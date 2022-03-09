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Ödem sorununuz mu var? Bu besini asla tüketmeyin

2022-03-09 12:31:18
Ödem sorununuz mu var? Bu besini asla tüketmeyin

Kahvaltı sofralarımızın vazgeçilmezi olan peynir bol miktarda tuz içeriyor. Bu nedenle ödem birikmesine neden olabilir. İşte ödeme neden olan besinler...

#1
Foto - Ödem vücudun belli bölgelerinde şişkinliğe neden olur. Peki hangi içecekler ve besinler ödemi tetikliyor? İşte cevabı...

Ödem vücudun belli bölgelerinde şişkinliğe neden olur. Peki hangi içecekler ve besinler ödemi tetikliyor? İşte cevabı...

#2
Foto - KRONİK RAHATSIZLIKLAR ÖDEMİ TETİKLEYEBİLİR Vücutta boşaltımdan sorumlu temel organ olan böreklerin yeterli çalışmaması ödemin başlıca nedenlerinden birisi. Vücuttan sıvı atımından sorumlu olan böbrek yeteri kadar çalışmadığında vücudunuzdan sıvı atılamaz. Atılamayan sıvılar ise kılcal damar etrafında birikerek şişliklere neden olur. Böbrek dışında karaciğerde meydana gelen siroz hastalığı da vücudunuzda su birikmesine neden olur. İleri derecede siroz olan hastalardan sıvı çekimi bu yüzden yapılır. Damar tıkanıklığı ve kalp rahatsızlığına bağlı olarak gelişen ödemler ise genelde kol ve bacaklarınızda şişlik yapar.

KRONİK RAHATSIZLIKLAR ÖDEMİ TETİKLEYEBİLİR Vücutta boşaltımdan sorumlu temel organ olan böreklerin yeterli çalışmaması ödemin başlıca nedenlerinden birisi. Vücuttan sıvı atımından sorumlu olan böbrek yeteri kadar çalışmadığında vücudunuzdan sıvı atılamaz. Atılamayan sıvılar ise kılcal damar etrafında birikerek şişliklere neden olur. Böbrek dışında karaciğerde meydana gelen siroz hastalığı da vücudunuzda su birikmesine neden olur. İleri derecede siroz olan hastalardan sıvı çekimi bu yüzden yapılır. Damar tıkanıklığı ve kalp rahatsızlığına bağlı olarak gelişen ödemler ise genelde kol ve bacaklarınızda şişlik yapar.

#3
Foto - Bu besinleri tüketmek ödemi tetikleyebilir Tuz ve sodyum açısından zengin olan besinleri tüketmeniz ödemin başlıca nedenlerinden birisi olabilir. Ayrıca alkol ve kafeinli ürünlerin fazla tüketimi de ödem riskinizi artırır. Sizlere şaşırtıcı gelse de ödemi tetikleyen besinlerin başında peynir gelir. Peynirler yüksek oranda tuz içerdikleri için fazla tüketimi vücudunuzda ödem birikmesi yapar. Peynir bakterilerini kontrol altında tutmak için oldukça fazla tuz kullanılır. Peynir tüketirken bunu fark edemeyebilirsiniz ancak bu peynirin tuzlu olmadığı anlamına gelmez. Ödeme neden olan diğer gıdalar ise hazır turşular ve konserveler.

Bu besinleri tüketmek ödemi tetikleyebilir Tuz ve sodyum açısından zengin olan besinleri tüketmeniz ödemin başlıca nedenlerinden birisi olabilir. Ayrıca alkol ve kafeinli ürünlerin fazla tüketimi de ödem riskinizi artırır. Sizlere şaşırtıcı gelse de ödemi tetikleyen besinlerin başında peynir gelir. Peynirler yüksek oranda tuz içerdikleri için fazla tüketimi vücudunuzda ödem birikmesi yapar. Peynir bakterilerini kontrol altında tutmak için oldukça fazla tuz kullanılır. Peynir tüketirken bunu fark edemeyebilirsiniz ancak bu peynirin tuzlu olmadığı anlamına gelmez. Ödeme neden olan diğer gıdalar ise hazır turşular ve konserveler.

#4
Foto - Probiyotik olduğu için özellikle kışın bolca tüketilen turşu ve konserve ürünleri de yüksek miktarda tuz barındırır. Vücutta su tutulmasına neden olan turşuyu dikkatli tüketmelisiniz. Uyanmak için ve mola aralarında sıklıkla içilen kahve ve çayda bulunan kafein de ödemin başlıca nedenlerinden birisi olabilir. Günlük almanız gereken kafein miktarını aşmadan çay ve kahve tüketebilirsiniz.

Probiyotik olduğu için özellikle kışın bolca tüketilen turşu ve konserve ürünleri de yüksek miktarda tuz barındırır. Vücutta su tutulmasına neden olan turşuyu dikkatli tüketmelisiniz. Uyanmak için ve mola aralarında sıklıkla içilen kahve ve çayda bulunan kafein de ödemin başlıca nedenlerinden birisi olabilir. Günlük almanız gereken kafein miktarını aşmadan çay ve kahve tüketebilirsiniz.

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