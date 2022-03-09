Ödem sorununuz mu var? Bu besini asla tüketmeyin

Bu besinleri tüketmek ödemi tetikleyebilir Tuz ve sodyum açısından zengin olan besinleri tüketmeniz ödemin başlıca nedenlerinden birisi olabilir. Ayrıca alkol ve kafeinli ürünlerin fazla tüketimi de ödem riskinizi artırır. Sizlere şaşırtıcı gelse de ödemi tetikleyen besinlerin başında peynir gelir. Peynirler yüksek oranda tuz içerdikleri için fazla tüketimi vücudunuzda ödem birikmesi yapar. Peynir bakterilerini kontrol altında tutmak için oldukça fazla tuz kullanılır. Peynir tüketirken bunu fark edemeyebilirsiniz ancak bu peynirin tuzlu olmadığı anlamına gelmez. Ödeme neden olan diğer gıdalar ise hazır turşular ve konserveler.