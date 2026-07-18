MASAK'tan kara para ve terör finansmanına ağır darbe! Yeni dönem başlıyor
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede kapsamlı bir eylem planını devreye alıyor. Yeni düzenlemeyle finansman bağlantısı bulunan tüm terör olaylarında eş zamanlı "terörizmin finansmanı" soruşturması yürütülecek. Şirketlerde elektronik pay defteri uygulaması yaygınlaştırılacak, gerçek faydalanıcı bilgilerinin doğruluğu ise Ticaret Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından en az altı ayda bir ortak denetimlerle kontrol edilecek. Böylece suç gelirlerinin aklanması, kayıt dışı finans hareketleri ve terör örgütlerine kaynak aktarımının önüne geçilmesi hedefleniyor.