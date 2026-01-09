Öğrencilerine evinde temizlik yaptırtmış, gözaltına alınmıştı! Türkiye’nin konuştuğu öğretmene yöneltilen suçlama ağızları açık bıraktı

İzmir'in Bornova ilçesinde, kız öğrencileri ders saatlerinde okuldan çıkararak kendi evinde temizlik işlerinde çalıştırdığı öne sürülen öğretmen hakkında İzmir Valiliği tarafından idari soruşturma başlatılarak görevden uzaklaştırıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ise "İnsan ticareti" suçlamasıyla başlattığı soruşturma kapsamında öğretmeni gözaltına aldı. Edinilen bilgiye göre olay, 4 Kasım 2025 tarihinde Bornova ilçesinde bulunan bir Mesleki Eğitim Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre, okulda görevli Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni D.T., yaşları 16 olan Ş.A., E.K., D.D., A.Y., E.N.K. ve N.K. isimli 6 kız öğrenciyi, okul yönetimi ve velilerin bilgisi haricinde ders saatleri içerisinde okul dışına çıkardı. Öğrencilerin, güvenlik kameralarının görüş açısı dışında kalan bir noktadan özel araca bindirilerek öğretmenin yeni taşındığı eve götürüldüğü öne sürüldü.