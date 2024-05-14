2024-05-14 12:44:50 Okan Buruk'a inanılmaz teklif! Flaş Fatih Terim detayı... Beklenmedik iddia! Duyan çileden çıktı...
Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etmek için gün sayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılarda üst üste ikinci şampiyonluğunu yaşayacak olan teknik direktör Okan Buruk için şok bir iddia ortaya atıldı. Başarılı teknik adamın yeni sezonda takımda kalıp kalmayacağı merak edilirken, İtalyanların Okan Buruk için hamle yaptığı öğrenildi. İşte tüm detaylar...