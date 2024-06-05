O şehirde korkunç olay: 4 kişi öldürüp 121 parçaya ayırdı!

Bu programla, olay tarihinden 9 ay ve 2 ay önce Gulkamar'ın erkeklerle görüşmesini yakalandığını iddia eden Hallyev, "8 Haziran'da Gulkamar ve ailesini öldürmek için Çeşme'den İzmir'e geldim. Evde kimse yoktu. Kapıyı anahtarla açtım. 13 Haziran gecesi saat 03.00 sıralarında uyandım. Sabah 07.00 sıralarında odasına gittiğim Ruslan Kerimov, arkası dönük ve yan yatar vaziyette sigara içiyordu. Baltayla öldürüp, kapıyı kapatarak odadan çıktım. Kahvaltı hazırlayıp, Gulkamar'ı beklemeye başladım. Sabah saat 09.00'da eve geldi. Hiçbir şey olmamış gibi karşıladım. Kahvaltıya oturduk. Önce, dolabın üzerine koyduğum ip ile kahvaltı yapan Gulkamar'ı arkasından boğmaya çalıştım. Daha sonra Ruslan'ın odasında bıraktığım bıçağı alarak sırtından bıçakladım. Gulkamar'ın cesedini de Ruslan'ın odasına götürdüm. Bıçağı yıkayıp, kanlı elbiselerimi değiştirdim.