O köyün büyük bölümü taşınıyor

Günebakan köyünün son durumu hakkında İhlas Haber Ajansı'na özel açıklama yapan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, "40 konut, 4 ahır, 2 samanlık ve bir de camimiz toprak kaymasından etkilendi. Tespitlerimizi yaptık. Bundan sonraki süreç içerisinde jeolojik çalışmalarla genişleyip genişlemediği üzerinde de çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Burada afet etkili alan ilanını gerçekleştirdik. Hak sahipliğiyle ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. En kısa sürede vatandaşlarımıza daha uygun bir yerde yeni konut ve ahırlarını yapacağız. Şu an itibarıyla sadece toprak kaymasından etkilenen alanı değerlendiriyoruz" dedi.