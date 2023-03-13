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Spor
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Okan Buruk öyle bir neşter vuracak ki... Cim-Bom'da taşlar yerinden oynayacak!

2023-03-13 11:57:38
Okan Buruk öyle bir neşter vuracak ki... Cim-Bom'da taşlar yerinden oynayacak!

Yaz transfer döneminde büyük bir yapılanmaya giden ve şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Galatasaray, gelecek sezon için çalışmalarını da sürdürüyor. Sarı-kırmızılılarda gelecek oyuncular kadar gönderilecek futbolcular da büyük önem arz ediyor. Bu doğrultuda öncelik kiralık gönderilen oyuncular olurken, teknik direktör Okan Buruk 8 futbolcu konusunda kararını verdi. İşte son gelişmeler ve gönderilmesi beklenen 8 isim…

#1
Foto - Okan Buruk öyle bir neşter vuracak ki... Cim-Bom'da taşlar yerinden oynayacak!

Yaz transfer döneminde büyük bir yapılanmaya giden Galatasaray, yıldız futbolcularla kadrosunu güçlendirdi. Sarı-kırmızılı takımda gelen isimler kadar gönderilen futbolcular da adından söz ettirdi. Devre arası transfer döneminde de 3 futbolcuyla kadrosunu güçlendiren Cimbom, sezon sonunda ipi göğüslemek istiyor. Süper Lig'in 25. haftasında G.Saray, Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi ve mücadeleyi 1-0 kazandı.

#2
Foto - Okan Buruk öyle bir neşter vuracak ki... Cim-Bom'da taşlar yerinden oynayacak!

Yeni transfer Nicolo Zaniolo gelir gelmez takımına puan kazandırırken, G.Saray en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 1 maç fazlasıyla 9 puan fark attı. Teknik direktör Okan Buruk, gelecek planlamaları kapsamında sezon sonu için çalışmalarına da devam ediyor.

#3
Foto - Okan Buruk öyle bir neşter vuracak ki... Cim-Bom'da taşlar yerinden oynayacak!

Takıma dahil edilecek futbolcular kadar, gönderilecek oyuncular da büyük önem taşıyor. ASpor'a göre; yeni transferlere kaynak oluşturmak, maaş yükünü hafifletmek ve yabancı kontenjanı da düşünülerek ilk hedef ise kiralık oyuncularla yolları ayırmak...

#4
Foto - Okan Buruk öyle bir neşter vuracak ki... Cim-Bom'da taşlar yerinden oynayacak!

OĞULCAN ÇAĞLAYAN-2020 yazında G.Saray'a transfer olan Oğulcan Çağlayan, 1.5 sezon sarı-kırmızılı takımda forma giydi. Daha sonra sırasıyla Eyüpspor, Giresunspor ve Pendikspor'la süre aldı. Sezona 1. Lig ekibi Pendikspor'da devam eden Oğulcan, 6 maçta 150 dakika süre aldı ve skor katkısı sağlayamadı. 2024 yazına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 600 bin Euro...

#5
Foto - Okan Buruk öyle bir neşter vuracak ki... Cim-Bom'da taşlar yerinden oynayacak!

OLIMPIU MORUTAN-2021 yazında Galatasaray'a 4.2 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Olimpiu Morutan, sarı-kırmızılılarda 1 sezon forma giydikten sonra Pisa'ya kiralandı. Serie B ekibinde başarılı bir performans sergileyen Rumen oyuncu, 27 maçta 6 gol-7 asistlik performans gösterdi. 2026 yazında kadar mukavelesi olan 23 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro...

#6
Foto - Okan Buruk öyle bir neşter vuracak ki... Cim-Bom'da taşlar yerinden oynayacak!

CHRISTIAN LUYINDAMA-2019 devre arasında 3 milyon Euro kiralama ve 5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla birlikte toplam 8 milyon Euro maliyetle gelen Christian Luyindama, ilk geldiğinde iyi bir performans sergiledi.Demokratik Kongolu stoper milli takımda yaşadığı sakatlığın ardından kendini toparlayamadı ve formasından uzakta kaldı. Sezonu Antalyaspor'da kiralık olarak geçiren Luyindama, 5 maçta 386 dakika süre alabildi. Galatasaray'la 2024 yazında kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeri ise 1.7 milyon Euro...

#7
Foto - Okan Buruk öyle bir neşter vuracak ki... Cim-Bom'da taşlar yerinden oynayacak!

TAYLAN ANTALYALI-2019'da bedelsiz olarak kadroya dahil edilen Taylan Antalyalı, 3 yıl forma giydikten sonra sezon başında Ankaragücü'ne kiralandı. Burada takımın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Taylan Başkent ekibinde, 20 maçta 1.310 dakika süre aldı ve 2 gol, 2 asistlik katkı sağladı. 2026 yazında kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 3 milyon Euro...

#8
Foto - Okan Buruk öyle bir neşter vuracak ki... Cim-Bom'da taşlar yerinden oynayacak!

EMRE KILINÇ-2020 yazında bonservisi elinde bir şekilde Galatasaray'a gelen Emre Kılınç, sezon başında Taylan Antalyalı'yla birlikte Ankaragücü'ne kiralandı. 20 Süper Lig maçında süre alan Emre, takımı adına 2 gol-3 asistlik performans gösterdi. 2024 yazında kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 3 milyon Euro...

#9
Foto - Okan Buruk öyle bir neşter vuracak ki... Cim-Bom'da taşlar yerinden oynayacak!

ALEXANDRE CICALDAU-2021 yazında 6.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Alexandre Cicaldau, G.Saray'da eleştirilerin hedefi oldu. Rumen oyuncu, sezon başında Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Ittihad Kalba'ya kiralandı. Burada 18 lig maçına çıkan Rumen oyuncu, 3 gol-4 asistlik performans gösterdi. 2026 yazında kadar sözleşmesi olan 25 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro...

#10
Foto - Okan Buruk öyle bir neşter vuracak ki... Cim-Bom'da taşlar yerinden oynayacak!

MOSTAFA MOHAMED-2021 devre arasında 2 milyon Dolar kiralama ve 4 milyon Dolar satın alma opsiyonula birlikte transfer edilen Mostafa Mohamed, Cimbom'da iyi bir performans sergiledi. Mısırlı yıldız sezon başında Ligue 1 ekibi Nantes'a kiralandı ve ligde 27 maçta 6 gol-3 asistlik performans sergiledi. 2025 yazında kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro...

#11
Foto - Okan Buruk öyle bir neşter vuracak ki... Cim-Bom'da taşlar yerinden oynayacak!

ALPASLAN ÖZTÜRK-2021 yazında Galatasaray'a bedelsiz şekilde gelen Alpaslan Öztürk, sarı-kırmızılılarda beklenen performansı sergileyemedi. Sezonu 1. Lig ekibi Eyüpspor'da kiralık olarak geçiren 29 yaşındaki stoperle yollar ayrılacak. Alpaslan Öztürk Eyüpspor'da 10 maça çıktı ve 862 dakika süre alarak 1 gol kaydetti. 2024 yazına kadar sözleşmesi bulunan milli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 900 bin Euro...

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