Avukat Ece hem günah çıkardı, hem bombaladı! Haluk, hikayecinin, dolandırıcının piri
Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 16 Temmuz'da tutuklanan avukat Ece Güner, avukatları aracılığıyla kamuoyuna kapsamlı bir mesaj gönderdi. Haluk Levent'in kendisinden yüksek miktarda borç aldığını ve parasını kurtarmak için bir yıl boyunca büyük bir mücadele verdiğini ileri süren Güner, "Hiç Haluk Levent kadar iyi hikâye anlatan ve inandırıcı olan birine rastlamamıştım. Sanırım zaten büyük dolandırıcıların ortak özelliği budur" ifadelerini kullandı.