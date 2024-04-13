Öksürük şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı! Böbreğinden çıkan şeye kimse inanamadı

Böbrek tümörlerinin başlangıç evrelerde herhangi hastalık belirtisi göstermediğini anlatan Op. Dr. Ahad Safaralıyev, genellikle rutin kontrol ve ya başka nedenlerle yapılan tetiklerde tespit edildiğini söyledi. İdrarda kan görülmesi, bel ağrısı, kilo kaybı ve iştahsızlık gibi belirtiler, böbrekte kitle varlığını işaret edebileceğini söyleyen Safaralıyev, “Erken teşhis ve tedavi böbrek kitlelerinin yönetiminde önemli bir rol oynar ve hastalığın ilerlemesini engelleyebilir. Bu tümörlerin metastaz yapma durumunda tedavi edilebilirliği çok zor olmakla beraber kemoterapi ve radyoterapiye dirençlidir. Dolayısıyla, böbrek kanserinin erken teşhis edilmesi hayat kurtarır” şeklinde konuştu.