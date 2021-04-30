2021-04-30 18:07:42 Öksüz kalan kutup ayısı kurtarıldı
Rusya'da annesinin ölümünden sonra yalnız kalan ve hayatı tehlikeye giren kutup ayısı kurtarıldı.
Rusya'da annesinin ölümünden sonra yalnız kalan ve hayatı tehlikeye giren kutup ayısı kurtarıldı.
Kutup ayısı, Krasnoyarsk Bölgesi'nde yeralan Severnaya Zemlya takımadalarından Bolşevik Adası'nda yaşıyordu.
Öksüz kalan kutup ayısı kurtarılarak Moskova Hayvanat Bahçesi'nde getirildi.
Annesini Şubat ayında kaybettiği öğrenilen dişi kutup ayısı, yiyecek bulmak için halkın yakınına kadar inmeye başladı.
Doğada hayatı tehlikede olan ayı, Rusya Federasyonu Bölgesel ve Federal Doğal Kaynaklar Bakanlığı ekipleri helikopter ile adadan kurtarılarak başkente getirildi.
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