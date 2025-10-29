  • İSTANBUL
Olacak iş değil! Müslüman ülke Pakistan, Müslüman Taliban'ı tehdit etti

Recep Yeşil Giriş Tarihi:
Olacak iş değil! Müslüman ülke Pakistan, Müslüman Taliban'ı tehdit etti

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asif, Müslüman Taliban'ın yönetimindeki Afganistan'ı tehdit etti.

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asif, Afganistan ile Pakistan arasında 25 Ekim’de İstanbul’da gerçekleştirilen ve başarısız sonuçlanan barış görüşmelere ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Bakan Asif açıklamasında, Afganistan’daki Taliban yönetimini sert bir şekilde eleştirerek, "Barışa bir şans vermek üzere kardeş ülkelerin isteği doğrultusunda barış görüşmelerine katıldık ancak, bazı Afgan yetkililerin zehirli açıklamaları, Taliban rejiminin sinsi ve parçalanmış zihniyetini açıkça ortaya koyuyor. Onlara Pakistan’ın, Taliban rejimini tamamen ortadan kaldırmak ve onları saklanacakları mağaralara geri itmek için tam askeri gücünün sadece küçük bir kısmını kullanması gerektiğinin teminatını verebilirim" ifadelerini kullandı.

Bakan Asif, 2001 yılında Afganistan Savaşı’nda ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Nanganhar vilayetindeki Tora Bora dağlık bölgesindeki saldırıları hatırlatarak, "İsterlerse, orada yaşanan hezimeti tekrar yaşamaları mümkün. Taliban rejiminin, gasp ettiği iktidarını korumak ve kendilerini ayakta tutan savaş ekonomisini sürdürmek için Afganistan’ı körü körüne yeni bir çatışmaya sürüklemesi üzücü bir durum. Kendi yetersizliklerini ve savaş naralarının boşluğunu bilerek hala savaş çanlarını çalıyorlar. Eğer Afgan Taliban rejimi, Afganistan’ı ve masum halkını bir kez daha yıkıma uğratmaya kararlıysa, öyle olsun" dedi.

"AFGANİSTAN KENDİ HALKI İÇİN MEZAR" - Pakistanlı Savunma Bakanı, Afganistan ile ilişkilendirilen "imparatorluklar mezarlığı" lakabına değinerek, "Afganistan kesinlikle kendi halkı için bir mezar olmuştur. Hiçbir zaman imparatorlukların mezarlığı olmadı" ifadelerini kullandı. Bakan Asif, "Bölgedeki istikrarsızlığın sürmesini çıkarları için isteyen Taliban rejimi içindeki savaş yanlıları, kararlılığımızı ve cesaretimizi yanlış değerlendirdiklerini bilmelidir. Taliban rejimi bizimle savaşmak isterse, dünya onların tehditlerinin sadece gösterişten ibaret olduğunu görecektir" dedi.

Pakistanlı Bakan, Afganistan tarafından gelebilecek herhangi bir saldırının güçlü bir şekilde karşı bulacağını belirterek, "Sizin ihanetinizi ve alayınızı uzun süre taşıdık ama artık yeter. Pakistan’a yönelik yapılacak herhangi bir terör saldırısı size bu tür maceraların acı bedelini tattıracaktır. Kararlılığımızı ve kapasitemizi test etmek isterseniz, bunu kendi tehlikeniz ve felaketiniz pahasına yapmış olursunuz" ifadelerini kullandı. Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar da bugün İstanbul’daki görüşmelerin sonucuna ilişkin bir açıklama yapmıştı. Bakan Tarar, "Afgan Talibanı, herhangi bir sorumluluk kabul etmek yerine suçu başkalarına atmaya, konuyu saptırmaya ve oyalama taktiklerine başvurdu. Bu nedenle diyalog, işe yarar bir çözüm getirmekte başarısız oldu. Taliban, Afgan halkını gereksiz bir savaşa sürüklemeyi ve batırmayı arzuluyor" diye konuşmuştu.

Pakistan, son dönemde sınır hattında Pakistan Talibanı olarak da bilinen Tehreek-e-Taliban Pakistan’ın (TTP) kendi topraklarına düzenlediği saldırılara karşılık olarak 9 Ekim’de Afganistan’ın başkenti Kabil’e hava saldırıları düzenlemişti. Bu saldırıların ardından, Afgan tarafı sınır boyunca Pakistan askeri mevzilerine ateş açmış ve gerginlik çatışmaya dönüşmüştü. Katar ve Suudi Arabistan’ın arabuluculuğuyla iki ülke arasındaki çatışmalar durmuş, ancak 14 Ekim’de yeniden başlamıştı. Pakistan ve Afganistan arasında 15 Ekim’de 48 saatlik geçici ateşkes ilan edilmişti. İki ülke arasında Katar’ın başkenti Doha’da ateşkes görüşmeleri yapılmış ve Pakistan ile Afganistan, Türkiye ve Katar arabuluculuğunda 19 Ekim’de "kalıcı ateşkes" konusunda anlaşmaya varmıştı. Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asif yaptığı açıklamada, ateşkesin "kesinleştirildiğini" belirtmiş, her iki tarafın da "ayrıntılı konuları" görüşmek üzere 25 Ekim’de İstanbul’da tekrar bir araya geleceğini söylemişti. Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid ise tarafların tam ve anlamlı bir ateşkeste anlaştıklarını bildirmişti.

