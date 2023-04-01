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Spor
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Olay gelişme! Süper Bilgisayar, Türkiye'de şampiyon olacak takımı belirledi!

2023-04-01 16:53:01
Olay gelişme! Süper Bilgisayar, Türkiye'de şampiyon olacak takımı belirledi!

Süper bilgisayar, Süper Lig'deki şampiyonu belirledi. Risk yönetimine ve takımların form durumuna göre tahminde bulunan web sitesi, Türkiye'nin bu sezonki şampiyonunu açıkladı. Şampiyonun yanı sıra, 3. sırada bulunan takım dikkatlerden kaçmadı... Her yıl tahmin yapan Süper bilgisayar, bu yıl da Süper Lig hakkında sonucu açıkladı. Şampiyonun 91 puana ulaşacağını söyleyen bilgisayar, tüm sıralamayı açıkladı.

#1
Foto - Olay gelişme! Süper Bilgisayar, Türkiye'de şampiyon olacak takımı belirledi!

ŞAMPİYON GALATASARAY Galatasaray (91 puan)

#2
Foto - Olay gelişme! Süper Bilgisayar, Türkiye'de şampiyon olacak takımı belirledi!

Fenerbahçe (88 puan)

#3
Foto - Olay gelişme! Süper Bilgisayar, Türkiye'de şampiyon olacak takımı belirledi!

Adana Demirspor (65 puan)

#4
Foto - Olay gelişme! Süper Bilgisayar, Türkiye'de şampiyon olacak takımı belirledi!

Beşiktaş (64 puan)

#5
Foto - Olay gelişme! Süper Bilgisayar, Türkiye'de şampiyon olacak takımı belirledi!

Başakşehir (64 puan)

#6
Foto - Olay gelişme! Süper Bilgisayar, Türkiye'de şampiyon olacak takımı belirledi!

Trabzonspor (60 puan)

#7
Foto - Olay gelişme! Süper Bilgisayar, Türkiye'de şampiyon olacak takımı belirledi!

KÜME DÜŞENLER Giresunspor (34 puan)

#8
Foto - Olay gelişme! Süper Bilgisayar, Türkiye'de şampiyon olacak takımı belirledi!

İstanbulspor (33 puan)

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