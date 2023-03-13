2023-03-13 11:57:38 Okan Buruk öyle bir neşter vuracak ki... Cim-Bom'da taşlar yerinden oynayacak!
Yaz transfer döneminde büyük bir yapılanmaya giden ve şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Galatasaray, gelecek sezon için çalışmalarını da sürdürüyor. Sarı-kırmızılılarda gelecek oyuncular kadar gönderilecek futbolcular da büyük önem arz ediyor. Bu doğrultuda öncelik kiralık gönderilen oyuncular olurken, teknik direktör Okan Buruk 8 futbolcu konusunda kararını verdi. İşte son gelişmeler ve gönderilmesi beklenen 8 isim…