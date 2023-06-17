O köy ayıların hedefi haline geldi

Kuzuluk mahallesi sakinlerinden Veysel Tok, ayıların evlerin kapısını kırdığını kaydederek “Bazı duyumlarımıza göre bölgemiz genelinde 80 ile 100 ayının varlığından söz ediliyor. Ayının yüzünden tapulu evimize girip yatamıyoruz. Ayı evin kapısını kırıyor. Ardından yerine takınca yenisini yine kırıyor. Bir kapının bize maliyeti 7 ile 8 bin lira ne yapacağımız şaşırdık bu ayıya bir çare bulsunlar ayı bizi yerimizden yurdumuza koymuyor. Devlet bizi de biraz düşünsün ya ayıları buralara salı vermesinler ya da alsınlar. Ya da devlet bizi başka bir yere göndersin” ifadelerini kullandı.