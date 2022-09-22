Öğrencilerden Ekrem'e 'kütüphane' tepkisi

Akgül, "Atatürk Kitaplığı'nın ulaşımı da rahattı. Bu durum öğrenciler için bir avantajdı. Kitaplığın bir tarihi, geçmişi var. Bahçe alanı olarak da kullanımı güzel bir yerdi. İnsanların belli bir alışkanlıkları var. Mimarlar da gelip alt katta çizim yapıyorlardı. Onlar için de güzel bir binaydı." dedi. Tarihi mekanın başka bir müdavimi Zeynep Alkış da üniversite sınavına hazırlanırken Atatürk Kitaplığı'nı kullandığını, şu anda ise KPSS'ye hazırlandığını ve Atatürk Kitaplığı'nın sadece araştırmacılara açık olduğunu duyduğunu söyledi. Bunun üzerine bölgedeki diğer kütüphane olan Sevgi Soysal Kütüphanesi'ne geldiğini anlatan Alkış, "Atatürk Kitaplığı öğrencilere açık olarak devam etmeliydi. Bu bölgede iki tane kütüphane olması her şeyi kolaylaştırırdı. İnsanlar daha rahat çalışabilirlerdi. İçeri girmemiz rahat olurdu." diye konuştu. Öğrenci Eylül Nur Çelik ise önceden Atatürk Kitaplığı'nı kullandığını, en son oraya gittiğinde kendisine, Sevgi Soysal Kütüphanesi'nin açıldığını bildirdiklerini ve ders çalışmak için orayı kullanmasını söylediklerini iletti.