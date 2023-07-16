  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya
10
O ülke alev alev yanıyor! 140 hektar alan kül oldu

2023-07-16 01:22:20
O ülke alev alev yanıyor! 140 hektar alan kül oldu

İspanya'da orman yangını: 11 ev yandı, 140 hektar alan kül oldu, 500 kişi tahliye edildi

#1
Foto - O ülke alev alev yanıyor! 140 hektar alan kül oldu

İspanya'nın La Palma Adası’nda çıkan orman yangını nedeniyle 140 hektarlık alan kül olurken, 11 ev yandı, 500 kişi tahliye edildi.

#2
Foto - O ülke alev alev yanıyor! 140 hektar alan kül oldu

Avrupa’da sıcak hava dalgası etkili oluyor. İspanya'daki Kanarya Adaları'nın en büyük beşinci adası La Palma’da orman yangını çıktı.

#3
Foto - O ülke alev alev yanıyor! 140 hektar alan kül oldu

Adanın kuzeyindeki El Pinar de Puntagorda ormanlık alanında başlayan yangın hızla yayıldı. Bölgeye 4 helikopter ve 4 itfaiye ekibi sevk edildi.

#4
Foto - O ülke alev alev yanıyor! 140 hektar alan kül oldu

Kanarya Adaları özerk yönetimi başkanı Fernando Clavijo 140 hektarlık alanın kül olduğunu, en az 11 evin yandığını, 500 kişinin de tahliye edildiğini açıkladı.

#5
Foto - O ülke alev alev yanıyor! 140 hektar alan kül oldu

Clavijo, “Tahliye edilenlerin sayısı bine çıkabilir. Bu, şiddetli rüzgarlara bağlı” ifadelerini kullandı.

#6
Foto - O ülke alev alev yanıyor! 140 hektar alan kül oldu

Adadaki yetkililer, Kanarya Adaları’ndaki Gomera ve Tenerife adalarında da yardım talep etti.

#7
Foto - O ülke alev alev yanıyor! 140 hektar alan kül oldu

#8
Foto - O ülke alev alev yanıyor! 140 hektar alan kül oldu

#9
Foto - O ülke alev alev yanıyor! 140 hektar alan kül oldu

Türkiye’den bomba Suudi Arabistan, Katar ve BAE hamlesi! Bütün dünya şaşkın
Gündem

Türkiye’den bomba Suudi Arabistan, Katar ve BAE hamlesi! Bütün dünya şaşkın

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'..
30 yaşından küçük gençlere müjde! Tüm Türkiye'de ücretsiz oldu
Gündem

30 yaşından küçük gençlere müjde! Tüm Türkiye'de ücretsiz oldu

30 yaşından küçük tüm gençlere özel ücretsiz imkan sunuldu. 10 Temmuz'da başlayacak olan projeyle beraber Gençlik ve Spor Bakanlığı ücretsiz..
Rus bankası resmen duyurdu: En çok Türkiye yolladı
Ekonomi

Rus bankası resmen duyurdu: En çok Türkiye yolladı

Rus bankası Toçka'nın açıkladığı verilere göre, Rusya'ya en çok mal ihraç eden ikinci ülke Türkiye oldu.
Yapay zeka videosu tıklanma rekoru kırıyor! Celal Şengör'den İhlas Suresi
Sosyal Medya

Yapay zeka videosu tıklanma rekoru kırıyor! Celal Şengör'den İhlas Suresi

Yapay zekayla ilahi söylettirilen Celal Şengör’e bu seferde İhlas Suresi'ni okuttular.

Yunan yetkililerden, göçmen faciasından kurtulanlara tehdit: Sessiz kalın!
Dünya

Yunan yetkililerden, göçmen faciasından kurtulanlara tehdit: Sessiz kalın!

Yunanistan'da, Mora Yarımadası açıklarında meydana gelen göçmen faciasından kurtulanlara, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yetkili m..
İBB ile Adalar Belediyesi birbirine girdi
Gündem

İBB ile Adalar Belediyesi birbirine girdi

Büyükada’da Aya Nikola mevkiinde İBB bünyesindeki İSKİ'nin çalışmaları sırasında yola lağım suyu dökülmesi nedeniyle Adalar Belediyesi çalış..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23