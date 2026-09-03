O hamle belli oldu: Taraftarın gözü bu isimdeydi: Juan Cabal öğretisi
Beşiktaş'ta transfer hareketliliği tüm hızıyla sürüyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Beşiktaş'ta transfer hareketliliği tüm hızıyla sürüyor.
Juventus'un UEFA listesine eklemediği, Serie A listesinin dışında çıkarmayı düşündüğü Juan Cabal için Beşiktaş'ın son bir hamle daha yapması muhtemel… Şu an için yeni bir gelişme yok, ama son 2 gün.
Kassoum Ouattara'dan dili yanan Beşiktaş, transferin son 2 gününde boş durma niyetinde değil... Hem Emirhan Topçu'yu yedekleyecek hem de Rıdvan'a ciddi anlamda rakip olabilecek bir sol stoper ve sol bek arayan siyah-beyazlıların son 2 günde Juan Cabal'ı zorlaması bekleniyor.
Yaz boyunca birkaç kez Beşiktaş'ın gündemine gelen Kolombiyalı sol stoper ve sol bek, şu anda Juventus'ta tamamen atıl kalmış durumda. Geride kalan iki lig maçında kadroya alınmasına rağmen 1 dakika bile forma bulamayan Cabal için Juventus'un hamlesi çok kritik.
Gelen bilgilere göre UEFA kadrosunun dışında tutulması beklenen Cabal'ın Serie A'ya verilecek geniş kadronun dışında kalma ihtimali de var. Ancak Beşiktaş'ın Cabal'ı kadrosuna yazabilmesi için 10 yabancı oyuncudan birisini düşürmesi gerekiyor.
Şu anda bir pazarlıktan bahsediliyor. Ancak 2 gün içinde yetişip yetişmeyeceği net değil. Özellikle bugün Cabal konusunda Beşiktaş için çok kritik.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23