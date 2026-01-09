Öğrencilerine evinde temizlik yaptırtmış, gözaltına alınmıştı! Türkiye’nin konuştuğu öğretmene yöneltilen suçlama ağızları açık bıraktı

Soruşturma dosyasına giren detaylara göre; öğrencilerin gün boyu öğretmenin evinde koli taşıma, eşya toplama ve temizlik gibi işlerde çalıştırıldığı, gün sonunda ise yiyecek veya ulaşım imkanı sağlanmadığı belirtildi. Öğrencilerin iş bitiminde Bayraklı TOKİ bölgesinden Şehir Hastanesi istikametine kadar yürüdükleri, daha sonra kendi imkanlarıyla evlerine döndükleri öğrenildi. Ayrıca velilerin şikayet dilekçelerinde, öğretmenin evinde çekildiği iddia edilen ve öğrencilerin bulunduğu ortamda sigara ve alkol şişelerinin yer aldığı fotoğraflar da delil olarak sunuldu.