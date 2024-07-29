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Dünya
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O ülkede sel felaketinin boyutu büyüyor

2024-07-29 11:49:40
O ülkede sel felaketinin boyutu büyüyor

Japonya'daki şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel sebebiyle 3 kişi hayatını kaybetti.

#1
Foto - O ülkede sel felaketinin boyutu büyüyor

Japonya'nın Yamagata ve Akita eyaletlerinde Perşembe günüden bu yana etkili olan şiddetli yağışların etkisini azaltmasıyla bilanço netleşmeye başladı.

#2
Foto - O ülkede sel felaketinin boyutu büyüyor

Yetkililer, yardım çağrısına giderken araçları ile sel sularına kapılan 2 polisten birinin daha cansız bedenine ulaşıldığını ve can kaybının 3'e yükseldiğini belirtti.

#3
Foto - O ülkede sel felaketinin boyutu büyüyor

Kayıp 1 kişiyi arama çalışmalarının ise Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) ve polis desteğiyle sürdüğü açıklandı.

#4
Foto - O ülkede sel felaketinin boyutu büyüyor

Şiddetli yağışların yol açtığı sel baskınları birçok bölgede maddi zarara yol açtı. Yamagata eyaletinde bin 100, Akita eyaletinde 160 olmak üzere en az bin 260 yapının sular altında kalırken, çok sayıda yol ve köprüde hasar meydana geldi.

#5
Foto - O ülkede sel felaketinin boyutu büyüyor

Japonya'nın Yamagata ve Akita eyaletleri Perşembe günü itibariyle şiddetli mevsimsel yağışların etkisine girmiş, birçok bölgede nehir taşkınları, sel baskınları ve toprak kaymaları meydana gelmişti.

#6
Foto - O ülkede sel felaketinin boyutu büyüyor

Binlerce kişiye yönelik acil güvenlik uyarısı yayınlanırken, demiryolu ve karayolu ulaşımında da aksamalar yaşanmıştı.

#7
Foto - O ülkede sel felaketinin boyutu büyüyor

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Foto - O ülkede sel felaketinin boyutu büyüyor

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Foto - O ülkede sel felaketinin boyutu büyüyor

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