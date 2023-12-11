O şehirde 26 bin 47 ağır hasarlı bina yıkıldı

Mehmet Taş ise, “Şu an şehir merkezinde çalışmalar çok güzel ekipler ful çalışıyor görüyoruz. Hayırlı olsun. Ben de enkazdan çıktık evimiz yıkıldı inşallah güzel olur. Ne kadar hızlı olunursa o kadar iyi olur” dedi