Trabzonspor'a sürpriz dünyaca ünlü teknik direktör! Steven Saran 'Gelmeye hazır' demişti...

Saran, o dönem Conceiçao ile ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: "Gelinen noktada artık ifade etmek zorundayız ki teknik direktör adayımız Sergio Conceiçao'dur. Sergio Conceiçao kulübümüze eski teknik direktörümüz Mourinho'dan daha iyi şartlarda gelmeye hazırdır. Conceiçao'nun kulübümüzün genlerine de uygun, hırslı ve heyecan verici karakteri dikkate alınırsa, bizleri özlenen başarılara taşıyacağına olan inancımız tamdır."