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Dünya
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O ülkede orman yangını can aldı: 19 ölü

2024-02-04 00:00:10
O ülkede orman yangını can aldı: 19 ölü

Güney Amerika ülkesi Şili'nin orta ve güney kesiminde etkili olan orman yangınlarında 19 kişi hayatını kaybetti.

#1
Foto - O ülkede orman yangını can aldı: 19 ölü

Şilili yetkililerin açıklamasına göre, kıyı kentleri Valparaiso ve Vina del Mar'ın birçok bölgesinde çok sayıda yangın meydana geldi.

#2
Foto - O ülkede orman yangını can aldı: 19 ölü

Şili İçişleri Bakanı Carolina Toha, çıkan yangınlar üzerine düzenlediği basın toplantısında, ölü sayısının daha da artabileceğini belirterek, "Ölüm sayısı sürekli değişiyor, şu ana kadar 19 kişi yaşamını yitirdi. Başka bölgelerde de ölenler olabilir." ifadesini kullandı.

#3
Foto - O ülkede orman yangını can aldı: 19 ölü

Bazı yangınların "kasıtlı" çıkarıldığını düşündüklerini vurgulayan, Toha, şimdiye kadar 43 bin hektarın kül olduğunu kaydetti.

#4
Foto - O ülkede orman yangını can aldı: 19 ölü

Devlet Başkanı Gabriel Boric, sosyal medya hesabı X'teki açıklamasında, olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini belirterek, "Yangınlara müdahale etmesi için tüm ekiplerimizi ülkenin orta ve güney kesimlerine yönlendirdik." ifadesini kullandı.

#5
Foto - O ülkede orman yangını can aldı: 19 ölü

Bir başka paylaşımın da da Boric, orman yangınlarıyla mücadelede tüm teknik ve insan kaynağına sahip olduklarını belirterek, felaketten etkilenenleri yalnız bırakmayacaklarını kaydetti.

#6
Foto - O ülkede orman yangını can aldı: 19 ölü

Yangınların Concon, Quintero ve Maitencillo şehirlerine doğru hızla yayıldığı bilgisi paylaşıldı. Şili basınında çıkan haberlerde, Valparaiso kentine yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Penuelas Gölü Doğal Parkı'nda da yangın çıktığı bildirildi.

#7
Foto - O ülkede orman yangını can aldı: 19 ölü

Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisinden (Senapred) yapılan açıklamada, yangının şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığı ve bazı kasabalarda tahliye işlemlerinin başlatıldığını duyurdu. Şili'de, şubat 2023'de çıkan orman yangınları sonucu 27 kişi yaşamını yitirmişti.

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