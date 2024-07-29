O mahallede bu sene yaş incir rekoltesi yüz güldürecek

Ürünlü Mahalle muhtarı ve aynı zamanda incir üreticisi Naci Özkan, bu yıl verimin geçen yıla göre daha iyi olduğunu belirterek, “14 senedir tarımla uğraşıyorum. İncir bahçesini bir hevesle 14 yıl önce yaptım. 150 tane Bursa siyah ve 50 tane Aydın beyaz inciri diktim. Geçen yıl yaklaşık 8 ton civarında hasadım oldu. Allah izin verirse bir önceki yıla göre bu yıl 10 ton civarında ürün almayı bekliyorum. Bu yıl verim oldukça güzel. Pazarlama sıkıntımız yok. Hasadımıza 15 gün sonra başlayacağız. İlk olarak beyaz incirle başlıyoruz. Daha sonra ise siyah incir hasadına giriyoruz. Manavgat ilçesinde büyük manavlara veriyoruz. Hasat dönemimiz ise yaklaşık 45 gün sürüyor” dedi.