mesajı yayınladı.

#3
Foto - 'Öldü' denilen Mahmud Ahmedinejad'dan olay paylaşım

Ahmedinejad paylaşımda, "Bismillahirrahmanirrahim “İnna lillahi ve inna ileyhi raciun” (Şüphesiz biz Allah’a aidiz ve O’na döneceğiz)

#4
Foto - 'Öldü' denilen Mahmud Ahmedinejad'dan olay paylaşım

Büyük bir üzüntü ve derin bir teessürle, Amerika ve İsrail’in ağır ve benzeri görülmemiş saldırısında, İran İslam Cumhuriyeti’nin Yüce Lideri’nin, aile fertlerinin, bazı yetkililerin, komutanların, askerlerin, öğrencilerin ve bir grup vatandaşın şehit edilmesi dolayısıyla, tüm halka ve onların yakınlarına ve ailelerine başsağlığı diliyorum.

#5
Foto - 'Öldü' denilen Mahmud Ahmedinejad'dan olay paylaşım

Bu uluslararası hukuka aykırı eylemi kınayarak ve saldırı operasyonlarının derhal durdurulmasını talep ederek, Yüce Allah’tan şehitler için rahmet ve mağfiret, büyük İran milleti için ise birlik, beraberlik, yücelik ve sağlık niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Komşuda gerginlik! IKBY karşılık verecek
Dünya

Komşuda gerginlik! IKBY karşılık verecek

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Erbil’in Degele nahiyesindeki Peşmerge karargâhına düzenlenen SİHA saldırısının ardından Bağdat’a çağrıd..
Çin’den ABD’ye uydu şoku! Ortadoğu’daki tüm askeri üsler tek tek ifşa edildi
Gündem

Çin’den ABD’ye uydu şoku! Ortadoğu’daki tüm askeri üsler tek tek ifşa edildi

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sürerken, Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) ve Çinli ticari uydu şirketi MizarVision, ABD’nin Ortad..
Netanyahu'nun uçağı güvenlik gerekçesiyle Almanya'da bekletiliyor
Dünya

Netanyahu'nun uçağı güvenlik gerekçesiyle Almanya'da bekletiliyor

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun uçağı, İran’a yönelik operasyonların ardından güvenlik önlemleri kapsamında Almanya'ya gönderildi. Uçuş takip..
İran istihbaratının içler acısı halini Ahmedinejad'dan dinleyin
Gündem

İran istihbaratının içler acısı halini Ahmedinejad'dan dinleyin

Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, İran istihbaratına sızan Mossad casuslarına karşı 20 kişilik özel ekip kurduklarını, ekiptekiler..
Kuzey Kore’den ABD ve şer ittifakına tokat gibi cevap! Mazlumların yanında duran Pyongyang’dan "gangster" çıkışı
Gündem

Kuzey Kore’den ABD ve şer ittifakına tokat gibi cevap! Mazlumların yanında duran Pyongyang’dan "gangster" çıkışı

Zalim ABD ve terör şebekesi İsrail’in İran’a yönelik kalleş saldırılarına dünyadan tepkiler çığ gibi büyürken, en sert duruşlardan biri Kuze..
Tahran'da 'müttefik' şoku! Rusya ve Çin kılını bile kıpırdatmıyor!
Dünya

Tahran'da 'müttefik' şoku! Rusya ve Çin kılını bile kıpırdatmıyor!

Tahran'ın "Doğu'ya Bakış" stratejisi sarsılıyor. Analizler, Rusya ve Çin'in İran'ı en zor anında yalnız bıraktığını kanıtlıyor...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23