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Okul katliamının ardından aile ihmali çıktı! 32 uyarıya rağmen caniye göz yummuşlar
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Okul katliamının ardından aile ihmali çıktı! 32 uyarıya rağmen caniye göz yummuşlar

Kahramanmaraş’ta 1 öğretmen ve 9 evladımızı hayattan koparan Ayser Çalık Ortaokulu’ndaki vahşetin arkasından küresel dijital bataklık çıktı. TBMM Araştırma Komisyonu'nun sahadaki incelemelerinde, katil İsa Aras Mersinli'nin yurt dışı merkezli dijital mecralardaki sapkın ve aşırılıkçı gruplarla irtibatlı olduğu, dünyadaki okul katliamcılarına özendiği belirlendi. Caninin ilkokuldan beri tam 32 kez rehberlik servisine sevk edilmesine ve uzmanların uyarılarına rağmen ailesinin tedavi taleplerine kayıtsız kaldığı ortaya çıktı.

#1
Foto - Okul katliamının ardından aile ihmali çıktı! 32 uyarıya rağmen caniye göz yummuşlar

Kahramanmaraş’ta tutuklu polis başmüfettişi babası Uğur Mersinli’ye ait silahlarla girdiği Ayser Çalık Ortaokulu’nda 1 öğretmen ile 9 öğrenciyi öldüren İsa Aras Mersinli’nin 3’ü ilkokulda olmak üzere toplam 32 kez okulun rehberlik servisine gittiği tespit edildi. Olayın tüm yönleriyle araştırıldığını kaydeden TBMM Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, “32 kere bu katil çocukla rehber öğretmenler tarafından tespit edilen ilkokul 2’den beri olaylar var, hadiseler var” dedi.

#2
Foto - Okul katliamının ardından aile ihmali çıktı! 32 uyarıya rağmen caniye göz yummuşlar

15 Nisan’da 1 öğretmen ve 9 öğrencinin hayatını kaybettiği Ayser Çalık Ortaokulu’nda gerçekleşen silahlı saldırıyla ilgili Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma devam ederken, TBMM Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu’nun da çalışmaları devam ediyor. Yapılan çalışmalarda saldırgan İsa Aras Mersinli’nin psikolojik sorunlarının ilkokuldayken başladığı ortaya çıktı. Bu nedenle öğretmenler tarafından saldırganın ilkokuldayken 3, ortaokuldayken de 29 olmak üzere toplam 32 kez rehberlik servisine gönderildiği ortaya çıktı.

#3
Foto - Okul katliamının ardından aile ihmali çıktı! 32 uyarıya rağmen caniye göz yummuşlar

53 KİŞİ DİNLENDİ Öte yandan saldırıyı tüm detaylarıyla araştırmak ve bunun sonucunda benzer olayların bir daha yaşanmaması adına Meclis’e sorunlar ve sorunların çözümü için önerilerin yer alacağı detaylı bir rapor sunmak adına 3 günlüğüne Kahramanmaraş’a gelen TBMM Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu, çalışmalarını tamamladı. İlk gün saldırının meydana geldiği okulda incelemelerde bulunduktan sonra Kahramanmaraş Valiliği’ne geçen AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığındaki komisyon, ilgili kurumların amirlerinden brifing aldı. Diğer günler ise saldırı sırasında görevde olan ile saldırıdan bir süre önce görevden alınan okul yönetimi ve öğretmenleri, İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli psikologlar, saldırıda hayatını kaybedenler ile yaralananların aileleri olmak üzere toplam 53 kişiyi dinledi.

#4
Foto - Okul katliamının ardından aile ihmali çıktı! 32 uyarıya rağmen caniye göz yummuşlar

3 gün süren çalışmalar sonunda DHA’ya değerlendirme yapan Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt, Meclis’te akademisyenleri ve uzmanları dinledikten sonra Kahramanmaraş’a geldiklerini söyledi. Beyazıt, “Öncelikle ilgili kurum amirlerini dinleyerek olayı öğrenmeye gayret ettik ve dün de bu şehit yavrularımızın ailelerini dinledik. Tabii aynı acıyı onlarla beraber biz de hissettik. Dün hiç aralıksız siz de zaten burada izlediniz, gördünüz. 13 saate yakın bir çalışma gerçekleştirdik. Okul idarecilerini, yöneticilerini, aile müdürümüzü, milli eğitim müdürümüzü, sağlık müdürümüzü, emniyet müdürümüzü, valimizi, bütün burada konuyla ilgili kimler varsa onları da dinlemeye özen gösterdik. Bugün de yaralı olan olaydan bu elim yaralı olan yavrularımızın aileleriyle bir araya geldik. Tabii çalışmalarımız hepsi burada Meclis’in tutanaklarında geçti, zapta alındı. Biz bu çalışmaları Ankara'ya döndüğümüz zaman değerlendireceğiz” dedi.

#5
Foto - Okul katliamının ardından aile ihmali çıktı! 32 uyarıya rağmen caniye göz yummuşlar

"BENZER KATLİAMLAR YAPAN ÇOCUKLARIN PAYLAŞIMLARIYLA İLGİLİ OLAYLAR VAR" Saldırının; savcılık soruşturması ve komisyon araştırmasının dışında bakanlıkların müfettişlerinin incelemeleriyle de çok yönlü olarak araştırıldığının altını çizen Beyazıt, şunları söyledi: “Tabii burada 32 kere bu katil çocukla rehber öğretmenler tarafından tespit edilen ilkokul 2’den beri olaylar var, hadiseler var. Bunun yurt dışı bağlantılı olan belli sosyal mecralarda, dijital mecralarda, kendi bir aşırıcılığa kaçan ve kendisinin yine profillerinden dünyada benzer katliamları yapan çocukların paylaşımlarıyla ilgili olaylar var. Dolayısıyla bütün olay netlik içerisinde değerlendiriliyor. Olayın adli boyutu Cumhuriyet savcılığımız tarafından devam ediliyor. Kimler suçlu, kimler bu konuda ihmali, kastı varsa bunu zaten adli teşkilatımız, Cumhuriyet Başsavcılığımız bu çalışmalarını en güzel bir şekilde yürütüyor. Yine kurumlarımız yine müfettişler tarafından bütün kurumlardaki denetimlerini yapıyor. İçişleri Bakanlığımız, mülkiye başmüfettişleri, Milli Eğitim Bakanlığımız yine Milli Eğitim başmüfettişleri, bütün bakanlıklarımız burada çalışmalarını sürdürüyor. Daha sonra bunun iddianamesi çıktıktan sonra diğer çalışmalarla ilgili, diğer incelemelerle ilgili raporlar hazırlandıktan sonra biz onları da alarak değerlendirerek bizim komisyonumuz bunları nasıl engellenebilir, nasıl ne yapılabilir, Meclis olarak üzerine düşen hadiseyi bunları gerçekleştirmek üzere çalışmaları devam ettiriyor.”

#6
Foto - Okul katliamının ardından aile ihmali çıktı! 32 uyarıya rağmen caniye göz yummuşlar

"HAFTAYA SENDİKA TEMSİLCİLERİNİ DİNLEYECEĞİZ" Araştırmaların tamamlanmasının ardından rapor hazırlayacaklarını belirten Beyazıt, “Önce yüce Meclisimizde biz bu raporu sunacağız. Orada elbette ki bu konuyla eksiklikleri neler tespit ediyorsak bunların düzeltilmesi konusunda, biz zaten araştırma komisyonuyuz soruşturma komisyonu değiliz. Bu konudaki tekliflerimizi, değerlendirmelerimizi bulabildiğimiz bütün bu yönleri biz Meclisimize rapor haline sunacağız. Onu da kamuoyu zaten görecek. Önümüzdeki hafta Ankara'da sendikaların temsilcilerini de dinleyeceğiz. Dolayısıyla bu konudaki uzmanlarla onlarla ilgili görüşmelerimiz, kurumla ilgili şeylerimiz devam ediyor. Bazı il ziyaretlerimiz içerisinde olacak” dedi.

#7
Foto - Okul katliamının ardından aile ihmali çıktı! 32 uyarıya rağmen caniye göz yummuşlar

"AİLENİN KAYITSIZ KALMASINDAN GERÇEKLEŞTİRMİŞ" Ailelerden Bayram Nabi Şişik’in babası İsmail Şişik ise komisyona kendilerini dinlediği için teşekkür etti. Komisyondan bir daha böyle olayların yaşanmaması adına hem olayın hem de saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli ile ailesinin tüm yönleriyle araştırılmasını talep ettiklerini belirten Şişik, “Ayrıca çocuklarımızın ders saatinde okulda ders işlerken öğretmenleri başındayken sınıfta şehit edilmesi, bunun şehitlik sayılması talebi ilettik. "

#8
Foto - Okul katliamının ardından aile ihmali çıktı! 32 uyarıya rağmen caniye göz yummuşlar

"Özellikle benim taleplerimden bir tanesi sınırsız silahlanma kanunun yasaklanmasını istedik. Bu cani çocuk 32 kere rehberlik hocası tarafından ailesine bildirildiği halede, RAM’a (Rehberlik ve Araştırma Merkezi) gönderilmesi gerektiği, tedavi edilmesi gerektiği vurgulandığı halde ailenin buna kayıtsız kalması, gereğini yapmamasından mütevellit bu olayı gerçekleştirmiş. Defaatle kendisine zarar vermiş bu çocuk. Kendi elini kalemle oymuş ve çantayla boğazını sıkmaya çalışmış 5’înci sınıftayken. İlkokuldan beri problemli bir çocuk” diye konuştu.

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