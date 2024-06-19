Odun ateşinde pişen 9 saatlik dev lezzet: Beypazarı Güveci

Sadece güveç için gelirler. Güvecimizin her daim hazırda bulunması lazım. Onun için her gün 10-15 güveç atarız biz. Lezzetine de doyum olmaz” diye konuştu. “Çok methettiler, ben de merak ettim” Ankara'dan Beypazarı Güveci yemek için gelen bir müşteri ise şöyle konuştu: “Arkadaşlarla ortamda konuşurken, Beypazarı'na güveç yemeye gittiklerini söylediler. Çok methettiler, ben de merak ettim. Ankara'dan çıtım geldim ve yedim. Çok güzel, çok lezzetli. Herkesin tatmasını tavsiye ederim.”