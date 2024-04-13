Öksürük şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı! Böbreğinden çıkan şeye kimse inanamadı

Laparoskopik cerrahinin geleneksel açık cerrahiye göre bir dizi avantaja sahip olduğuna ayak basan Safaralıyev, daha küçük kesiler gerektirdiği için hastaların iyileşme süresi genellikle daha hızlı olduğunu aktardı. Safaralıyev, bu yöntem ile hastaların hastanede kalış süresini azaltacağına ve günlük aktivitelere daha çabuk dönmelerini sağlayacağını söyledi. Laparoskopik cerrahi daha az kan kaybıyla gerçekleştiğini belirten Safaralıyev, “Bu da transfüzyon ihtiyacını azaltır ve ameliyat sonrası komplikasyon riskini düşürür. Ayrıca, daha küçük kesilerin neden olduğu daha az doku hasarı, ameliyat sonrası ağrının azalmasına ve daha az ağrı kesici kullanımına yol açar. Bu yöntem daha iyi kozmetik sonuçlar sağlar. Çünkü kesiler daha küçük olduğundan dikiş izleri daha az belirgindir” dedi.