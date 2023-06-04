2023-06-04 15:04:14 Okuldan takdir-teşekkür alana devletten 5 bin 104 TL teşvik ödemesi! İşte şartlar
Milyonlarca ilkokul, ortaokul, lise öğrencisi karnelerini almaya hazırlanıyor. Bu yıl okullar 14 Haziran 2023 Cuma günü kapanacak. Geçtiğimiz aylarda Başarı Teşvik Programı'ndan bahsedilmişti. İlk dönem paraları yatırıldı, gözler bu kez ikinci dönem sonuna çevrildi. Karnesinde başarılı olan öğrencilere para verilecek. Peki, Başarı Teşvik Programı nedir, kimler başvurabilir? Başarı Teşvik Programı başvuru şartları neler, ödeme nasıl alınır? İşte detaylar...