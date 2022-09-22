2022-09-22 20:25:00 Öğrencilerden Ekrem'e 'kütüphane' tepkisi
CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı Cumhuriyet döneminin ilk kütüphanelerinden olan Atatürk Kitaplığı'nın öğrencilerin kullanımına kapatılması tepki çekti. Kentte 1981 yılından bu yana Beyoğlu'ndaki binada İBB'ye bağlı olarak halka ve araştırmacılara hizmet veren Cumhuriyet döneminin ilk kütüphanelerinden Atatürk Kitaplığı, 5 Eylül itibarıyla alınan kararla öğrencilerin kullanımına kapatıldı. Atatürk Kitaplığı tarafından internette yapılan duyuruda, "Değerli okuyucularımız 5 Eylül itibarıyla Atatürk Kitaplığı sadece araştırmacılara hizmet verecektir. Diğer okuyucularımız Taksim Sevgi Soysal Kütüphanemizden 7/24 hizmet almaya devam edebilirler." ifadeleri kullanıldı.