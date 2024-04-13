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Öksürük şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı! Böbreğinden çıkan şeye kimse inanamadı

2024-04-13 18:15:00
Öksürük şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı! Böbreğinden çıkan şeye kimse inanamadı

Amasya’da bir aydır yaşadığı öksürük şikayeti sebebiyle hastaneye başvuran hasta hayatının şokunu yaşadı.

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Foto - Öksürük şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı! Böbreğinden çıkan şeye kimse inanamadı

Amasya’da bir aydır yaşadığı öksürük şikayeti sebebiyle hastaneye başvuran hastanın yapılan tetkiklerinde böbreğinde 5 santimlik kitle fark edildi. Her geçen gün giderek artan öksürük sebebiyle başvuran Sultan Değirmenci’nin tomografi cihazıyla yapılan incelemesi neticesinde sağ böbreğinin üstünde 5 santim çapında bir kitle olduğu ortaya çıktı. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Ahad Safaralıyev, cerrahi yöntem ile yapılan ameliyatla kitlenin başarıyla alındığının belirtti. Hasta ise iki gün sonra eski sağlığına kavuştuğu belirtildi. Günlerdir çektiği aşırı öksürük ve böbreğindeki kitleden kurtulan 62 yaşındaki Değirmenci, “Çok öksürüyordum. Bir aydır bu sıkıntıyı çektim. Şimdiyse sağlığıma kavuştum” ifadelerini kullandı.

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Foto - Öksürük şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı! Böbreğinden çıkan şeye kimse inanamadı

Böbrek tümörlerinin başlangıç evrelerde herhangi hastalık belirtisi göstermediğini anlatan Op. Dr. Ahad Safaralıyev, genellikle rutin kontrol ve ya başka nedenlerle yapılan tetiklerde tespit edildiğini söyledi. İdrarda kan görülmesi, bel ağrısı, kilo kaybı ve iştahsızlık gibi belirtiler, böbrekte kitle varlığını işaret edebileceğini söyleyen Safaralıyev, “Erken teşhis ve tedavi böbrek kitlelerinin yönetiminde önemli bir rol oynar ve hastalığın ilerlemesini engelleyebilir. Bu tümörlerin metastaz yapma durumunda tedavi edilebilirliği çok zor olmakla beraber kemoterapi ve radyoterapiye dirençlidir. Dolayısıyla, böbrek kanserinin erken teşhis edilmesi hayat kurtarır” şeklinde konuştu.

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Foto - Öksürük şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı! Böbreğinden çıkan şeye kimse inanamadı

Laparoskopik cerrahinin geleneksel açık cerrahiye göre bir dizi avantaja sahip olduğuna ayak basan Safaralıyev, daha küçük kesiler gerektirdiği için hastaların iyileşme süresi genellikle daha hızlı olduğunu aktardı. Safaralıyev, bu yöntem ile hastaların hastanede kalış süresini azaltacağına ve günlük aktivitelere daha çabuk dönmelerini sağlayacağını söyledi. Laparoskopik cerrahi daha az kan kaybıyla gerçekleştiğini belirten Safaralıyev, “Bu da transfüzyon ihtiyacını azaltır ve ameliyat sonrası komplikasyon riskini düşürür. Ayrıca, daha küçük kesilerin neden olduğu daha az doku hasarı, ameliyat sonrası ağrının azalmasına ve daha az ağrı kesici kullanımına yol açar. Bu yöntem daha iyi kozmetik sonuçlar sağlar. Çünkü kesiler daha küçük olduğundan dikiş izleri daha az belirgindir” dedi.

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