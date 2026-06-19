Olay çıkar olay! Sörloth için Fenerbahçe duyuruldu! Atletico Madrid'den beklenen karar çıktı
Fenerbahçe'de Muriqi sonrası bir bomba daha patladı patlayacak...
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Fenerbahçe'de Muriqi sonrası bir bomba daha patladı patlayacak...
Fenerbahçe'de forvet tranferi için çalışmalar sürüyor. Vedat Muriqi'yi İstanbul'a getiren sarı-lacivertliler, hücum hattına bir takviye daha peşinde. Fenerbahçe, Alexander Sörloth'la ilgilenirken Atletico Madrid yıldız futbolcunun bonservisini belirledi.
Teknik diretörlük görevi için İsmail Kartal'la anlaşmaya sağlayan ve Vedat Muriqi'yi kadrosuna katmaya hazırlanan Fenerbahçe, forvete bir hamle daha yapmanın peşinde.
Daha önce sarı-lacivertli takımda forma giyen Vedat Muriqi'yi dün İstanbul'a getiren Fenerbahçe'de gündemdeki isimlerden biri, kariyerine Atletico Madrid'de devam eden Alexander Sörloth. Nicolo Schira'nın haberine göre Fenerbahçe, Juventus'un da listesinde olan golcü oyuncu için transfer yarışına dahil oldu.
Haberde, Atletico Madrid'in Norveçli golcünün bonservisiyle ilgili kararını verdiği ve ayrılık için 35 milyon euroluk bir bonservis talep ettiği belirtildi. İspanyol ekibinde geçtiğimiz sezon 54 maçta süre alan Sörloth, 20 gol atarken 1 asist kaydetti.
Futbol kariyerine Norveç'in Strindheim takımında başlayan Alexander Sörloth, sonrasında sırasıyla Rosenborg, Bodo/Glimt, Groningen, Midtyjlland, Crystal Palace, Gent, Trabzonspor, Leipzig, Real Sociedad ve Villarreal formalarını giydi. Deneyimli santrfor, 2024'te Villarreal'den Atletico Madrid'e 32 milyon euroluk bir bonservisle transfer oldu.
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