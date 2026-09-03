Keçiören Belediyesi’nin uyuşturucu testi solu gerdi: Fondaş kalemşörlerden algı operasyonu

Dükel daha sonra, “Olur mu öyle şey? Bu nasıl bir üslup? Bu nasıl bir üslup? Ya üslubunuzu düzeltin. Olmaz böyle bir şey, olur mu? ‘Keçiören'de gezemezsin.’ E gezersem ne olacak? Ne demek gezersem ne olacak? Ne demek gezemezsin ne demek? Nasıl bir tehdittir bu? Nasıl bir tehdittir bu? Gezersen ne yapacaksın? Öldürtecek misin? Öldürtecek misin? ‘Gezemezsin Keçiören'de’ ne demek? Ne demek onu bana bir izah etsene?” sözleriyle tepki gösterdi.Mesut Özaslan ise, “Ben bu zihniyetini açıklarsan herkes tepki verecek” dedi. Dükel, “Zihniyet mihniyet yok ortada. Sen bana dedin ki ‘Keçiören'de dolaşamazsın.’ Dolaşırsam öldürtecek misin? Onu soruyorum” ifadelerini kullandı.Özaslan ise, “Dolaşamazsınız, orada herkes uyuşturucuyla mücadele ediyor. Var mısınız, siz de yaptıracak mısınız?” dedi.Dükel de, “Uyuşturucuyla mücadele her vatandaşın görevidir. Ama uyuşturucuyla mücadele siyasete alet alanı değildir” dedİ.