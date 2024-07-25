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Dünya
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O ülkede toprak kayması faciası! 257 kişi öldü

2024-07-25 21:17:04
O ülkede toprak kayması faciası! 257 kişi öldü

Etiyopya'da meydana gelen toprak kayması sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 257'ye yükseldi.

#1
Foto - O ülkede toprak kayması faciası! 257 kişi öldü

Etiyopya'nın güneyinde yer alan Gofa bölgesinde 22 Temmuz Pazartesi günü şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymasında can kaybı artıyor.

#2
Foto - O ülkede toprak kayması faciası! 257 kişi öldü

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) tarafından yapılan açıklamada, toprak kaymasında ölenlerin sayısının 257'ye yükseldiği bildirildi.

#3
Foto - O ülkede toprak kayması faciası! 257 kişi öldü

Ölü sayısının 500'e kadar çıkabileceği aktarıldı.

#4
Foto - O ülkede toprak kayması faciası! 257 kişi öldü

Felaketten etkilenen 15 binden fazla kişinin tahliye edilmesi gerektiği ifade edildi.

#5
Foto - O ülkede toprak kayması faciası! 257 kişi öldü

Etiyopya Kızılhaç'ın gönderdiği 4 kamyon dolu insani yardım malzemelerinin bölgeye ulaştığı kaydedildi.

#6
Foto - O ülkede toprak kayması faciası! 257 kişi öldü

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