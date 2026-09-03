Trabzonspor'a sürpriz dünyaca ünlü teknik direktör! Steven Saran 'Gelmeye hazır' demişti...
Trabzonspor'da Fatih Tekke sonrası dünyaca ünlü yabancı hocalar için yarış başladı.
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Trabzonspor'da Fatih Tekke sonrası dünyaca ünlü yabancı hocalar için yarış başladı.
Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından Trabzonspor'da teknik direktör arayışları tüm hızıyla devam ediyor. Bordo-mavililerin listesindeki bir numaralı isim belli oldu.
Sabah'ta yer alan habere göre, Trabzonspor'un teknik direktör olarak ilk tercihi Sergio Conceiçao. Portekizli teknik adamla ilk temasın kurulduğu ve mali beklentileri ile kadronun durumuna ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı aktarıldı.
Türkiye'de Sergio Conceiçao ismi Sadettin Saran'ın Fenerbahçe başkanlığına aday olduğu dönemde de gündem olmuştu. Saran, Mourinho'nun ayrılığı sonrası teknik direktör arayışında olan sarı-lacivertli yönetime Portekizli çalıştırıcı için çağrıda bulunmuştu.
Saran, o dönem Conceiçao ile ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: "Gelinen noktada artık ifade etmek zorundayız ki teknik direktör adayımız Sergio Conceiçao'dur. Sergio Conceiçao kulübümüze eski teknik direktörümüz Mourinho'dan daha iyi şartlarda gelmeye hazırdır. Conceiçao'nun kulübümüzün genlerine de uygun, hırslı ve heyecan verici karakteri dikkate alınırsa, bizleri özlenen başarılara taşıyacağına olan inancımız tamdır."
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