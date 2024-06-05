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Türkiye
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O şehirde korkunç olay: 4 kişi öldürüp 121 parçaya ayırdı!

2024-06-05 11:18:56
O şehirde korkunç olay: 4 kişi öldürüp 121 parçaya ayırdı!

İzmir'de Saparmurat Hallyev İzmir'de kıskanlık yüzünden 4 kişiyi vahşice öldürüp parçalara ayırarak derin dondurucuda saklamıştı. Kan donduran vahşetin iddianamesine ortaya çıktı.

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#1
Foto - O şehirde korkunç olay: 4 kişi öldürüp 121 parçaya ayırdı!

İzmir'de, kıskançlık nedeniyle sevgilisi Gulkamar Hanymova (54) ile kızları Leyla Geldiyarova (28) ile Lachyn Geldiyarova (30) ve kızlardan birinin erkek arkadaşı Ruslan Kerimov'u (34) öldürüp cesetlerini 121 parçaya ayırdıktan sonra derin dondurucuya koyan Saparmurat Hallyev (60) hakkındaki soruşturma tamamlandı.

#2
Foto - O şehirde korkunç olay: 4 kişi öldürüp 121 parçaya ayırdı!

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen, son yılların en korkunç cinayetlerinin iddianamesi ortaya çıktı. Sabah gazetesinden Ceyhan Torlak haberine göre, Hallyev hakkında "Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek 3 kadına karşı kasten öldürme" ve "Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçlarından 4 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi.

#3
Foto - O şehirde korkunç olay: 4 kişi öldürüp 121 parçaya ayırdı!

CASUS PROGRAM YÜKLEDİM İddianameye göre sevgilisi Gulkamar'ı, "Beni aldatırsan seni ve çocuklarını öldürürüm. Ailenden kimseyi sağ bırakmam" şeklinde tehdit eden Hallyev, cep telefonuna da kadının haberi olmadan görüşme kayıtlarını tutan casus program yüklediğini itiraf etti.

#4
Foto - O şehirde korkunç olay: 4 kişi öldürüp 121 parçaya ayırdı!

Bu programla, olay tarihinden 9 ay ve 2 ay önce Gulkamar'ın erkeklerle görüşmesini yakalandığını iddia eden Hallyev, "8 Haziran'da Gulkamar ve ailesini öldürmek için Çeşme'den İzmir'e geldim. Evde kimse yoktu. Kapıyı anahtarla açtım. 13 Haziran gecesi saat 03.00 sıralarında uyandım. Sabah 07.00 sıralarında odasına gittiğim Ruslan Kerimov, arkası dönük ve yan yatar vaziyette sigara içiyordu. Baltayla öldürüp, kapıyı kapatarak odadan çıktım. Kahvaltı hazırlayıp, Gulkamar'ı beklemeye başladım. Sabah saat 09.00'da eve geldi. Hiçbir şey olmamış gibi karşıladım. Kahvaltıya oturduk. Önce, dolabın üzerine koyduğum ip ile kahvaltı yapan Gulkamar'ı arkasından boğmaya çalıştım. Daha sonra Ruslan'ın odasında bıraktığım bıçağı alarak sırtından bıçakladım. Gulkamar'ın cesedini de Ruslan'ın odasına götürdüm. Bıçağı yıkayıp, kanlı elbiselerimi değiştirdim.

#5
Foto - O şehirde korkunç olay: 4 kişi öldürüp 121 parçaya ayırdı!

Saat 11.00'da Gulkamar'ın kızı Lachyn'in geldi. Onunla da kahvaltı yaptık. Annesini sorunca eczaneye gittiğini söyledim. Üzerini değiştirmek için benim odama girdiğinde, aynı bıçakla arkasından yaklaşıp boğazını kestim. Cesedi odamda bırakıp bıçağı yıkadım. 11.30'da diğer kızı Leyla geldi. Kahvaltı yapmak istemedi. Ruslan ve Gulkamar'ın cesetlerinin bulunduğu odaya yönelince tam kapının önünde onu da öldürdüm. Ertesi gün cesetleri nasıl yok edeceğini düşünmeye başladım. Kanalizasyona atmak için banyoya götürüp parçalara ayırdım. Parçaları da buzdolabına koydum. Ertesi gün kalktığımda, Gulkamar'ın bana yaptığı iyilikler aklıma geldi. Bu yüzden onu toprağa vermek istedim. Cesetler bozulmasın diye derin dondurucu aldım. 17 Haziran'da Çeşme'ye giderek, daha önce yanında çalıştığım Mustafa Arslan'a, 'karımı ve çocuklarımı öldürdüm. Görünmemem lazım' dedim. 'Boş ver bir şey olmaz' dedi ve bana inanmadı" dedi.

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