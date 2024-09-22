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Yaşam
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O yaylada kışın habercileri açtı!

2024-09-22 17:52:28
O yaylada kışın habercileri açtı!

Kış mevsiminin habercisi vargit çiçekleri Haçkalı Baba Yaylası'nda açmaya başladı.

#1
Foto - O yaylada kışın habercileri açtı!

Trabzon'un Düzköy ilçesindeki Haçkalı Baba Yaylası "vargit" çiçekleriyle renklendi.

#2
Foto - O yaylada kışın habercileri açtı!

Vargit çiçeği nedir?

#3
Foto - O yaylada kışın habercileri açtı!

Vargit çiçeği, şepart veya bilimsel adıyla Colchicum speciosum, Colchicaceae familyasından, Kuzey Türkiye, Kafkasya ve Kuzey İran'ın dağlık bölgelerine özgü çiçekli bitki türüdür.

#4
Foto - O yaylada kışın habercileri açtı!

18 santimetre uzunluğa ve 10 santimetre genişliğe ulaşabilir.

#5
Foto - O yaylada kışın habercileri açtı!

C. speciosum sonbaharda kırmızımsı/mor çiçekler açar

#6
Foto - O yaylada kışın habercileri açtı!

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