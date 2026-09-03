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O hamle belli oldu: Taraftarın gözü bu isimdeydi: Juan Cabal öğretisi

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O hamle belli oldu: Taraftarın gözü bu isimdeydi: Juan Cabal öğretisi

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği tüm hızıyla sürüyor.

#1
Foto - O hamle belli oldu: Taraftarın gözü bu isimdeydi: Juan Cabal öğretisi

Juventus'un UEFA listesine eklemediği, Serie A listesinin dışında çıkarmayı düşündüğü Juan Cabal için Beşiktaş'ın son bir hamle daha yapması muhtemel… Şu an için yeni bir gelişme yok, ama son 2 gün.

#2
Foto - O hamle belli oldu: Taraftarın gözü bu isimdeydi: Juan Cabal öğretisi

Kassoum Ouattara'dan dili yanan Beşiktaş, transferin son 2 gününde boş durma niyetinde değil... Hem Emirhan Topçu'yu yedekleyecek hem de Rıdvan'a ciddi anlamda rakip olabilecek bir sol stoper ve sol bek arayan siyah-beyazlıların son 2 günde Juan Cabal'ı zorlaması bekleniyor.

#3
Foto - O hamle belli oldu: Taraftarın gözü bu isimdeydi: Juan Cabal öğretisi

Yaz boyunca birkaç kez Beşiktaş'ın gündemine gelen Kolombiyalı sol stoper ve sol bek, şu anda Juventus'ta tamamen atıl kalmış durumda. Geride kalan iki lig maçında kadroya alınmasına rağmen 1 dakika bile forma bulamayan Cabal için Juventus'un hamlesi çok kritik.

#4
Foto - O hamle belli oldu: Taraftarın gözü bu isimdeydi: Juan Cabal öğretisi

Gelen bilgilere göre UEFA kadrosunun dışında tutulması beklenen Cabal'ın Serie A'ya verilecek geniş kadronun dışında kalma ihtimali de var. Ancak Beşiktaş'ın Cabal'ı kadrosuna yazabilmesi için 10 yabancı oyuncudan birisini düşürmesi gerekiyor.

#5
Foto - O hamle belli oldu: Taraftarın gözü bu isimdeydi: Juan Cabal öğretisi

Şu anda bir pazarlıktan bahsediliyor. Ancak 2 gün içinde yetişip yetişmeyeceği net değil. Özellikle bugün Cabal konusunda Beşiktaş için çok kritik.

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