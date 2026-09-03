O hamle belli oldu: Taraftarın gözü bu isimdeydi: Juan Cabal öğretisi

Yaz boyunca birkaç kez Beşiktaş'ın gündemine gelen Kolombiyalı sol stoper ve sol bek, şu anda Juventus'ta tamamen atıl kalmış durumda. Geride kalan iki lig maçında kadroya alınmasına rağmen 1 dakika bile forma bulamayan Cabal için Juventus'un hamlesi çok kritik.