Okan Buruk öyle bir neşter vuracak ki... Cim-Bom'da taşlar yerinden oynayacak!

CHRISTIAN LUYINDAMA-2019 devre arasında 3 milyon Euro kiralama ve 5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla birlikte toplam 8 milyon Euro maliyetle gelen Christian Luyindama, ilk geldiğinde iyi bir performans sergiledi.Demokratik Kongolu stoper milli takımda yaşadığı sakatlığın ardından kendini toparlayamadı ve formasından uzakta kaldı. Sezonu Antalyaspor'da kiralık olarak geçiren Luyindama, 5 maçta 386 dakika süre alabildi. Galatasaray'la 2024 yazında kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeri ise 1.7 milyon Euro...