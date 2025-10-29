Olacak iş değil! Müslüman ülke Pakistan, Müslüman Taliban'ı tehdit etti

Pakistanlı Bakan, Afganistan tarafından gelebilecek herhangi bir saldırının güçlü bir şekilde karşı bulacağını belirterek, "Sizin ihanetinizi ve alayınızı uzun süre taşıdık ama artık yeter. Pakistan’a yönelik yapılacak herhangi bir terör saldırısı size bu tür maceraların acı bedelini tattıracaktır. Kararlılığımızı ve kapasitemizi test etmek isterseniz, bunu kendi tehlikeniz ve felaketiniz pahasına yapmış olursunuz" ifadelerini kullandı. Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar da bugün İstanbul’daki görüşmelerin sonucuna ilişkin bir açıklama yapmıştı. Bakan Tarar, "Afgan Talibanı, herhangi bir sorumluluk kabul etmek yerine suçu başkalarına atmaya, konuyu saptırmaya ve oyalama taktiklerine başvurdu. Bu nedenle diyalog, işe yarar bir çözüm getirmekte başarısız oldu. Taliban, Afgan halkını gereksiz bir savaşa sürüklemeyi ve batırmayı arzuluyor" diye konuşmuştu.