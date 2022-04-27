Ödemeler hesaplara düşmeye başladı! İşte bütün detaylar...

Emeklilere bayram ikramiyeleri bugünden itibaren ödenmeye başlıyor. 2018 yılında yapılan düzenleme ile emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere senede iki kere, bayram öncesi ikramiye verilmeye başlandı. Bu sene de bayramlarda emekliler, dul ve yetim aylığı alanlara ikramiye yatırılacak. İkramiye tutarı ise Ramazan Bayramı için 1.100 lira olacak. 12 milyon emeklinin 2022 yılı Ramazan Bayramı ikramiyeleri 27-29 Nisan tarihlerinde hesaplara yatırılacak. Peki, bayram ikramiyesinden kimler yararlanacak, yeni emekli olanlar da ikramiye alabilecek mi, hangi tarihte emeklilik dilekçesini verenler ikramiye alabilecek? İşte, bayram ikramiyesinde tüm merak edilenler...