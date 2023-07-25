2023-07-25 15:24:30 Olacak iş değil! Görünce beyinlerinden vurulmuşa döndüler! Sen manyak mısın be kadın
Mülkünde kötü koşullar altında yaşayan onlarca hayvan bulunduktan sonra 5 yıllık ceza alan kadının evine yeni bir baskın yapan yetkililer korkunç bir manzara ile karşılaştı. Yaptıklarından ders çıkarmayan kadının evinde 123 hayvan bulundu. Hayvan bakması yasak olan kadının evindeki kafeste 80 tavuk bulundu. Tavuklar birlikte pek çok koyun, kedi, köpek de benzer şartlarda mülkte yaşıyordu. Hayvan hakları savunucuları haber karşısında sinir krizi geçirdi. Beş yıl boyunca hayvan sahibi olmaktan men edilen bir Waikatolı bir kadın, mülkünde 120'den fazla hayvanla bulunduktan sonra, hayvan koruma merkezi tarafından aşağılık olarak nitelendirilen bir hareketle beş yıl daha yasaklandı.