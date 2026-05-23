Mehmetçik modern silahlarla donatılıyor! TSK’nın gücüne güç katan teslimat
Mehmetçik modern silahlarla donatılıyor! TSK'nın gücüne güç katan teslimat

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), son 1 haftada Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) muhtelif miktar ve çapta silah ve mühimmat ile yerli savunma sanayine yedek parça, ekipman ve silah sistemi teslimatlarını gerçekleştirdi. İşte TSK’nın gücüne güç katan teslimatın ayrıntıları…

Foto - Mehmetçik modern silahlarla donatılıyor! TSK'nın gücüne güç katan teslimat

MKE'den yapılan açıklamaya göre; Türk savunma sanayisinin öncü kuruluşlarından MKE, başta TSK olmak üzere uluslararası iş ortaklarına verimli ve yerli ürünler sunarak sektöre ve ülkeye katkı sağlamaya devam ediyor.

Foto - Mehmetçik modern silahlarla donatılıyor! TSK'nın gücüne güç katan teslimat

Son 1 hafta içerisinde muhtelif adet ve çapta Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na MPT-76 MH piyade tüfeği, 7,62 milimetre fişek, 20 milimetre fişek, 60 milimetre havan mühimmatı, 105 milimetre sevk barutu, 155 milimetre obüs mühimmatı sevk barutu, AKSAR MAGAS ve 107 milimetre roket komplesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı siparişi MKE MOD48, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na MK 82 ve MK 84 uçak bombası, MSB Tersaneler Genel Müdürlüğü’ne 25 milimetre namlu, ROKETSAN’a orta menzilli füze yakıt çubuğu, BMC’ye ALTAY tankı silah sistemi ve yedek parça teslimatları, AFAD’a KBRN gaz maskesi teslim edildi.

Foto - Mehmetçik modern silahlarla donatılıyor! TSK'nın gücüne güç katan teslimat

MKE’DEN 7'NCİ DENİZ TOPU TESLİMATI MKE tarafından geliştirilen 7’nci DENİZHAN-76 milli deniz topu, atışlı kabul testlerini tamamlayarak MİLGEM Projesi kapsamında inşa edilen 10’uncu gemiye konuşlandırılmak üzere üretiminin gerçekleştirildiği tersaneye teslim edildi. Yakın ve orta menzilli hedeflere karşı etkili ateş gücü sunan DENİZHAN-76; hava savunma, su üstü harbi ve kara bombardımanı görevlerinde aktif rol üstleniyor. Türk mühendisliğiyle geliştirilen sistem, 2025 yılında Endonezya ile NATO ve Avrupa Birliği üyesi Romanya’ya da ihraç edildi. MKE, DENİZHAN-76’da elde ettiği tecrübeyle 127 milimetre milli deniz topu geliştirme çalışmalarını da sürdürüyor.

Foto - Mehmetçik modern silahlarla donatılıyor! TSK'nın gücüne güç katan teslimat

EFES 2026’DA SAHANIN GÜCÜNE MKE İMZASI MKE, Efes 2026 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nda, yerli imkanlarla geliştirilen sistemlerle tatbikatın en kritik unsurları arasında yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tatbikat kapsamında MKE standını ziyaret edip, ürünler ve sistemler hakkında bilgi aldı. Tatbikat boyunca MKE tarafından geliştirilen piyade ve keskin nişancı tüfekleri, fişekler, havan ve obüs sistemleri, uçak bombaları, helikopter ve SİHA mühimmatları ile farklı kalibrelerdeki mühimmat aileleri sahada aktif olarak görev yaptı. TOLGA yakın hava savunma sistemi, BORAN hafif çekili obüsü, 35 milimetre silah sistemi ve FIRTINA obüsü silah sistemi başta olmak üzere birçok kritik ürün, Efes 2026'nın farklı safhalarında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin operasyonel kabiliyetlerine güç kattı. 5,56 milimetre piyade fişeğinden 155 milimetre obüs mühimmatına kadar geniş bir üretim kabiliyetine sahip olan MKE, yalnızca kendi markalı ürünleriyle değil, milli savunma sanayi ekosisteminde yer alan birçok platform ve sistemdeki kritik bileşenleriyle de Efes 2026’nın ana vurucu gücü olarak öne çıktı.

Foto - Mehmetçik modern silahlarla donatılıyor! TSK'nın gücüne güç katan teslimat

MKE, ULUSLARARASI KESKİN NİŞANCI YARIŞMASI’NDA Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulu’nda düzenlenen, 12 ülkeden keskin nişancıların yarıştığı ve Türkiye’nin seçkin birliklerinin katıldığı Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması da geride kaldı. Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri ile Özel Kuvvetler ve JÖAK personelinin yer aldığı organizasyonda MKE de yerini aldı. Yarışma boyunca MKE tarafından geliştirilen piyade silahları ve keskin nişancı tüfekleri, yerli ve yabancı askeri heyetlere yakından tanıtıldı ve ilgi gördü. Modern muharebe sahasının ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen milli çözümler, profesyonel kullanıcılarla buluşturuldu.

