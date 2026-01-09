  • İSTANBUL
Öğrencilerine evinde temizlik yaptırtmış, gözaltına alınmıştı! Türkiye’nin konuştuğu öğretmene yöneltilen suçlama ağızları açık bıraktı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Öğrencilerine evinde temizlik yaptırtmış, gözaltına alınmıştı! Türkiye’nin konuştuğu öğretmene yöneltilen suçlama ağızları açık bıraktı

İzmir'de kız öğrencilerini ders saatinde okuldan çıkaran ve kendi evinde temizlik yaptıran öğretmen gözaltına alındı. Öğretmenin gözaltına alınma gerekçesi ise ağızları açık bıraktı. İşte detaylar...

1
#1
Foto - Öğrencilerine evinde temizlik yaptırtmış, gözaltına alınmıştı! Türkiye’nin konuştuğu öğretmene yöneltilen suçlama ağızları açık bıraktı

İzmir'in Bornova ilçesinde, kız öğrencileri ders saatlerinde okuldan çıkararak kendi evinde temizlik işlerinde çalıştırdığı öne sürülen öğretmen hakkında İzmir Valiliği tarafından idari soruşturma başlatılarak görevden uzaklaştırıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ise "İnsan ticareti" suçlamasıyla başlattığı soruşturma kapsamında öğretmeni gözaltına aldı. Edinilen bilgiye göre olay, 4 Kasım 2025 tarihinde Bornova ilçesinde bulunan bir Mesleki Eğitim Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre, okulda görevli Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni D.T., yaşları 16 olan Ş.A., E.K., D.D., A.Y., E.N.K. ve N.K. isimli 6 kız öğrenciyi, okul yönetimi ve velilerin bilgisi haricinde ders saatleri içerisinde okul dışına çıkardı. Öğrencilerin, güvenlik kameralarının görüş açısı dışında kalan bir noktadan özel araca bindirilerek öğretmenin yeni taşındığı eve götürüldüğü öne sürüldü.

#2
Foto - Öğrencilerine evinde temizlik yaptırtmış, gözaltına alınmıştı! Türkiye’nin konuştuğu öğretmene yöneltilen suçlama ağızları açık bıraktı

Olayın 8 Ocak 2026 tarihinde basına ve sosyal medyaya yansımasının ardından İzmir Valiliği harekete geçti. Valilikten yapılan açıklamada, iddialar üzerine idari soruşturma başlatıldığı belirtilerek, "Soruşturma kapsamında, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni D.T. görevden uzaklaştırılmış, ilgili hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadelerine yer verildi. Valiliğin suç duyurusu ve başlatılan adli süreç neticesinde İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Başsavcılık talimatıyla, öğrencileri evine götürüp temizlik işlerinde çalıştırdığı iddia edilen öğretmen D.T., "İnsan ticareti" suçlamasıyla polis ekiplerince gözaltına alındı.

#3
Foto - Öğrencilerine evinde temizlik yaptırtmış, gözaltına alınmıştı! Türkiye’nin konuştuğu öğretmene yöneltilen suçlama ağızları açık bıraktı

Soruşturma dosyasına giren detaylara göre; öğrencilerin gün boyu öğretmenin evinde koli taşıma, eşya toplama ve temizlik gibi işlerde çalıştırıldığı, gün sonunda ise yiyecek veya ulaşım imkanı sağlanmadığı belirtildi. Öğrencilerin iş bitiminde Bayraklı TOKİ bölgesinden Şehir Hastanesi istikametine kadar yürüdükleri, daha sonra kendi imkanlarıyla evlerine döndükleri öğrenildi. Ayrıca velilerin şikayet dilekçelerinde, öğretmenin evinde çekildiği iddia edilen ve öğrencilerin bulunduğu ortamda sigara ve alkol şişelerinin yer aldığı fotoğraflar da delil olarak sunuldu.

Hamdi

Çağdaş iletiçilik öğretmeni tam bir laiklik aşığı
