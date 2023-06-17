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O köy ayıların hedefi haline geldi

2023-06-17 10:55:30
O köy ayıların hedefi haline geldi

Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde artan ayı saldırıları vatandaşları tedirgin ediyor.

#1
Foto - O köy ayıların hedefi haline geldi

Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde artan ayı saldırıları vatandaşları tedirgin ediyor. Mahalleye inen ayılar arı kovanlarına, büyük ve küçükbaş hayvanlara saldırırken, evlere ise zarar veriyor. Trabzon’un Şalpazarı ilçesine bağlı Kuzuluk ve Gökçeköy mahallelerinde yaşanan ayı saldırıları nedeniyle yöre sakinlerinin korkusu sürüyor. Son aylarda artan ayı saldırıları nedeniyle vatandaşların arı kovanları zarar görürken, çok sayıda küçük ve büyükbaş hayvan ise telef oldu. Mahalleye kadar inen ayılar nedeniyle vatandaşlar küçük çocukların zarar görebileceği endişesini yaşarken, ayı saldırılarına karşı köy cami hoparlöründen uyarı anonsları yapılıyor. Uyarı anonslarında çocukların tek başlarına bırakılmaması istenirken, yöre sakinlerinin dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulunuluyor.

#2
Foto - O köy ayıların hedefi haline geldi

Küçükbaş sürü sahibi Ramazan Taşkın, artan yaban hayvanlarının otlatma esnasında hayvanlarını parçalayarak telef ettiğini belirtti. Taşkın, “Çıplak gözümüz ile sürülerimizdeki hayvanlarımız parçalayanların kurt mu yoksa ayı mı bilemiyoruz. Ancak gün ağarınca telef olan hayvanlarımızın yanında büyük ayak izlerine bakılırsa ayıya benziyor” dedi. Hayvanları telef eden ayıların evlere de girdiğini dile getiren Taşkın, “Evlerimize giriyor kırıp döküp bizlere maddi olarak zarar veriyorlar. Devletimiz yaban hayvanlarını buradaki bölgelere bırakıyor ancak burada çoğalan hayvanlar aç kalınca köye inerek bizlerin sürülerine zarar veriyor” şeklinde konuştu.

#3
Foto - O köy ayıların hedefi haline geldi

Şalpazarı İlçesine bağlı Kuzuluk mahallesi sakini Ali Sait Tok ise, ayıların arı kovanlarına saldırdığını belirterek, ayı saldırıları nedeniyle korktukları için mezra evlerine gidemediklerini söyledi. Tok, “Arıcılığı artan ayı saldırılarından dolayı yapmakta zorlanıyoruz” diye konuştu.

#4
Foto - O köy ayıların hedefi haline geldi

Ayı saldırılarından korktukları için evden dışarıya çıkamadıklarını kaydeden Tok, “Ayıdan korkumuza arı kovanlarının çoğunu ilçe merkezine yakın bölgelere bırakmıştık. Burada eskiden beri olan ayılar bizim peteklerimize ve hayvanlarımıza zara vermiyorlardı. Son 10 yıldan beri doğayı korumak için Milli Parklar görevlileri tarafından salıverilen ayıların sayıları çoğalınca saldırmaya başladılar. Tamamen bizi dışarıya çıkaramaz hale getirdiler. Ne arıcılık, ne de hayvancılık yapamıyoruz. Sabah kalktığımda ayının ahırımın yanından geçtiğini gördüm şaşırdım. Ahırda yatacak halim yok. Tamamen çaresiz durumdayız” ifadelerini kullandı.

#5
Foto - O köy ayıların hedefi haline geldi

Kuzuluk mahallesi sakinlerinden Veysel Tok, ayıların evlerin kapısını kırdığını kaydederek “Bazı duyumlarımıza göre bölgemiz genelinde 80 ile 100 ayının varlığından söz ediliyor. Ayının yüzünden tapulu evimize girip yatamıyoruz. Ayı evin kapısını kırıyor. Ardından yerine takınca yenisini yine kırıyor. Bir kapının bize maliyeti 7 ile 8 bin lira ne yapacağımız şaşırdık bu ayıya bir çare bulsunlar ayı bizi yerimizden yurdumuza koymuyor. Devlet bizi de biraz düşünsün ya ayıları buralara salı vermesinler ya da alsınlar. Ya da devlet bizi başka bir yere göndersin” ifadelerini kullandı.

#6
Foto - O köy ayıların hedefi haline geldi

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