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Spor
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Okan Buruk'a inanılmaz teklif! Flaş Fatih Terim detayı... Beklenmedik iddia! Duyan çileden çıktı...

2024-05-14 12:44:50
Okan Buruk'a inanılmaz teklif! Flaş Fatih Terim detayı... Beklenmedik iddia! Duyan çileden çıktı...

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etmek için gün sayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılarda üst üste ikinci şampiyonluğunu yaşayacak olan teknik direktör Okan Buruk için şok bir iddia ortaya atıldı. Başarılı teknik adamın yeni sezonda takımda kalıp kalmayacağı merak edilirken, İtalyanların Okan Buruk için hamle yaptığı öğrenildi. İşte tüm detaylar...

#1
Foto - Okan Buruk'a inanılmaz teklif! Flaş Fatih Terim detayı... Beklenmedik iddia! Duyan çileden çıktı...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etmek için gün sayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

#2
Foto - Okan Buruk'a inanılmaz teklif! Flaş Fatih Terim detayı... Beklenmedik iddia! Duyan çileden çıktı...

Sarı kırmızılılarda üst üste ikinci şampiyonluğunu yaşayacak olan teknik direktör Okan Buruk için şok bir iddia ortaya atıldı.

#3
Foto - Okan Buruk'a inanılmaz teklif! Flaş Fatih Terim detayı... Beklenmedik iddia! Duyan çileden çıktı...

Başarılı teknik adamın yeni sezonda takımda kalıp kalmayacağı merak edilirken, İtalyanların Okan Buruk için hamle yaptığı öğrenildi. İşte tüm detaylar...

#4
Foto - Okan Buruk'a inanılmaz teklif! Flaş Fatih Terim detayı... Beklenmedik iddia! Duyan çileden çıktı...

Trendyol Süper Lig'de 36. hafta geride kalırken Galatasaray liderliğini sürdürdü.

#5
Foto - Okan Buruk'a inanılmaz teklif! Flaş Fatih Terim detayı... Beklenmedik iddia! Duyan çileden çıktı...

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk üst üste ikinci şampiyonluğuna çok yakın.

#6
Foto - Okan Buruk'a inanılmaz teklif! Flaş Fatih Terim detayı... Beklenmedik iddia! Duyan çileden çıktı...

Galatasaray, evinde Fenerbahçe ile oynayacağı mücadeleden 1 puanla ayrılması halinde şampiyonuğunu ilan edecek.

#7
Foto - Okan Buruk'a inanılmaz teklif! Flaş Fatih Terim detayı... Beklenmedik iddia! Duyan çileden çıktı...

Takvim'de yer alan haberde Galatasaray'ı geçen sezon şampiyon yapan, bu sezon da şampiyonluğa çok yaklaşan teknik direktör Okan Buruk, İtalyan ekibinin takibinde. Daha önce Fatih Terim'in de çalıştırdığı Fiorentina, Okan hocayı takımın başına getirmek istediği iddia edildi.

#8
Foto - Okan Buruk'a inanılmaz teklif! Flaş Fatih Terim detayı... Beklenmedik iddia! Duyan çileden çıktı...

Tecrübeli teknik adamla görüşme talep eden İtalyan ekibinin başarılı teknik adamdan ret yanıtı aldığı belirtildi. Tecrübeli teknik adamla görüşme talep eden İtalyan ekibinin başarılı teknik adamdan ret yanıtı aldığı belirtildi.

#9
Foto - Okan Buruk'a inanılmaz teklif! Flaş Fatih Terim detayı... Beklenmedik iddia! Duyan çileden çıktı...

Mor Menekşeler'de teknik direktör Vincenzo Italiano ile sezon sonunda yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

#10
Foto - Okan Buruk'a inanılmaz teklif! Flaş Fatih Terim detayı... Beklenmedik iddia! Duyan çileden çıktı...

Fiorentina bu sezon 34 maçta 50 puanla 9. sırada yer alıyor.

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