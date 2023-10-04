Öksürük şikayetiyle gitti ameliyata alındı

Nadiren de olsa bu bezden kaynaklanan kitleler ile karşılaşılabilmektedir. Kapalı yöntem tekniği ile hastaların iman tahtası kemiğinde büyük bir kesiden kurtarmış oluyoruz. Yan taraftan kaburgalar arasından kamera ve özel aletler yardımı ile kitle ve etrafındaki dokular tamamen çıkarılabilmekte. Kapalı ameliyat tekniği ile hastalar daha az ağrı duymakta, hastanede kalış süreleri kısalmakta ve göğüs ön kısmında büyük bir cerrahi kesiden kurtulmaktadır. Bu teknik cerrahi olarak büyük ve tecrübeli merkezlerde yapılabilen bir tekniktir. Bizler de büyük merkezlerde edindiğimiz tecrübe ile bu ameliyatı Şırnak’ta gerçekleştirdik. Artık hastalarımız bu ameliyat için büyük merkezlere gitmelerine gerek kalmadan Şırnak Devlet Hastanesi’nde tedavilerini tamamlayabilecekler” dedi.