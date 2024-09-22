2024-09-22 17:52:28 O yaylada kışın habercileri açtı!
Kış mevsiminin habercisi vargit çiçekleri Haçkalı Baba Yaylası'nda açmaya başladı.
Kış mevsiminin habercisi vargit çiçekleri Haçkalı Baba Yaylası'nda açmaya başladı.
Trabzon'un Düzköy ilçesindeki Haçkalı Baba Yaylası "vargit" çiçekleriyle renklendi.
Vargit çiçeği nedir?
Vargit çiçeği, şepart veya bilimsel adıyla Colchicum speciosum, Colchicaceae familyasından, Kuzey Türkiye, Kafkasya ve Kuzey İran'ın dağlık bölgelerine özgü çiçekli bitki türüdür.
18 santimetre uzunluğa ve 10 santimetre genişliğe ulaşabilir.
C. speciosum sonbaharda kırmızımsı/mor çiçekler açar
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