O mahallede bu sene yaş incir rekoltesi yüz güldürecek

Köyümüz deniz seviyesinden 800 metre yükseklikte olması incire verimli bir seviyededir. İncirimizin kalitesini de arttırıyor. İncir ağaçlarına zaten kesinlikle fenni gübre vermiyoruz. Hayvan gübresi ile besliyoruz. Köyümüzde Aydın beyaz incir, Bursa siyah ve yerli incir olmak üzere 50-60 ton civarında ürün bekliyoruz. Pazarlama sorunumuz yok. Bizim her yıl müşterilerimiz zaten hazırdır. Bursa siyah incirinin 7-8 tanesi ise ortalama bir kilo gram gelir. Bu da incirimizin ne kadar iyi kalitede yetiştiğini göstermektedir” şeklinde konuştu.