  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
11
Ödemeler hesaplara düşmeye başladı! İşte bütün detaylar...

2022-04-27 07:59:57
Ödemeler hesaplara düşmeye başladı! İşte bütün detaylar...

Emeklilere bayram ikramiyeleri bugünden itibaren ödenmeye başlıyor. 2018 yılında yapılan düzenleme ile emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere senede iki kere, bayram öncesi ikramiye verilmeye başlandı. Bu sene de bayramlarda emekliler, dul ve yetim aylığı alanlara ikramiye yatırılacak. İkramiye tutarı ise Ramazan Bayramı için 1.100 lira olacak. 12 milyon emeklinin 2022 yılı Ramazan Bayramı ikramiyeleri 27-29 Nisan tarihlerinde hesaplara yatırılacak. Peki, bayram ikramiyesinden kimler yararlanacak, yeni emekli olanlar da ikramiye alabilecek mi, hangi tarihte emeklilik dilekçesini verenler ikramiye alabilecek? İşte, bayram ikramiyesinde tüm merak edilenler...

#1
Foto - 1. BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK? 4/A’lı, yani işçi statüsündeki emekliler ikramiyelerini 27 ve 28 Nisan’da alacak. Bağ-Kurlu emeklilerin ikramiyeleri 29 Nisan’da, memur emeklilerinin ise 29 Nisan’da hesaplarına yatırılacak.

1. BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK? 4/A’lı, yani işçi statüsündeki emekliler ikramiyelerini 27 ve 28 Nisan’da alacak. Bağ-Kurlu emeklilerin ikramiyeleri 29 Nisan’da, memur emeklilerinin ise 29 Nisan’da hesaplarına yatırılacak.

#2
Foto - 2. KİMLER İKRAMİYE ALABİLECEK? Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.

2. KİMLER İKRAMİYE ALABİLECEK? Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.

#3
Foto - 3. EMEKLİLER KAÇ LİRA İKRAMİYE ALACAK? 1.100 lira ödenecek.

3. EMEKLİLER KAÇ LİRA İKRAMİYE ALACAK? 1.100 lira ödenecek.

#4
Foto - 4. BİRDEN FAZLA EMEKLİ AYLIĞI ALANLAR AYRI AYRI İKRAMİYE ALACAK MI? Hayır, en fazla ödemeye imkan veren dosya üzerinden, tek ikramiye ödenecek.

4. BİRDEN FAZLA EMEKLİ AYLIĞI ALANLAR AYRI AYRI İKRAMİYE ALACAK MI? Hayır, en fazla ödemeye imkan veren dosya üzerinden, tek ikramiye ödenecek.

#5
Foto - 5. DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLAR TAM İKRAMİYE Mİ ALACAK? Tam ikramiye yatmayacak, hak sahiplerinin hisseleri oranında ikramiye alınacak. Örneğin, eşinin vefatı nedeniyle yüzde 50 hisse oranında ölüm aylığı alana 550 lira ikramiye ödenecek. Yetim aylığı alan ve yüzde 25 hisse oranında aylık alan birine ise 275 lira ikramiye yatırılacak.

5. DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLAR TAM İKRAMİYE Mİ ALACAK? Tam ikramiye yatmayacak, hak sahiplerinin hisseleri oranında ikramiye alınacak. Örneğin, eşinin vefatı nedeniyle yüzde 50 hisse oranında ölüm aylığı alana 550 lira ikramiye ödenecek. Yetim aylığı alan ve yüzde 25 hisse oranında aylık alan birine ise 275 lira ikramiye yatırılacak.

#6
Foto - 6. İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ ALANLAR NE KADAR İKRAMİYE ALACAK? İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik geliri alanlar iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi alabilecek. Örneğin, meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 olan biri 275 lira, kayıp oranı yüzde 50 olan biri de 550 lira bayram ikramiyesi alacak.

6. İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ ALANLAR NE KADAR İKRAMİYE ALACAK? İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik geliri alanlar iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi alabilecek. Örneğin, meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 olan biri 275 lira, kayıp oranı yüzde 50 olan biri de 550 lira bayram ikramiyesi alacak.

#7
Foto - 7. EMEKLİLİĞE YENİ BAŞVURANLARIN BAYRAM İKRAMİYESİ NASIL OLACAK? Nisan ayı içinde emeklilik dilekçesini verenler bayram ikramiyesi alabilecek. Bayram ikramiyesinin yatacağı tarih bayramın içinde bulunduğu ay olması gerekiyor. Dolayısıyla bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığı ve geliri alacak olanlar da ikramiyeden yararlanacak.

7. EMEKLİLİĞE YENİ BAŞVURANLARIN BAYRAM İKRAMİYESİ NASIL OLACAK? Nisan ayı içinde emeklilik dilekçesini verenler bayram ikramiyesi alabilecek. Bayram ikramiyesinin yatacağı tarih bayramın içinde bulunduğu ay olması gerekiyor. Dolayısıyla bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığı ve geliri alacak olanlar da ikramiyeden yararlanacak.

#8
Foto - 8. DUL VE YETİM AYLIĞI YENİ BAĞLANACAK OLANLARA İKRAMİYE YATACAK MI? Nisan ayında dul ve yetim aylığı bağlananlar bayram ikramiyesi alacak. Ayrıca mayıs ayında dul ve yetim aylığı bağlananlara da ikramiye yatırılacak.

8. DUL VE YETİM AYLIĞI YENİ BAĞLANACAK OLANLARA İKRAMİYE YATACAK MI? Nisan ayında dul ve yetim aylığı bağlananlar bayram ikramiyesi alacak. Ayrıca mayıs ayında dul ve yetim aylığı bağlananlara da ikramiye yatırılacak.

#9
Foto - 9. TÜM EMEKLİLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLECEK Mİ? Sadece banka ve sigorta gibi özel sandıklardan emekli aylığı alanlara bayram ikramiyesi ödenmeyecek, diğer tüm emekliler ikramiyeden yararlanacak.

9. TÜM EMEKLİLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLECEK Mİ? Sadece banka ve sigorta gibi özel sandıklardan emekli aylığı alanlara bayram ikramiyesi ödenmeyecek, diğer tüm emekliler ikramiyeden yararlanacak.

#10
Foto - 10. İKRAMİYE İÇİN BAŞVURU GEREKİYOR MU? Başvuru gerekmiyor; bayram ikramiyesi Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) gelir ve aylık alanların hesaplarına otomatik olarak yatırılacak. Hürriyet

10. İKRAMİYE İÇİN BAŞVURU GEREKİYOR MU? Başvuru gerekmiyor; bayram ikramiyesi Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) gelir ve aylık alanların hesaplarına otomatik olarak yatırılacak. Hürriyet

Uzmanından Ramazan Bayramı'nda sağlıklı beslenme tüyoları
Oruç

Uzmanından Ramazan Bayramı'nda sağlıklı beslenme tüyoları

Öğr. Gör. Benan Şahin, Ramazan ayıyla değişen beslenme düzeninin, dikkat edilmediğinde bayramda sindirim sistemi rahatsızlıklarına neden ola..
Yok böyle bir araştırma! Kurtlar Vadisi'ndeki detay 17 yıl sonra ortaya çıktı
Medya

Yok böyle bir araştırma! Kurtlar Vadisi'ndeki detay 17 yıl sonra ortaya çıktı

Kurtlar Vadisi'nde Necati Şaşmaz'ın oynadığı Polat Alemdar karakterinin Halep'te uyandığı sahnedeki bir detay 17 yıl sonra ortaya çıktı...
Murat Akan ‘Buradan devlet yetkililerine sesleniyorum’ diyerek uyardı: Bill Gates darbe yapacak
Gündem

Murat Akan ‘Buradan devlet yetkililerine sesleniyorum’ diyerek uyardı: Bill Gates darbe yapacak

Araştırmacı yazar Murat Akan, Bill Gates ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından ortak hazırlanan yasayla ilgili çok kritik bir uyarıda bulundu...
CHP'li Özgür Özel'den yeni provokasyon: Erdoğan'ı yine bir Gezi ruhu yenebilir
Siyaset

CHP'li Özgür Özel'den yeni provokasyon: Erdoğan'ı yine bir Gezi ruhu yenebilir

Gezi Kalkışması davasının neticelenmesinin ardından adliye önünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit eden CHP Grup Başkanvekili Özg..
Cem Yılmaz Gezici yandaşlarını işte böyle çıldırttı!
Gündem

Cem Yılmaz Gezici yandaşlarını işte böyle çıldırttı!

Cem Yılmaz, 2013 yılının Mayıs ayında AK Parti hükümetini devirmek amacıyla Taksim’deki Gezi Parkı eylemlerine ilişkin yaptığı sosyal medya ..
Bu iddia gündeme bomba gibi düşecek!
Spor

Bu iddia gündeme bomba gibi düşecek!

Fenerbahçe'de teknik direktör gündemi devam ederken, bomba gibi bir iddia ortaya atıldı. Ukrayna basını, Kanarya'nın Jorge Jesus ile anlaşam..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay