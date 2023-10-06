2023-10-06 15:52:02 Oğlunun mezarına dua etmek için gitti, hayatının şokunu yaşadı! Gördüğüne dayanamayınca, yığılıp kaldı! Kulaklarınıza inanamayacaksınız
Bartın'ın Ulus ilçesinde 70 gün önce defnedilen şahsın mezarı, bölgeye inen ayı tarafından açıldı. Oğlunun mezarının açıldığını gören kadın büyük şok yaşayarak, mezarlıkta baygınlık geçirdi. Acılı anne Fatma Gün, "Köyde dolaşırken eşim ve oğlumun mezarına dua etmek için geldim. Oğlumun mezarının açıldığını görünce orada yığıldım" dedi. Bartın'ın Ulus ilçesinde bir mezarlığa dadanan ayı, 70 gün önce defnedilen şahsın mezarını açtı. Oğlunun mezarının açıldığını gören kadın büyük şok yaşayarak, mezarlıkta baygınlık geçirdi. Jandarmaya haber veren kadın, "Köyde dolaşırken eşim ve oğlumun mezarına dua etmek için geldim. Oğlumun mezarının açıldığını görünce orada yığıldım" ifadelerini kullandı.