'Öldü' denilen Mahmud Ahmedinejad'dan olay paylaşım

Büyük bir üzüntü ve derin bir teessürle, Amerika ve İsrail’in ağır ve benzeri görülmemiş saldırısında, İran İslam Cumhuriyeti’nin Yüce Lideri’nin, aile fertlerinin, bazı yetkililerin, komutanların, askerlerin, öğrencilerin ve bir grup vatandaşın şehit edilmesi dolayısıyla, tüm halka ve onların yakınlarına ve ailelerine başsağlığı diliyorum.