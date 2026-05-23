Mehmetçik modern silahlarla donatılıyor! TSK’nın gücüne güç katan teslimat

EFES 2026’DA SAHANIN GÜCÜNE MKE İMZASI MKE, Efes 2026 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nda, yerli imkanlarla geliştirilen sistemlerle tatbikatın en kritik unsurları arasında yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tatbikat kapsamında MKE standını ziyaret edip, ürünler ve sistemler hakkında bilgi aldı. Tatbikat boyunca MKE tarafından geliştirilen piyade ve keskin nişancı tüfekleri, fişekler, havan ve obüs sistemleri, uçak bombaları, helikopter ve SİHA mühimmatları ile farklı kalibrelerdeki mühimmat aileleri sahada aktif olarak görev yaptı. TOLGA yakın hava savunma sistemi, BORAN hafif çekili obüsü, 35 milimetre silah sistemi ve FIRTINA obüsü silah sistemi başta olmak üzere birçok kritik ürün, Efes 2026'nın farklı safhalarında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin operasyonel kabiliyetlerine güç kattı. 5,56 milimetre piyade fişeğinden 155 milimetre obüs mühimmatına kadar geniş bir üretim kabiliyetine sahip olan MKE, yalnızca kendi markalı ürünleriyle değil, milli savunma sanayi ekosisteminde yer alan birçok platform ve sistemdeki kritik bileşenleriyle de Efes 2026’nın ana vurucu gücü olarak öne çıktı.