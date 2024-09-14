2024-09-14 11:59:27 O ülkede yanardağ lav püskürtmeye başladı
Endonezya'da bulunan Merapi Yanardağı lav ve kül püskürttü.
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Endonezya'da bulunan Merapi Yanardağı lav ve kül püskürttü.
Endonezya'nın Orta Cava eyaletindeki Magelang kentine bağlı Ngori köyünden 3,7 kilometre uzaklıkta bulunan Merapi Yanardağı patlayarak lav ve kül püskürttü.
Merapi yanardağı konik şekilli ve Java adasının merkezi ile Yogyakarta arasında bulunan yanardağ. Endonezya'nın en aktif yanardağıdır ve 1548'den beri düzenli olarak lav püskürtmektedir.
İsim ateş dağı anlamına gelir.
Yogyakarta şehrine çok yakındır ve binlerce insan yanardağ eteklerinde, denizden 1700 metre yükseklikte olan köylerde yaşamaktadır.
Yılın 300 günü dağdan dumanların yükseldiği gözlemlenmesine rağmen, birkaç kez faaliyete geçip ölümlere sebep oldu.
1994 yılında yaşanan patlama sonrası, yanardağın batısında çoğunlukla Muntilan şehrinde, zehirli gazdan 43 kişi hayatını kaybetti.
Yogyakarta depreminden kısa süre önce 2006'da diğer büyük patlama yaşandı.
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