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Spor
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O yıldızla ilgili dikkat çeken iddia! Hiç kimse bunu beklemiyordu… Ve büyük müjde geldi! 'Herkes neler oluyor böyle?' diyecek...

2024-02-24 16:45:43
O yıldızla ilgili dikkat çeken iddia! Hiç kimse bunu beklemiyordu… Ve büyük müjde geldi! 'Herkes neler oluyor böyle?' diyecek...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de çıkış yakalamak isteyen Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Bir yandan lige odaklanan siyah beyazlılar, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Kartal, Avrupa'da Galatasaray'ın Sparta Prag ile oynadığı maçta performansıyla hayran bırakan oyuncu için devreye girdi. İşte o isim ve tüm detaylar...

#1
Foto - O yıldızla ilgili dikkat çeken iddia! Hiç kimse bunu beklemiyordu… Ve büyük müjde geldi! 'Herkes neler oluyor böyle?' diyecek...

Trendyol Süper Lig'de çıkış yakalamak isteyen Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor...

#2
Foto - O yıldızla ilgili dikkat çeken iddia! Hiç kimse bunu beklemiyordu… Ve büyük müjde geldi! 'Herkes neler oluyor böyle?' diyecek...

Bir yandan lige odaklanan siyah beyazlılar, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.

#3
Foto - O yıldızla ilgili dikkat çeken iddia! Hiç kimse bunu beklemiyordu… Ve büyük müjde geldi! 'Herkes neler oluyor böyle?' diyecek...

Kartal, Avrupa'da Galatasaray'ın Sparta Prag ile oynadığı maçta performansıyla hayran bırakan oyuncu için devreye girdi. İşte o isim ve tüm detaylar...

#4
Foto - O yıldızla ilgili dikkat çeken iddia! Hiç kimse bunu beklemiyordu… Ve büyük müjde geldi! 'Herkes neler oluyor böyle?' diyecek...

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ı eleyen Sparta Prag'ın dikkat çeken ismi için transfer söylentileri başladı.

#5
Foto - O yıldızla ilgili dikkat çeken iddia! Hiç kimse bunu beklemiyordu… Ve büyük müjde geldi! 'Herkes neler oluyor böyle?' diyecek...

Yıldız oyuncu, sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un da yeni sezon transfer listesine ilk sıradan girdi.

#6
Foto - O yıldızla ilgili dikkat çeken iddia! Hiç kimse bunu beklemiyordu… Ve büyük müjde geldi! 'Herkes neler oluyor böyle?' diyecek...

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu'nun rövanş mücadelesinde Sparta Prag'a 4-1 mağlup olarak kupaya veda etti.

#7
Foto - O yıldızla ilgili dikkat çeken iddia! Hiç kimse bunu beklemiyordu… Ve büyük müjde geldi! 'Herkes neler oluyor böyle?' diyecek...

Sarı-Kırmızılıların Sparta Prag eşleşmesinde özellikle bek pozisyonunda yaşanan sıkıntılar dikkat çekti.

#8
Foto - O yıldızla ilgili dikkat çeken iddia! Hiç kimse bunu beklemiyordu… Ve büyük müjde geldi! 'Herkes neler oluyor böyle?' diyecek...

Galatasaray'ın deplasmanda Sparta Prag'a 4-1 mağlup olduğu karşılaşmada sağ beklerin performansı fark oluşturdu.

#9
Foto - O yıldızla ilgili dikkat çeken iddia! Hiç kimse bunu beklemiyordu… Ve büyük müjde geldi! 'Herkes neler oluyor böyle?' diyecek...

Sparta Prag'da Angelo Preciado, karşılaşmadaki ilk golün sahibi olarak takımını tur adına havaya soktu.

#10
Foto - O yıldızla ilgili dikkat çeken iddia! Hiç kimse bunu beklemiyordu… Ve büyük müjde geldi! 'Herkes neler oluyor böyle?' diyecek...

Sarı kırmızılılarda ise maça sağ bek pozisyonunda başlayan Kaan Ayhan'ın 70. dakikada gördüğü kırmızı kart, skordaki çözülmenin başlangıcı oldu ve 1-1 devam eden karşılaşma kalan bölümde gelen gollerle 4-1 sona erdi.

#11
Foto - O yıldızla ilgili dikkat çeken iddia! Hiç kimse bunu beklemiyordu… Ve büyük müjde geldi! 'Herkes neler oluyor böyle?' diyecek...

Sparta Prag - Galatasaray eşleşmesinin en dikkat çeken ismi kuşkusuz Angelo Preciado'ydu. 26 yaşındaki Ekvadorlu sağ bek, her iki maçta da Aslan'ın sol kanadını darmadağın etmekle kalmadı, attığı birer golle Çek ekibinin turu geçmesinde başrol oynadı.

#12
Foto - O yıldızla ilgili dikkat çeken iddia! Hiç kimse bunu beklemiyordu… Ve büyük müjde geldi! 'Herkes neler oluyor böyle?' diyecek...

Preciado'nun performansını en çok beğenen ise Okan Buruk oldu. 50 yaşındaki teknik adam, Güney Amerikalı futbolcuyu yeni sezon transfer listesinin ilk sırasına yazdı.

#13
Foto - O yıldızla ilgili dikkat çeken iddia! Hiç kimse bunu beklemiyordu… Ve büyük müjde geldi! 'Herkes neler oluyor böyle?' diyecek...

Sarı kırmızılı yönetimin, hiç vakit kaybetmeden Preciado transferi için zemin arayışlarına başlayacağı hem oyuncunun menajeriyle hem de Prag yöneticileriyle görüşmelere başlayacağı öğrenildi.

#14
Foto - O yıldızla ilgili dikkat çeken iddia! Hiç kimse bunu beklemiyordu… Ve büyük müjde geldi! 'Herkes neler oluyor böyle?' diyecek...

Sparta Prag'da Galatasaray'a karşı yıldızlaşan sağ bek Angelo Preciado, Beşiktaş'ın transfer radarına girdi.

#15
Foto - O yıldızla ilgili dikkat çeken iddia! Hiç kimse bunu beklemiyordu… Ve büyük müjde geldi! 'Herkes neler oluyor böyle?' diyecek...

Valentin Rosier ile yolların ayrılmasının ardından sağ beke transfer yapmayan Beşiktaş'ın Avrupa Ligi son 16 play-off turunda oynanan 2 maçta Galatasaray'ın kabusu olan Sparta Prag'lı Angelo Preciado'yu yakın takibe aldığı öğrenildi.

#16
Foto - O yıldızla ilgili dikkat çeken iddia! Hiç kimse bunu beklemiyordu… Ve büyük müjde geldi! 'Herkes neler oluyor böyle?' diyecek...

2 maçta 2 gol, 1 asistle Çekya ekibinin turu geçmesinde büyük rol oynayan Ekvadorlu futbolcu, Kartal'ın scoutları tarafından mercek altına alındı.

#17
Foto - O yıldızla ilgili dikkat çeken iddia! Hiç kimse bunu beklemiyordu… Ve büyük müjde geldi! 'Herkes neler oluyor böyle?' diyecek...

Sezon başında Genk'ten 2 milyon Euro bonservisle Prag'a geçen 26 yaşındaki futbolcunun sezon boyu sergileyeceği performansa göre Beşiktaş'ın transferde hamle yapması bekleniyor.

#18
Foto - O yıldızla ilgili dikkat çeken iddia! Hiç kimse bunu beklemiyordu… Ve büyük müjde geldi! 'Herkes neler oluyor böyle?' diyecek...

Yıldız adayı bu futbolcu için her iki ekibin de yarış içerisinde olması bekleniyor.

#19
Foto - O yıldızla ilgili dikkat çeken iddia! Hiç kimse bunu beklemiyordu… Ve büyük müjde geldi! 'Herkes neler oluyor böyle?' diyecek...

Yıldız adayı bu futbolcu için şartların zorlanacağı iddia edildi.

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