Okul dönemi kabusunuz olmasın! Uzmanından ailelere altın nasihatler

Medicana Kadıköy Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dyt. Maria Tanoğlu Abdülmesih ise çocukların okullarda sağlıklı bir şekilde beslenmeleri, onların enerji seviyelerini korumaları, konsantrasyonlarını artırmaları ve genel sağlıklarını sürdürebilmeleri için önemli olduğunu ifade ederek, çocukların okullarda nasıl sağlıklı beslenmeleri gerektiği konusunda şu önerilerde bulundu: Dengeli bir kahvaltı: Kahvaltı günün en önemli öğünlerinden biridir. Çocuklar güne dengeli bir kahvaltı yaparak başlamalıdır. Kahvaltıda protein (örneğin, yumurta veya süt ürünleri), tam tahıllar (örneğin, tam buğday ekmeği veya yulaf ezmesi) ve meyve bulunmalıdır. Sağlıklı atıştırmalıklar: Okulda çocukların atıştırmalıklarını seçerken sağlıklı seçeneklere odaklanın. Örneğin, meyve dilimleri, sebzeler, yoğurt, fındık veya fıstık ezmesi ile doldurulmuş tam buğday krakerler gibi sağlıklı atıştırmalıklar tercih edilebilir. Su içme alışkanlığı: Su, vücut için önemlidir ve çocuklar okulda yeterince su içmeliler. Şekerli içecekler yerine su tercih edilmeli. Şeker ve tuz kontrolü: Okul yemeklerinde ve atıştırmalıklarda şeker ve tuz miktarına dikkat edilmelidir. Aşırı şekerli ve tuzlu yiyeceklerden kaçınılmalıdır. Yeterli Sebze ve Meyve Tüketimi: Çocukların günlük olarak yeterli miktarda sebze ve meyve tüketmeleri gerekmektedir. Çocukların öğle yemeğinde dengeli bir öğün tüketmeleri önemli. Bu, protein, karbonhidrat, sağlıklı yağlar, lif, vitaminler ve mineraller içeren bir yemek demektir. Öğle yemeğinin bir parçası olarak çocuklara çeşitli renkli sebzeler sunmaya çalışın. Havuç, brokoli, domates, biber gibi sebzeler hem lezzetli hem de besleyici seçeneklerdir. Et, tavuk, balık, veya kurubaklagiller gibi protein kaynakları çocukların büyümesi ve enerji seviyelerinin korunması için önemli. Öğle yemeğinde bu tür yiyecekleri içeren yemekler sunabilirsiniz. Tam tahıllı ürünler: Ekmek, makarna, pirinç ve diğer tahıllı ürünler tam buğday gibi tam tahıllı seçeneklerle değiştirilmelidir. Tam tahıllar, enerji sağlar ve lif içerir. Tam tahıllı ekmek, makarna veya bulgur gibi seçenekler sunarak çocuklara sağlıklı karbonhidratlar sağlayın. Beslenme eğitimi: Çocuklara sağlıklı beslenme konusunda eğitim vermek, onların bilinçli besin seçimleri yapmalarına yardımcı olabilir. Besinlerin faydaları ve zararları hakkında konuşmak önemlidir. Özel Diyet İhtiyaçları: Bazı çocuklar özel diyet ihtiyaçlarına sahip olabilir (örneğin, alerjiler veya intoleranslar). Okul personeli ve yönetimi, bu tür ihtiyaçları olan çocukların beslenme gereksinimlerini karşılamak için gerekli önlemleri almalıdır. İyi örnek olun: Çocuklar, ebeveynlerinin ve öğretmenlerinin sağlıklı beslenme alışkanlıklarını takip etme eğilimindedirler. Bu nedenle yetişkinler, çocuklara sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırmak için iyi bir örnek olmalıdır. Okulda sağlıklı beslenme alışkanlıklarını teşvik etmek, çocukların büyümelerine ve gelişmelerine yardımcı olabilir ve gelecekteki sağlık sorunlarını önlemeye katkı sağlayabilir.”