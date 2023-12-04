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Yaşam
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Odun hırsızına suçüstü

2023-12-04 01:04:28
Odun hırsızına suçüstü

Çorum’da bir pide salonuna ait odunları arabasına yükleyen şahıs çevredeki vatandaşlar tarafından yakalandı.

#1
Foto - Odun hırsızına suçüstü

Olay Kale Mahallesi Ata Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bir pide salonun odunluğuna otomobil ile gelen kimliği belirsiz şahıs, odunları arabaya yüklediği sırada çevredeki vatandaşlar tarafından suçüstü yakalandı.

#2
Foto - Odun hırsızına suçüstü

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Odun hırsızına suçüstü

Aracına yüklediği odunları tekrardan geri yerine koyan şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak, ifadesi alınmak için karakola götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Kaynak: İHA

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