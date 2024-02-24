2024-02-24 16:45:43 O yıldızla ilgili dikkat çeken iddia! Hiç kimse bunu beklemiyordu… Ve büyük müjde geldi! 'Herkes neler oluyor böyle?' diyecek...
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de çıkış yakalamak isteyen Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Bir yandan lige odaklanan siyah beyazlılar, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Kartal, Avrupa'da Galatasaray'ın Sparta Prag ile oynadığı maçta performansıyla hayran bırakan oyuncu için devreye girdi. İşte o isim ve tüm detaylar...