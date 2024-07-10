Okyanusa sahip süper dünya keşfedildi

LHS 1140 b hakkında yayınlanan makalenin başyazarı Charles Cadieux'ye göre, bu ötegezegen, yüzeyinde sıvı suyun varlığını dolaylı olarak doğrulayabileceğimiz en iyi seçenek. Dünya'dan 48 ışık yılı uzaklıkta Cetus takımyıldızı içindeki kırmızı cüce sınıfı yıldızın yörüngesinde dolanan LHS 1140 b, ev sahibi yıldızının yaşanabilir bölgesi olarak adlandırdıkları yerde konumlanıyor. Yani sıvı suyu barındıracak bir uzaklıkta. JWST verilerine göre ötegezenin kütlesinin yüzde 10 ila 20'si sıvı sudan oluşuyor. Araştırmacılar ayrıca suyun 20 derece sıcaklığa sahip olduğunu düşünüyor. Bu, kabaca Atlantik büyüklüğünde bir okyanusa işaret ediyor. Hatta ve hatta gezegende bir atmosferin varlığına dair de kanıtlar bulunmuş durumda. Üstteki görsel ise gezegenin nasıl görünebileceğini ortaya koyuyor.