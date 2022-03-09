Ödem sorununuz mu var? Bu besini asla tüketmeyin

KRONİK RAHATSIZLIKLAR ÖDEMİ TETİKLEYEBİLİR Vücutta boşaltımdan sorumlu temel organ olan böreklerin yeterli çalışmaması ödemin başlıca nedenlerinden birisi. Vücuttan sıvı atımından sorumlu olan böbrek yeteri kadar çalışmadığında vücudunuzdan sıvı atılamaz. Atılamayan sıvılar ise kılcal damar etrafında birikerek şişliklere neden olur. Böbrek dışında karaciğerde meydana gelen siroz hastalığı da vücudunuzda su birikmesine neden olur. İleri derecede siroz olan hastalardan sıvı çekimi bu yüzden yapılır. Damar tıkanıklığı ve kalp rahatsızlığına bağlı olarak gelişen ödemler ise genelde kol ve bacaklarınızda şişlik yapar.