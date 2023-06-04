Okuldan takdir-teşekkür alana devletten 5 bin 104 TL teşvik ödemesi! İşte şartlar

Bakan Yanık, Türkiye'de düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), Yabancı Dil Sınavı (YDS) ve benzeri ulusal merkezi sınavlara katılım sağlayacak ihtiyaç sahibi tüm öğrencilerin sınav ücretlerinin sınavlara katılmış olmak şartıyla başka herhangi bir kriter aranmadan ikişer defa karşılanabileceğine işaret etti. Bilim, spor ve sanat alanlarındaki uluslararası yarışmalara katılacak ihtiyaç sahibi hanelerdeki öğrencilere, Bakanlık tarafından belirlenen tutarlarda destek sağlanacağını aktaran Bakan Yanık, şunları kaydetti: "Özel yetenek gerektiren programlara katılım hakkı kazanan öğrencilere tek seferlik olmak üzere ortaöğretim ve üniversitede kayıt yaptırdıkları bölüme bağlı kalınarak bölüm materyallerinin karşılanmasına yönelik destek sağlayacak ve alanlarında başarılı olmaları için yanlarında olacağız. Bir eğitim öğretim yılı ya da spor sezonunda herhangi bir spor kulübünde lisanslı ve faal olarak spor hayatına katılım sağlayan öğrencilerimize, lisansı ile ilgili dalda tüm müsabakalara katılım sağlamış olmak kaydıyla yılda bir defaya mahsus ve tek bir lisans için olmak üzere net asgari ücretin yüzde 50'si kadar destek sağlanacak." Her sene iki defa verilecek olan başarı teşvik paketinde ilk dönem sonunda ve yaz tatilinde ödemeler yapılacak. Net ödeme tarihleri ise henüz bilinmiyor. Gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir. Başvurular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) üzerinden yapılacak. SYDV temsilcilikleri, ilçe kaymakamlığı ve il valiliği binalarının içinde yer alıyor. Bulunduğunuz ilçedeki kaymakamlık ya da duruma göre valilik binasına giderek bilgi alabilirsiniz. SYDV iletişim bilgilerine www.aile.gov.tr/iletisim/bakanlik-iletisim-bilgileri/sydv web sayfasından ulaşmak mümkün.