Türkiye'ye doğru ateşlenen balistik füze BAE'yi çıldırttı
Türkiye hava sahasına giren baliztik füzenin Gaziantep'te düşürülmesiyle ilgili Birleşik Arap Emirlikleri'nden önemli bir açıklama geldi.
BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, İran’dan Türkiye topraklarına doğru bir haftadan kısa süre içinde ikinci kez balistik füze ateşlenmesinin “şiddetle” kınandığı bildirildi.
NATO hava savunma sistemlerinin Türkiye hava sahasına giren füzeyi başarılı bir şekilde imha ettiği aktarılan açıklamada, “BAE, bu düşmanca eylemleri tehlikeli bir tırmanış, devlet egemenliğinin açık bir ihlali, bölgenin güvenliği ve istikrarına yönelik doğrudan bir tehdit olarak değerlendirmektedir.” ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, “kardeş ve dost” ülkelerin hedef alınmaya devam edilmesinin tüm hukuki ve siyasi standartlara göre kınandığı vurgulandı. Bu saldırıların bölgedeki gerilimi artıran ve kabul edilemez bir tırmanış olduğu kaydedildi.
Milli Savunma Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, İran’dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın Doğu Akdeniz’deki NATO unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu. Açıklamada, bazı mühimmat parçalarının Gaziantep’te boş araziye düştüğü bildirilmişti.
4 Mart’ta yapılan bir diğer açıklamada ise İran’dan ateşlenerek Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiği ifade edilmişti.
