Avukat Ece hem günah çıkardı, hem bombaladı! Haluk, hikayecinin, dolandırıcının piri

Borcu Haluk Levent’e Dolar borcu olarak verdim ve Dolar bazında aldığım para; verdiğim paranın biraz altındaydı. TL olarak çok az üstündeydi; ona dikkat bile etmemiştim çünkü borcumu Dolar vermiştim; ayrıca o parayı bir yıl KKM’ye koysaydım kat kat fazlasını alırdım! Özetle; bir borç verdim Haluk Levent’e ve bir yıl bana kan kusturdu. Her hafta ödememek için yeni uzun bir hikâye anlatıyordu, sağlık sorunlarından bahsediyordu. Ben de acıyordum, yine süre veriyordum. Bir yılın sonunda 2024 yazında avukat dayım Togay Ülkü’ye açıldım. Haluk Levent ile çok sert bir konuşma yaptı. “Borcumuzu ödemezseniz savcılığa gideceğiz” dedi. Bunun üzerine birkaç hafta içinde Haluk Levent borcunu ödedi. O zaman da şöyle düşündük: “Demek zor bir dönem geçirmiş ama dolandırıcı değilmiş. Borcunu ödedi.” Bunun üzerine ailemin de tavsiyesi ile Haluk Levent’i telefonumdan engelledim ve bir daha hiç görüşmedim! Yani tanışıklığım sadece bir yıl ve bunun neredeyse tamamı paramı kurtarma peşinde geçmiştir. Tam iki yıldır da hiçbir temasım ise yok! Anladığım kadarıyla Ahbap’ın tartışmalı işlemleri 2025 sonrasında yaşanmış. Hiç Haluk Levent kadar iyi hikâye anlatan ve inandırıcı olan birine rastlamamıştım. Sanırım zaten büyük dolandırıcıların ortak özelliği budur: en akıllı insanları bile inandırma. Dikkat edin, duygusallığını istismar ettiği ben dahil tüm insanlar hayatında büyük bir travma yaşamış. Örneğin kızını kaybeden iş insanı, ben -kanser ve boşanma-. Ayrıca gözaltındayken nezarethanede konuştuğum ve hayatımda ilk defa tanıştığım kadınlar; hayatı başarılı/varlıklı ama hepsinin ortak özellikleri aynıydı. Mağdur profili şöyle; 1) çoğu kadın, 2) hepsi yalnız kadınlar, 3) hepsi hayatında belli travmalar yaşamış ve duygusal açıdan istismara müsait ve dikkat: hepsi uzun yıllar yurtdışında yaşamış veya halen yaşıyor. Örneğin, ben Haluk Levent’in hapis yattığını bilmiyordum Fransa’da büyüdüğüm için.