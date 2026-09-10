Haramzade ‘Ahbaplar’ çetesine 5. Dalga operasyonu: Vurguncu 45 şüpheli kelepçelendi!
Milletin dişinden tırnağından artırıp bağışladığı yardım paralarını illegal kumar masalarında meze yapan, hayır perdesi arkasında soygun çarkı kuran haramzade 'Ahbaplar' çetesinin maskesi düşürüldü! Bilirkişi raporlarıyla dernek kasasındaki milyonları "mal ve hizmet alımı" kılıfıyla paravan şirketlere ve kumara akıttığı tespit edilen şebekeye düzenlenen 5. dalga operasyonunda gözaltına alınan 45 haramzade, emniyetteki sorgularının ardından kelepçelenerek adliyeye sevk edildi.