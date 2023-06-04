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Ekonomi
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Okuldan takdir-teşekkür alana devletten 5 bin 104 TL teşvik ödemesi! İşte şartlar

2023-06-04 15:04:14
Okuldan takdir-teşekkür alana devletten 5 bin 104 TL teşvik ödemesi! İşte şartlar

Milyonlarca ilkokul, ortaokul, lise öğrencisi karnelerini almaya hazırlanıyor. Bu yıl okullar 14 Haziran 2023 Cuma günü kapanacak. Geçtiğimiz aylarda Başarı Teşvik Programı'ndan bahsedilmişti. İlk dönem paraları yatırıldı, gözler bu kez ikinci dönem sonuna çevrildi. Karnesinde başarılı olan öğrencilere para verilecek. Peki, Başarı Teşvik Programı nedir, kimler başvurabilir? Başarı Teşvik Programı başvuru şartları neler, ödeme nasıl alınır? İşte detaylar...

#1
Foto - Okuldan takdir-teşekkür alana devletten 5 bin 104 TL teşvik ödemesi! İşte şartlar

Okulların kapanmasına az bir süre kala, Başarı Teşvik Programı tekrar gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan bu yeni sosyal yardım faaliyeti, öğrencilere yapılan bir teşvik olarak hayata geçirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başarı Teşvik Programı kapsamında öğrencilere para yardımı yapılacağını açıkladı. Takvim'de yer alan habere göre, öğrencilere asgari ücretin yüzde 60'ı kadar bir ödeme yapılacak ve bu miktar 5 bin 104 TL olacak. Başarı Teşvik Programı, sadece Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda değil, Yükseköğretim Kurumu'na bağlı üniversitelerde eğitim gören öğrencilere de uygulanacak. Böylece, hem ilkokuldan üniversiteye kadar tüm öğrenciler desteklenmiş olacak.

#2
Foto - Okuldan takdir-teşekkür alana devletten 5 bin 104 TL teşvik ödemesi! İşte şartlar

Sosyal yardım alan ailelerin devlet okullarında okuyan çocuklarına yönelik hazırlanan 'Başarı Teşvik Programı' hakkında bilgi veren Erdoğan, şunları söyledi: "Sosyal yardım alma hakkına sahip ailelerimize mensup, devlet okullarında okuyan ve sınıflarında dereceye giren ilk ve ortaöğretim öğrencilerimize net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yükseköğretim öğrencilerimize net asgari ücret kadar dönem arasında yapılacak şekilde başarı desteği vereceğiz. Ayrıca dört yıllık örgün eğitim yapan yükseköğretim kurumlarını kazanan aynı kapsamdaki öğrencilerimize aylık 100 lira destek ödemesi yapacağız. Öğrencilerimize devletlerinin yanında olduğunu hissettirecek başarı destekleri sağlayacağız. YÖK'ün belirlediği dünyadaki ilk 500 üniversiteye girme hakkı kazanan aynı kapsamdaki öğrencilerimize devletlerinin yanında olduğunu hissettirecek başarı destekleri sağlayacağız. Sosyal yardım alan hanelerdeki meslek lisesi mezunu öğrencilerimiz ile lise sonrası meslek edindirme kurslarına giderek iş hayatına atılacak gençlerimize de net asgari ücrete orantılı desteğimiz olacak. Yine aynı durumdaki ailelerimizin evlatlarından işe girmek için gereken merkezi sınavlar ile bilim, spor ve sanat yarışmalarına katılanların ihtiyaçlarını biz karşılayacağız."

#3
Foto - Okuldan takdir-teşekkür alana devletten 5 bin 104 TL teşvik ödemesi! İşte şartlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, detayları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklanacak bu program için 1,5 milyar liralık bütçe ayırdıklarını bildirdi. Bakan Yanık, 'Başarı Teşvik Programı' ile en az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarında örgün eğitim gören öğrencisi bulunan ihtiyaç sahibi hanelere, her yıl eğitim süresi boyunca aylık 300 TL destek sağlayacaklarını bildirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kanunlarla belirlenmiş şartları sağlayan ihtiyaç sahibi ve korunma altındaki öğrencilere yönelik 'Başarı Teşvik Programı' ile en az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarında örgün eğitim gören öğrencisi bulunan ihtiyaç sahibi hanelere, her yıl eğitim süresi boyunca aylık 300 lira destek sağlayacaklarını bildirdi. Bakan Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'Sosyal Yardımlardan Faydalanan Çocuklarımız ve Gençlerimize Eğitim-Meslek Edindirme- Kültür-Spor Başarı Teşvik Programı'na ilişkin detayları açıkladı. Sosyal yardım faydalanıcısı hanelerdeki başarılı öğrenciler ile korunmaya ihtiyacı olan öğrenciler için hayata geçirilecek programın Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünce yürütüleceğini belirten Bakan Yanık, yıllık 1,5 milyar lira bütçe ayrıldığını anlattı.

#4
Foto - Okuldan takdir-teşekkür alana devletten 5 bin 104 TL teşvik ödemesi! İşte şartlar

İhtiyaç sahibi hanelerdeki çocukların başarılarının teşvikiyle yoksulluğun nesilden nesle geçişinde en önemli zincir olan çocukların destekleneceğini ve aileleriyle bu zinciri kırmalarının sağlanacağını vurgulayan Bakan Yanık, "3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi hanelerdeki öğrenciler ile 2828 sayılı Kanun kapsamında korunma altındaki öğrencileri kapsayan programımızla kısa vadede öğrencilerin okul başarısının arttırılması, uzun vadede hanenin yoksulluk kıskacından kurtulmasını hedefliyoruz. Bu program ile inşallah bir yandan evlatlarımızın başarılarını teşvik ederken, bir yandan da beyin göçünü engellemiş olacağız" diye konuştu. Bakan Yanık, programla yurt içinde devlet okullarında öğrenim gören ihtiyaç sahibi ailelerin ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki çocuklarından, eğitim öğretim döneminde sınıfında ilk 3 ve okulunda ilk 5'e girmeyi başaranlara, başarı sıralamasına göre en fazla net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar yılda 2 defa başarı desteği sağlayacaklarını bildirdi.

#5
Foto - Okuldan takdir-teşekkür alana devletten 5 bin 104 TL teşvik ödemesi! İşte şartlar

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda yüzde 5'lik dilime giren öğrencilere başarı sıralamasına göre en fazla net asgari ücretin iki katına kadar tek seferlik başarı desteği sağlayacaklarını aktaran Bakan Yanık, şöyle devam etti: "Lise mezunlarından, meslek edindirme kurslarına kayıt yaptırıp kursunu tamamlayanlara kurs bitiminde en fazla net asgari ücretin yüzde 25'ine kadar kurs desteği sağlayacağız. Ayrıca bu çocuklarımızın aldığı kurs doğrultusunda bir işe girmesi durumunda üç ayda bir dört defaya mahsus olmak üzere toplam net asgari ücret kadar destek sağlamış olacağız. Meslek lisesi mezunlarına, bir işe girmesi durumunda üç ayda bir dört defaya mahsus olmak üzere toplam net asgari ücret kadar desteği de biz sağlayacağız. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumlarında ilk 500 binde yer alan öğrencilerimize tek seferlik olmak kaydıyla başarı sıralamasına göre en fazla net asgari ücretin 3 katına kadar başarı desteği sağlayacağız."

#6
Foto - Okuldan takdir-teşekkür alana devletten 5 bin 104 TL teşvik ödemesi! İşte şartlar

Bakan Yanık, "En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarında örgün eğitim gören öğrencisi bulunan ihtiyaç sahibi hanelerimize, her yıl eğitim süresi boyunca aylık 300 lira öğrenci desteği sağlayacağız" müjdesini verdi. Yurt içindeki üniversitelerde en az 4 yıllık yükseköğretim kurumlarında örgün eğitim gören öğrencilerden eğitim öğretim döneminde not ortalaması 100'lük sisteme göre 85 ve üstü veya dengi olan öğrencilere net asgari ücret kadar, mezuniyetlerinde ise mezuniyet not ortalamasına göre fakültede ilk 5'te yer alanlara başarı sıralamasına göre en fazla net asgari ücretin 2 katına kadar başarı desteği sağlayacaklarını aktaran Bakan Yanık, şöyle konuştu: "Türkiye'de otorite kurumları tarafından açıklanan ve uluslararası üniversite sıralamasında ilk 500'e giren üniversitelere yerleşmeye hak kazanan ihtiyaç sahibi öğrencilerimize eğitim hayatları boyunca yol, barınma ve burs desteği sağlayacağız ve bu öğrencilerimize devlet olarak yanlarında olduğumuzu hissettireceğiz."

#7
Foto - Okuldan takdir-teşekkür alana devletten 5 bin 104 TL teşvik ödemesi! İşte şartlar

Bakan Yanık, Türkiye'de düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), Yabancı Dil Sınavı (YDS) ve benzeri ulusal merkezi sınavlara katılım sağlayacak ihtiyaç sahibi tüm öğrencilerin sınav ücretlerinin sınavlara katılmış olmak şartıyla başka herhangi bir kriter aranmadan ikişer defa karşılanabileceğine işaret etti. Bilim, spor ve sanat alanlarındaki uluslararası yarışmalara katılacak ihtiyaç sahibi hanelerdeki öğrencilere, Bakanlık tarafından belirlenen tutarlarda destek sağlanacağını aktaran Bakan Yanık, şunları kaydetti: "Özel yetenek gerektiren programlara katılım hakkı kazanan öğrencilere tek seferlik olmak üzere ortaöğretim ve üniversitede kayıt yaptırdıkları bölüme bağlı kalınarak bölüm materyallerinin karşılanmasına yönelik destek sağlayacak ve alanlarında başarılı olmaları için yanlarında olacağız. Bir eğitim öğretim yılı ya da spor sezonunda herhangi bir spor kulübünde lisanslı ve faal olarak spor hayatına katılım sağlayan öğrencilerimize, lisansı ile ilgili dalda tüm müsabakalara katılım sağlamış olmak kaydıyla yılda bir defaya mahsus ve tek bir lisans için olmak üzere net asgari ücretin yüzde 50'si kadar destek sağlanacak." Her sene iki defa verilecek olan başarı teşvik paketinde ilk dönem sonunda ve yaz tatilinde ödemeler yapılacak. Net ödeme tarihleri ise henüz bilinmiyor. Gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir. Başvurular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) üzerinden yapılacak. SYDV temsilcilikleri, ilçe kaymakamlığı ve il valiliği binalarının içinde yer alıyor. Bulunduğunuz ilçedeki kaymakamlık ya da duruma göre valilik binasına giderek bilgi alabilirsiniz. SYDV iletişim bilgilerine www.aile.gov.tr/iletisim/bakanlik-iletisim-bilgileri/sydv web sayfasından ulaşmak mümkün.

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