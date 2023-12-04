2023-12-04 01:04:28 Odun hırsızına suçüstü
Çorum’da bir pide salonuna ait odunları arabasına yükleyen şahıs çevredeki vatandaşlar tarafından yakalandı.
Çorum’da bir pide salonuna ait odunları arabasına yükleyen şahıs çevredeki vatandaşlar tarafından yakalandı.
Olay Kale Mahallesi Ata Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bir pide salonun odunluğuna otomobil ile gelen kimliği belirsiz şahıs, odunları arabaya yüklediği sırada çevredeki vatandaşlar tarafından suçüstü yakalandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Aracına yüklediği odunları tekrardan geri yerine koyan şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak, ifadesi alınmak için karakola götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Kaynak: İHA
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