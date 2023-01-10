2023-01-10 11:07:25 O mektuba sert tepki: Deniz Baykal'a yapılanı oğlu unutmuş
CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın oğlu Ataç Baykal yazdığı mektupta, babası, Kemal Kılıçdaroğlu ve Levent Gök arasındaki görüşmeyi anlattı. Ataç Baykal, görüşmeyi babasının çok istediğini, görüşmenin samimi bir ortamda geçtiğini, fotoğrafı da kendisinin çektiğini söyledi. Ataç Baykal'ın sözleri arasında babasının yol arkadaşı olan eski CHP'li isimleri, 'Kılıçdaroğlu'nu ve CHP'yi karalıyorlar' diyerek suçlaması dikkat çekti. Ataç Baykal'ın ima ettiği eski CHP'lilerden Mehmet Sevigen ve Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal konuyla ilgili çarpıcı ifadelerde bulundu.