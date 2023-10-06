Oğlunun mezarına dua etmek için gitti, hayatının şokunu yaşadı! Gördüğüne dayanamayınca, yığılıp kaldı! Kulaklarınıza inanamayacaksınız

Olay günü Fatma Gün'ün aradığı komşusu Hüseyin Ünal ise, bir hafta önce yaşanan olayı şöyle anlattı: "Bir hafta önce bu olay olmuş. Komşum görmüş, mezar açık diye bana telefon etti. Hanım ile buraya geldik. Baktık mezar açılmış. Kefenin kalın tarafından açılmış. ya toprak üzerine yığıldı ya da araç korna çaldı kaçmış. Köyde bu olaydan önce mezarlığa hayvanlarına bakmaya gelen bir köylü de ayı ile karşılaşmış. Bu arkadaş, ayıyı göremediğini, korkudan yanaşamadığını söylüyor ama ayının kükremesini, bağırmasını duymuş. Jandarma da geldi incelediler, resim çektiler." Yaşanan olay nedeniyle korku yaşadıklarını belirten köylüler, cezası olması nedeniyle ayıya zarar vermekten de korktuklarını söyledi. Yetkililerden yardım isteyen Hüseyin Ünal, "Bu ayının burayı açması, namahrem odamızı açtı. Biz burada vursak bize ceza verirler ama bizim namahremimize girmiş bu ayı. Ayıyı göremedik, yok. Ama bu ayının işi biliyoruz" diye konuştu.