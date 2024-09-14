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Dünya
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O ülkede yanardağ lav püskürtmeye başladı

2024-09-14 11:59:27
O ülkede yanardağ lav püskürtmeye başladı

Endonezya'da bulunan Merapi Yanardağı lav ve kül püskürttü.

#1
Foto - O ülkede yanardağ lav püskürtmeye başladı

Endonezya'nın Orta Cava eyaletindeki Magelang kentine bağlı Ngori köyünden 3,7 kilometre uzaklıkta bulunan Merapi Yanardağı patlayarak lav ve kül püskürttü.

#2
Foto - O ülkede yanardağ lav püskürtmeye başladı

Merapi yanardağı konik şekilli ve Java adasının merkezi ile Yogyakarta arasında bulunan yanardağ. Endonezya'nın en aktif yanardağıdır ve 1548'den beri düzenli olarak lav püskürtmektedir.

#3
Foto - O ülkede yanardağ lav püskürtmeye başladı

İsim ateş dağı anlamına gelir.

#4
Foto - O ülkede yanardağ lav püskürtmeye başladı

Yogyakarta şehrine çok yakındır ve binlerce insan yanardağ eteklerinde, denizden 1700 metre yükseklikte olan köylerde yaşamaktadır.

#5
Foto - O ülkede yanardağ lav püskürtmeye başladı

Yılın 300 günü dağdan dumanların yükseldiği gözlemlenmesine rağmen, birkaç kez faaliyete geçip ölümlere sebep oldu.

#6
Foto - O ülkede yanardağ lav püskürtmeye başladı

1994 yılında yaşanan patlama sonrası, yanardağın batısında çoğunlukla Muntilan şehrinde, zehirli gazdan 43 kişi hayatını kaybetti.

#7
Foto - O ülkede yanardağ lav püskürtmeye başladı

Yogyakarta depreminden kısa süre önce 2006'da diğer büyük patlama yaşandı.

#8
Foto - O ülkede yanardağ lav püskürtmeye başladı

#9
Foto - O ülkede yanardağ lav püskürtmeye başladı

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