2023-10-04 22:32:56 Öksürük şikayetiyle gitti ameliyata alındı
Hastaneye öksürük şikayeti ile başvuran 26 yaşındaki Uğur Artak'ın göğsünde tesadüfen timüs bezi kitlesine rastlandı.
Hastaneye öksürük şikayeti ile başvuran 26 yaşındaki Uğur Artak'ın göğsünde tesadüfen timüs bezi kitlesine rastlandı.
Şırnak’ın Cizre ilçesinde ikamet eden 26 yaşındaki Uğur Artak, 2 ay önce başlayan öksürük şikayeti ile hastaneleri dolaşmaya başladı. Bölgede Diyarbakır, Mardin gibi illere giden Artak, hastalığına çözüm bulamadı. En son Şırnak Devlet Hastanesi’ne başvuran Uğur Artak’ın çekilen röntgen filmlerinde göğsünde bir kitle tespit edildi.
Tespit edilen kitlenin alınması için ameliyat yapılmasına karar verildi. Şırnak Devlet Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği’nde görev yapan Op. Dr. Sezer Aslan tarafından Şırnak’ta ilk defa kapalı yöntemle timüs bezi kitlesi ameliyatı yapıldı. Ameliyatı yapılan Uğur Artak’ın şikayetleri tamamen azaldı. Sağlığına kavuşan Artak taburcu oldu.
İlk defa Şırnak’ta böyle bir ameliyat gerçekleştirildiğini belirten Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Sezer Aslan, “Şırnak’ta göreve başladığımızda önce kapalı akciğer ameliyatlarını başlatmıştık. Dün de ilk defa kapalı yöntem ile timüs bezi kitle ameliyatını gerçekleştirdik. Timüs bezi iman tahtası kemiği ile kalp ve kalpten çıkan büyük damarların arasında cerrahi açıdan riskli bir bölgede yerleşmektedir. Timüs bezi çocukluk çağında daha büyük görülmekteyken, yaş ilerledikçe küçülüp kaybolması beklenmektedir.
Nadiren de olsa bu bezden kaynaklanan kitleler ile karşılaşılabilmektedir. Kapalı yöntem tekniği ile hastaların iman tahtası kemiğinde büyük bir kesiden kurtarmış oluyoruz. Yan taraftan kaburgalar arasından kamera ve özel aletler yardımı ile kitle ve etrafındaki dokular tamamen çıkarılabilmekte. Kapalı ameliyat tekniği ile hastalar daha az ağrı duymakta, hastanede kalış süreleri kısalmakta ve göğüs ön kısmında büyük bir cerrahi kesiden kurtulmaktadır. Bu teknik cerrahi olarak büyük ve tecrübeli merkezlerde yapılabilen bir tekniktir. Bizler de büyük merkezlerde edindiğimiz tecrübe ile bu ameliyatı Şırnak’ta gerçekleştirdik. Artık hastalarımız bu ameliyat için büyük merkezlere gitmelerine gerek kalmadan Şırnak Devlet Hastanesi’nde tedavilerini tamamlayabilecekler” dedi.
Timüs bezinin normalde kitle ya da kötü huylu bir hastalık şüphesi olmadığında herhangi bir risk oluşturmadığını belirten Op. Dr. Aslan, Uğur Artak’ta bu bezden kaynaklanan bir kitle şüphesi olduğu için ameliyatı gerçekleştirdiklerini söyledi.
Sağlığına kavuşan ve taburcu olan Uğur Artak ise, “Diyarbakır’a gittim. Tahlil verdim. Sadece göğsümde kist olduğunu belirttiler. Sezer hoca ile karşılaşınca o kist olduğunu düşünmedi, bir kitle olduğunu düşündü. Öksürük için geldim ama göğsümde kitle olduğunu tesadüfen öğrendim. Şu an ameliyat oldum. İyiyim çok şükür. 2 ay boyunca öksürük sıkıntısı yaşadım” diye konuştu.
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