Odile Renaud-Basso tarihi gelişmeyi duyurdu: Türkiye'ye 2,7 milyar avroluk yatırım kararı aldık

Renaud-Basso, bu yatırımların söz konusu dönüşümün Türkiye için en önemli önceliklerden biri olduğunu gösterdiğini ve özel sektör dahil olmak üzere bu dönüşüme yatırım yapıldığını dile getirdi. Türkiye'nin öncülük ettiği ilginç bir projeyi hayata geçirdiklerini ve Türkiye Sanayi Karbonsuzlaşma Yatırım Platformu'nu oluşturduklarını anlatan Renaud-Basso, şöyle devam etti: "Bu platform, özel sektör şirketlerini, çok taraflı kalkınma bankalarını, özel sektör yatırımcılarını ve uygun koşullu finansmanı bir araya getiriyor. Amaç, bu yüksek düzeyde kirliliğe neden olan sektörlerin enerji verimliliğini artırmalarına ve benzeri iyileştirmeler yapmalarına yardımcı olmak için yeni teknolojilere ve yeni yaklaşımlara yatırım yapmak. Bence bu, Türkiye'nin ortaya koyabileceği katkının iyi bir örneği çünkü bunu yapan ilk ülke Türkiye oldu. Bu platform kapsamında şimdiden yaklaşık 380 milyon avroluk yatırım da gerçekleştirildi." Renaud-Basso, Türkiye'de demiryollarına da yatırım yapacaklarını bildirerek, bu alandaki yatırımların elektrifikasyona katkıda bulunduğunu sözlerine ekledi.