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Haramzade ‘Ahbaplar’ çetesine 5. Dalga operasyonu: Vurguncu 45 şüpheli kelepçelendi!

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Haramzade ‘Ahbaplar’ çetesine 5. Dalga operasyonu: Vurguncu 45 şüpheli kelepçelendi!

Milletin dişinden tırnağından artırıp bağışladığı yardım paralarını illegal kumar masalarında meze yapan, hayır perdesi arkasında soygun çarkı kuran haramzade 'Ahbaplar' çetesinin maskesi düşürüldü! Bilirkişi raporlarıyla dernek kasasındaki milyonları "mal ve hizmet alımı" kılıfıyla paravan şirketlere ve kumara akıttığı tespit edilen şebekeye düzenlenen 5. dalga operasyonunda gözaltına alınan 45 haramzade, emniyetteki sorgularının ardından kelepçelenerek adliyeye sevk edildi.

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Foto - Haramzade ‘Ahbaplar’ çetesine 5. Dalga operasyonu: Vurguncu 45 şüpheli kelepçelendi!

Yardım maskesi takarak kendilerini dokunulmaz sanan ve milletin helal parasını illegal ağlarında ve kumar masalarında meze yapan haramzade 'Ahbaplar' çetesine yönelik yürütülen adli soruşturmada çember tamamen daraltıldı.

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Foto - Haramzade ‘Ahbaplar’ çetesine 5. Dalga operasyonu: Vurguncu 45 şüpheli kelepçelendi!

Dernekten "mal ve hizmet alımı" süsü verilerek aktarılan fonların izini süren mali polis, toplanan bağışların paravan şirketler üzerinden nerelere peşkeş çekildiğini tek tek ortaya çıkardı. Düzenlenen 5. dalga şafak operasyonunda yakalanan 48 şüpheliden 3'ü serbest kalırken, milleti kandırıp hayır paralarıyla sefahat süren 45 haramzadenin emniyetteki sorgusu tamamlandı.

#3
Foto - Haramzade ‘Ahbaplar’ çetesine 5. Dalga operasyonu: Vurguncu 45 şüpheli kelepçelendi!

"Ahbaplar Suç Örgütüne" yönelik 5. dalga operasyonda gözaltına alınan 45 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği belirtildi.

#4
Foto - Haramzade ‘Ahbaplar’ çetesine 5. Dalga operasyonu: Vurguncu 45 şüpheli kelepçelendi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bilirkişi raporları doğrultusunda dernekten "mal ve hizmet" alımı adı altında para çıkışı gerçekleştirildiği tespit edilen şahıs ve şirketler mercek altına alınmıştı.

#5
Foto - Haramzade ‘Ahbaplar’ çetesine 5. Dalga operasyonu: Vurguncu 45 şüpheli kelepçelendi!

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 48 şüpheliden 3’ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

#6
Foto - Haramzade ‘Ahbaplar’ çetesine 5. Dalga operasyonu: Vurguncu 45 şüpheli kelepçelendi!

45 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ: Soruşturma kapsamında emniyette işlemleri tamamlanan 45 şüpheli, İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

#7
Foto - Haramzade ‘Ahbaplar’ çetesine 5. Dalga operasyonu: Vurguncu 45 şüpheli kelepçelendi!

Şüphelilerin savcılık işlemlerinin ardından hukuki durumlarının değerlendirilmesi bekleniyor. Soruşturmanın, elde edilen yeni deliller ve bilirkişi incelemeleri doğrultusunda sürdüğü öğrenildi.

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