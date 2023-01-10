O mektuba sert tepki: Deniz Baykal'a yapılanı oğlu unutmuş

ASLI BAYKAL: BABAM BİR DÜŞÜNCESİ VARSA KENDİSİ SÖYLER Aslı Baykal, kardeşi Ataç Baykal'a yanıt verdi. Sabah.com.tr'ye konuşan Aslı Baykal, "Ataç'a tek cümlelik bir yanıt vereyim. Babamın bir düşüncesi varsa babam kendisi söyler. Bu açıklama babamın görüşünü yansıtmaz." dedi. "ATAÇ'IN AĞZI İLE KILIÇDAROĞLU'NU AKLAMAYA ÇALIŞIYORLAR" Sabah.com.tr'ye konuya ilişkin değerlendirmede bulunan bir başka isim oaln CHP eski Genel Sekreteri ve Deniz Baykal'ın yol arkadaşı Mehmet Sevigen ise şunları söyledi: Bunların hepsi safsatadır. Kemal Kılıçdaroğlu'nu kurtarmak için Ataç Bey'i kullanıyorlar. Burada mühim olan Deniz Bey'dir. Onun söyleyecekleri çok önemlidir. Deniz Bey dilediğini söyleyebilen bir insandır. Dili tutmuyor mu ki Ataç Bey'i kullansın. Ataç Bey'in ağzı ile Kemal Kılıçdaroğlu'nu aklamaya çalışıyorlar. "ATAÇ BABASININ YOL ARKADAŞLARINI KULLANARAK BİRİLERİNE ALET OLMASIN" Sevigen, Ataç Baykal'a tepkisini biraz daha artırarak sözlerini şöyle sürdürdü: Ben yeni CHP'nin dış politikadaki tutumunu, Mavi Vatan'a karşı yaklaşımını, hatalarını eleştiriyorum. Bizim CHP ile bir sorunumuz yok, olamaz da. Bizim yöneticiler ile sorunumuz olabilir. Ben aile içine müdahale etmek istemiyorum. Ama Ataç Bey, babasına yapılanı unutmuş. Biz Deniz Bey'e yapılanı unutmadık, unutmayız da. Deniz Bey de kendisine yapılan iyilikleri unutmadığı gibi, kötülükleri de unutmaz. Ataç, babasının yol arkadaşlarını kullanarak birilerine alet olmasın.