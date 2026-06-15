Okul katliamının ardından aile ihmali çıktı! 32 uyarıya rağmen caniye göz yummuşlar

"BENZER KATLİAMLAR YAPAN ÇOCUKLARIN PAYLAŞIMLARIYLA İLGİLİ OLAYLAR VAR" Saldırının; savcılık soruşturması ve komisyon araştırmasının dışında bakanlıkların müfettişlerinin incelemeleriyle de çok yönlü olarak araştırıldığının altını çizen Beyazıt, şunları söyledi: “Tabii burada 32 kere bu katil çocukla rehber öğretmenler tarafından tespit edilen ilkokul 2’den beri olaylar var, hadiseler var. Bunun yurt dışı bağlantılı olan belli sosyal mecralarda, dijital mecralarda, kendi bir aşırıcılığa kaçan ve kendisinin yine profillerinden dünyada benzer katliamları yapan çocukların paylaşımlarıyla ilgili olaylar var. Dolayısıyla bütün olay netlik içerisinde değerlendiriliyor. Olayın adli boyutu Cumhuriyet savcılığımız tarafından devam ediliyor. Kimler suçlu, kimler bu konuda ihmali, kastı varsa bunu zaten adli teşkilatımız, Cumhuriyet Başsavcılığımız bu çalışmalarını en güzel bir şekilde yürütüyor. Yine kurumlarımız yine müfettişler tarafından bütün kurumlardaki denetimlerini yapıyor. İçişleri Bakanlığımız, mülkiye başmüfettişleri, Milli Eğitim Bakanlığımız yine Milli Eğitim başmüfettişleri, bütün bakanlıklarımız burada çalışmalarını sürdürüyor. Daha sonra bunun iddianamesi çıktıktan sonra diğer çalışmalarla ilgili, diğer incelemelerle ilgili raporlar hazırlandıktan sonra biz onları da alarak değerlendirerek bizim komisyonumuz bunları nasıl engellenebilir, nasıl ne yapılabilir, Meclis olarak üzerine düşen hadiseyi bunları gerçekleştirmek üzere çalışmaları devam ettiriyor.”