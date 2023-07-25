Olacak iş değil! Görünce beyinlerinden vurulmuşa döndüler! Sen manyak mısın be kadın

Orada yedi inek, yedi köpek, iki kedi, 27 koyun ve 80 tavuk keşfettiler. Ayrıca evin içinde iki köpek, iki kedi ve üç tavuk vardı. Kontrol altına alınabilen tüm hayvanlara el konuldu ve mülkten çıkarıldı. Arama emri sırasında Toy, mülkte bir araç açtı ve içerideki bir kafesten birkaç tavuğu çıkardı. SPCA müfettişlerine, hayvanların hiçbirinin yasal sahibi olmadığını, aslında bir hayır kurumuna ait olduklarını ve vakfı kendisinin ve iki kişinin daha yönettiğini söyledi. Daha sonra mülkün kendisine ait olduğunu ve onu mütevellisi olduğu tekele kiraladığını doğruladı. Toy, SPCA müfettişlerine hayvan sahibi olmasını engelleyen bir emir olduğunun farkında olduğunu söyledi. Hayvanları isteyerek onlara teslim etme fırsatı sunulduğunda, o reddetti. SPCA CEO'su Robyn Kiddle, diskalifiye emri ihlalini "aşağılık" olarak nitelendirdi. "Müfettişlerimiz hayvanların mağdur olmaması için inanılmaz sıkı çalışıyorlar. Beş yıllık yasak döneminde bir mülkte 123 hayvan bulunması, kanuna ve müfettişlerimizin yapmaya çalıştığı işe kesinlikle hiçe saymaktır. Bu kişi başlangıçta kötü muameleden ve bir hayvanın ihtiyaç duyduğu bakımı görmesini sağlamamaktan mahkum edildi. Burada açıkça bir pişmanlık ya da mülkteki hayvan sayısıyla ilgili yasaya saygı yok. Müfettişlerimiz adalet için sıkı bir şekilde mücadele ediyor, ancak bu suratımıza bir tokat gibi iniyor. Sadece bu sefer mesajın iletilmesini umabilirim." dedi.