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Yaşam
10
O kent sis denizinde kayboldu

2023-12-30 23:44:47
O kent sis denizinde kayboldu

Elazığ’da son günlerde etkili olan yoğun sis, kentin üzerini tamamıyla kaplayarak kartpostallık görüntüler oluşturdu.

#1
Foto - O kent sis denizinde kayboldu

Elazığ’da etkisini gösteren sisli hava, kent merkezine güneş ışınlarının ulaşmasını engellerken, yüksek noktalarına çıkıldığında ise bambaşka bir güzelliğe büründü.

#2
Foto - O kent sis denizinde kayboldu

4 bin yıllık tarihi Harput Mahallesi’nden şehri kuşbakışı izleyen doğa fotoğrafçıları ve vatandaşlar, nadir rastlanılan bu eşsiz doğa olayına tanıklık etti.

#3
Foto - O kent sis denizinde kayboldu

Fotoğraf makinesi ve cep telefonlarıyla bu sis denizini görüntüleyen vatandaşlar, manzaranın tadını çıkardı.

#4
Foto - O kent sis denizinde kayboldu

Oluşan manzarayı fotoğraflayan astrofotoğraf ve doğa fotoğrafçılığı Mücahit Çelik, "Bugün Elazığ’da ciddi bir sis hakimdi. Bu durumda Harput’ta havanın güzel olacağını tahmin etmiştim.

#5
Foto - O kent sis denizinde kayboldu

Tarihi Harput Mahallesi'ne geldiğimize çok güzel bir manzara ile karşılaştık. Hava ve manzara gayet güzel.

#6
Foto - O kent sis denizinde kayboldu

Elazığ adeta bir sis bulutunun altında kalmış. Bunu, manzara ve fotoğraf sever olarak değerlendirmek isteyip buraya geldik" dedi.

#7
Foto - O kent sis denizinde kayboldu

#8
Foto - O kent sis denizinde kayboldu

#9
Foto - O kent sis denizinde kayboldu

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