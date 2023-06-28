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Dünya
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O ülkede camiler dolup taştı

2023-06-28 12:00:47
O ülkede camiler dolup taştı

Fransa’nın başkenti Paris’te Müslümanlar camilere akın ederek bayram namazını kıldı.

#1
Foto - O ülkede camiler dolup taştı

Fransa’da Kurban Bayramı namazı için camiler doldu taştı. Paris’te Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Merkez Camisi’nde yüzlerce kişi namaz kıldı. Dualar edip birbirleriyle bayramlaşan Müslümanlar imamın okuduğu hutbeyi dinledi.

#2
Foto - O ülkede camiler dolup taştı

Camide oluşan kalabalık nedeniyle trafik bir süreliğine aksadı. İbadetlerinin ardından cami avlusuna çıkan bazı vatandaşlar kurbanlarını Paris'te kestiğini ifade ederken bazıları da kurbanlarını Türkiye’de kestiklerini söyledi. Kimi vatandaşlar ise kurban yerine bağışta bulunduğunu ifade etti.

#3
Foto - O ülkede camiler dolup taştı

Namaz öncesi cemaate konuşan Paris DİTİB Din Hizmetleri Ataşesi Prof. Dr. İbrahim Işıtan, toplumsal birlik ve beraberliğe vurgu yaparak bayramların, kin, nefret, öfke, ihanet ve düşmanlıkların yerine sevgi, muhabbet, yardımlaşma, dayanışma ve fedakârlık tohumlarının ekildiği günler olduğunu belirtti.

#4
Foto - O ülkede camiler dolup taştı

Namazın ardından Paris Büyükelçisi Ali Onaner, Türkiye’nin Paris Başkonsolosu Serdar Belentepe ile Paris DİTİB Din Hizmetleri Ataşesi Prof. Dr. İbrahim Işıtan, bayram namazını kıldıran imam ile birlikte vatandaşlarla bayramlaştı.

#5
Foto - O ülkede camiler dolup taştı

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