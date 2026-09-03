Keçiören Belediyesi’nin uyuşturucu testi solu gerdi: Fondaş kalemşörlerden algı operasyonu
Keçiören Belediyesi'nde yapılan gönüllü uyuşturucu taramasında 3 bin 481 personelden 171'inin testi pozitif çıkarken 129 kişinin iş akdine son verildiği öğrenildi. Konunun tartışıldığı CNN Türk yayınına bağlanan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özaslan ile fondaş medyanın kalemşörlerinden İsmail Dükel arasında gergin anlar yaşandı. Özaslan, fondaş Dükel’in memurlarla ilgili bir yorumu üzerine “Bu zihniyetle Keçiören’de gezemezsin” dedi. Bu sözü bağlamından koparan Dükel, “Ne yapacaksın? Öldürtecek misin?” şeklinde karşılık vererek, yine çirkin bir algı operasyonuna soyundu.