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Yaşam
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O köyün büyük bölümü taşınıyor

2024-02-19 18:03:10
O köyün büyük bölümü taşınıyor

Tokat'ın Niksar ilçesi Günebakan köyünün büyük bölümü taşınacak.

#1
Foto - O köyün büyük bölümü taşınıyor

Tokat’ın Niksar ilçesine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Günebakan köyünde meydana gelen toprak kayması sonucu Tokat İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

#2
Foto - O köyün büyük bölümü taşınıyor

Afet ve Acil Durum Yönetmeliği Başkanlığı personeli geçtiğimiz hafta afete maruz bölgeye gelerek dron ile köyün risk haritası çıkartıldı. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda, köy genelinde herhangi bir oynama olmadığı tespit edildi.

#3
Foto - O köyün büyük bölümü taşınıyor

Ancak, toprak kaymasından etkilenen bölgelerde meydana gelen hasarlar belirlendi. 40 konut, 4 ahır, 2 samanlık ve bir caminin toprak kaymasından etkilendiği belirlendi.

#4
Foto - O köyün büyük bölümü taşınıyor

Yapılan tespitler doğrultusunda, afet etkili alan ilanı yapılarak gerekli tedbirlerin alınması sağlandı. Şu anda sadece toprak kaymasından etkilenen alanlar değerlendirilmekte olup, jeolojik çalışmalarla bu etkinin genişleyip genişlemediği üzerinde detaylı incelemeler devam ediyor.

#5
Foto - O köyün büyük bölümü taşınıyor

Yetkililer, afet sonrası sürecin yönetimi kapsamında hak sahipleriyle ilgili çalışmaların devam ettiğini belirtti. En kısa sürede, etkilenen vatandaşlar için daha uygun bir yerde yeni konut ve ahırların yapılacağı açıklandı.

#6
Foto - O köyün büyük bölümü taşınıyor

Günebakan köyünün son durumu hakkında İhlas Haber Ajansı'na özel açıklama yapan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, "40 konut, 4 ahır, 2 samanlık ve bir de camimiz toprak kaymasından etkilendi. Tespitlerimizi yaptık. Bundan sonraki süreç içerisinde jeolojik çalışmalarla genişleyip genişlemediği üzerinde de çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Burada afet etkili alan ilanını gerçekleştirdik. Hak sahipliğiyle ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. En kısa sürede vatandaşlarımıza daha uygun bir yerde yeni konut ve ahırlarını yapacağız. Şu an itibarıyla sadece toprak kaymasından etkilenen alanı değerlendiriyoruz" dedi.

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