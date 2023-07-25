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Olacak iş değil! Görünce beyinlerinden vurulmuşa döndüler! Sen manyak mısın be kadın

2023-07-25 15:24:30
Olacak iş değil! Görünce beyinlerinden vurulmuşa döndüler! Sen manyak mısın be kadın

Mülkünde kötü koşullar altında yaşayan onlarca hayvan bulunduktan sonra 5 yıllık ceza alan kadının evine yeni bir baskın yapan yetkililer korkunç bir manzara ile karşılaştı. Yaptıklarından ders çıkarmayan kadının evinde 123 hayvan bulundu. Hayvan bakması yasak olan kadının evindeki kafeste 80 tavuk bulundu. Tavuklar birlikte pek çok koyun, kedi, köpek de benzer şartlarda mülkte yaşıyordu. Hayvan hakları savunucuları haber karşısında sinir krizi geçirdi. Beş yıl boyunca hayvan sahibi olmaktan men edilen bir Waikatolı bir kadın, mülkünde 120'den fazla hayvanla bulunduktan sonra, hayvan koruma merkezi tarafından aşağılık olarak nitelendirilen bir hareketle beş yıl daha yasaklandı.

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Foto - Olacak iş değil! Görünce beyinlerinden vurulmuşa döndüler! Sen manyak mısın be kadın

Waharoa'dan 62 yaşındaki Lai Toy da Cuma günü Hamilton Bölge Mahkemesi'ne çıkarıldığında iki yıl yoğun gözetim cezasına çarptırıldı ve 3000 dolar tazminat ödemesine karar verildi. Nisan ayındaki üç günlük bir jüri duruşmasının ardından, bir diskalifiye kararını ihlal etme suçlamasından suçlu bulunmuştu. Toy ilk olarak Kasım 2017'de bir kötü muamele, bir yaralı hayvanın mantıksız veya gereksiz acı ve sıkıntıyı hafifletmek için tedavi görmeme ve üç hayvanın fiziksel, sağlık ve davranışsal ihtiyaçlarını karşılamama suçlamasıyla mahkum edilmişti. Bu suçlamalar, 2015 yılında Toy'un mülkünde yapılan hayvan koruma merkezi SPCA incelemesinde, bırakılması gereken birkaç hayvanın bulunduğu bulgularla ilgiliydi. Mülkte bulunan hayvanlar arasında bir arabanın çarptığı iddia edilen sağ ön ayağı kırılmış bir keçi de bulunuyordu. Ancak mahkeme tarafından uygulanan beş yıllık yasağa rağmen Kasım 2019 ile Mart 2020 arasında SPCA, Toy'un diskalifiye kararını ihlal ettiğini bildiren birkaç telefon aldı. Sonuç olarak, SPCA müfettişleri ve polis, onun mülkünde bir arama emri çıkardı.

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Foto - Olacak iş değil! Görünce beyinlerinden vurulmuşa döndüler! Sen manyak mısın be kadın

Orada yedi inek, yedi köpek, iki kedi, 27 koyun ve 80 tavuk keşfettiler. Ayrıca evin içinde iki köpek, iki kedi ve üç tavuk vardı. Kontrol altına alınabilen tüm hayvanlara el konuldu ve mülkten çıkarıldı. Arama emri sırasında Toy, mülkte bir araç açtı ve içerideki bir kafesten birkaç tavuğu çıkardı. SPCA müfettişlerine, hayvanların hiçbirinin yasal sahibi olmadığını, aslında bir hayır kurumuna ait olduklarını ve vakfı kendisinin ve iki kişinin daha yönettiğini söyledi. Daha sonra mülkün kendisine ait olduğunu ve onu mütevellisi olduğu tekele kiraladığını doğruladı. Toy, SPCA müfettişlerine hayvan sahibi olmasını engelleyen bir emir olduğunun farkında olduğunu söyledi. Hayvanları isteyerek onlara teslim etme fırsatı sunulduğunda, o reddetti. SPCA CEO'su Robyn Kiddle, diskalifiye emri ihlalini "aşağılık" olarak nitelendirdi. "Müfettişlerimiz hayvanların mağdur olmaması için inanılmaz sıkı çalışıyorlar. Beş yıllık yasak döneminde bir mülkte 123 hayvan bulunması, kanuna ve müfettişlerimizin yapmaya çalıştığı işe kesinlikle hiçe saymaktır. Bu kişi başlangıçta kötü muameleden ve bir hayvanın ihtiyaç duyduğu bakımı görmesini sağlamamaktan mahkum edildi. Burada açıkça bir pişmanlık ya da mülkteki hayvan sayısıyla ilgili yasaya saygı yok. Müfettişlerimiz adalet için sıkı bir şekilde mücadele ediyor, ancak bu suratımıza bir tokat gibi iniyor. Sadece bu sefer mesajın iletilmesini umabilirim." dedi.

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