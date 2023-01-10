  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
3
O mektuba sert tepki: Deniz Baykal'a yapılanı oğlu unutmuş

2023-01-10 11:07:25
O mektuba sert tepki: Deniz Baykal'a yapılanı oğlu unutmuş

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın oğlu Ataç Baykal yazdığı mektupta, babası, Kemal Kılıçdaroğlu ve Levent Gök arasındaki görüşmeyi anlattı. Ataç Baykal, görüşmeyi babasının çok istediğini, görüşmenin samimi bir ortamda geçtiğini, fotoğrafı da kendisinin çektiğini söyledi. Ataç Baykal'ın sözleri arasında babasının yol arkadaşı olan eski CHP'li isimleri, 'Kılıçdaroğlu'nu ve CHP'yi karalıyorlar' diyerek suçlaması dikkat çekti. Ataç Baykal'ın ima ettiği eski CHP'lilerden Mehmet Sevigen ve Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal konuyla ilgili çarpıcı ifadelerde bulundu.

#1
Foto - O mektuba sert tepki: Deniz Baykal'a yapılanı oğlu unutmuş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ı evinde ziyaret etti. Bu ziyaretin uzun bir aradan sonra seçimlere gidilirken gerçekleşmesi dikkat çekti. Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın partiden istifası sonrası Kılıçdaroğlu ve Aslı Baykal karşı karşıya gelmişti. Bu görüşmede çekilen fotoğrafta Baykal'ın suratının asık olması da çok konuşulmuştu. Bugün Ahmet Hakan'a mektup yazan Baykal'ın oğlu Ataç Baykal, fotoğrafı kendisinin çektiğini, babasının görüşmeyi istediğini, görüşmenin de samimi geçtiğini söyledi. Ataç Baykal, babasının hastalığı nedeniyle ifadelerinin sürekli sert göründüğünü de sözlerine ekledi. Baykal'ın mektubunda, "Bazı eski CHP'liler, AKP'nin himayesinde CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu karalama kampanyası yürütüyorlar. Bu kendi tercihleridir." ifadesi hayli dikkat çekti. Ataç Baykal'ın bu ifade ile Mehmet Sevigen, Yılmaz Ateş, Aslı Baykal gibi isimleri hedef aldığı değerlendirildi. Sabah.com.tr Ataç Baykal'ın hedef aldığı CHP eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen ve Deniz Baykal'ın diğer evladı Aslı Baykal'a ulaştı. Aslı Baykal, kardeşinin görüşlerine katılmadığını belirtti, "Babamın bir düşüncesi varsa çıkar kendi söyler." dedi. Sevigen ise, "Ataç babasına yapılanı unutmuş, biz unutmadık. Ataç'a hiç yakıştıramadım." ifadelerini kullandı.

#2
Foto - O mektuba sert tepki: Deniz Baykal'a yapılanı oğlu unutmuş

ASLI BAYKAL: BABAM BİR DÜŞÜNCESİ VARSA KENDİSİ SÖYLER Aslı Baykal, kardeşi Ataç Baykal'a yanıt verdi. Sabah.com.tr'ye konuşan Aslı Baykal, "Ataç'a tek cümlelik bir yanıt vereyim. Babamın bir düşüncesi varsa babam kendisi söyler. Bu açıklama babamın görüşünü yansıtmaz." dedi. "ATAÇ'IN AĞZI İLE KILIÇDAROĞLU'NU AKLAMAYA ÇALIŞIYORLAR" Sabah.com.tr'ye konuya ilişkin değerlendirmede bulunan bir başka isim oaln CHP eski Genel Sekreteri ve Deniz Baykal'ın yol arkadaşı Mehmet Sevigen ise şunları söyledi: Bunların hepsi safsatadır. Kemal Kılıçdaroğlu'nu kurtarmak için Ataç Bey'i kullanıyorlar. Burada mühim olan Deniz Bey'dir. Onun söyleyecekleri çok önemlidir. Deniz Bey dilediğini söyleyebilen bir insandır. Dili tutmuyor mu ki Ataç Bey'i kullansın. Ataç Bey'in ağzı ile Kemal Kılıçdaroğlu'nu aklamaya çalışıyorlar. "ATAÇ BABASININ YOL ARKADAŞLARINI KULLANARAK BİRİLERİNE ALET OLMASIN" Sevigen, Ataç Baykal'a tepkisini biraz daha artırarak sözlerini şöyle sürdürdü: Ben yeni CHP'nin dış politikadaki tutumunu, Mavi Vatan'a karşı yaklaşımını, hatalarını eleştiriyorum. Bizim CHP ile bir sorunumuz yok, olamaz da. Bizim yöneticiler ile sorunumuz olabilir. Ben aile içine müdahale etmek istemiyorum. Ama Ataç Bey, babasına yapılanı unutmuş. Biz Deniz Bey'e yapılanı unutmadık, unutmayız da. Deniz Bey de kendisine yapılan iyilikleri unutmadığı gibi, kötülükleri de unutmaz. Ataç, babasının yol arkadaşlarını kullanarak birilerine alet olmasın.

Messi için ortalığı karıştıran bomba iddia!
Spor

Messi için ortalığı karıştıran bomba iddia!

Lionel Messi, PSG'nin sözleşme yenileme teklifini henüz kabul etmedi. Al Hilal kulübü, yıllık 350 milyon euro karşılığında Messi'yi kadrosun..
O ilimizde petrol fışkırıyor! Su ararken buldu bir anda alev aldı
Yaşam

O ilimizde petrol fışkırıyor! Su ararken buldu bir anda alev aldı

Manisa'nın Salihli ilçesinde geçtiğimiz yıl petrolün bulunduğu bölgeden sevindiren bir haber daha geldi. Bir çiftçi kuyusundan çıkardığı siy..
Altını doları olanlar! Uzman isim duyurdu... Gram altın tahmini: Altın fiyatları gaza basabilir, buhar olup uçacak!
Ekonomi

Altını doları olanlar! Uzman isim duyurdu... Gram altın tahmini: Altın fiyatları gaza basabilir, buhar olup uçacak!

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altının ons fiyatı cuma günü yüzde 1,83 değer kazanmasının ardından, bugün d..
Komutanların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a alkış tutması CHP'yi rahatsız etti
Siyaset

Komutanların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a alkış tutması CHP'yi rahatsız etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Milli Savunma Bakanlığı Arifiye Yerleşkesi BMC İşletmesi'nde yaptığı konuşmada CHP Genel Başakanı Kemal Kılıçdaroğ..
Halk TV'de şeriat propagandası!
Medya

Halk TV'de şeriat propagandası!

Halk TV ekranında Şirin Payzın'a konuşan eski AK Partili İdris Şahin, şeriat propagandası yaptı. Şeriatı anlatan Şahin'in Payzın'ın hayran h..
Sıfır araç fiyatları: En uygun, ucuza araç! 2023 Sıfır otomobil fiyatları
Otomotiv

Sıfır araç fiyatları: En uygun, ucuza araç! 2023 Sıfır otomobil fiyatları

2023 sıfır araç fiyatları ne olacak araç sahipleri merak ediyor. Araç almayı 2023’e bırakanlar için 2023 yılında her markanın sıfır araç fiy..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23