O ismin açıklaması büyük dikkat çekti Bir ilk yaşanacak mı? Erden Timur'un kararı…

Yeni kurulacak Dursun Özbek Yönetimi’nde en çok merak edilen konu, ikinci adamın kim olacağı... Bu konuda çeşitli ihtimaller var. Son 2 senede sağlanan sportif başarı nedeniyle kredisini artıran Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, yakın çevresine bırakacağı mesajını verdi. Böyle bir senaryonun özellikle taraftarın gözünde Özbek’e zarar verebileceği tahmin edilirken, baskılar sürüyor. Erden Timur vazgeçip devam ederse, Sportif’te mi yoksa yönetimde mi olacağı merak ediliyor. Abdurrahim Albayrak’ın gelmesi durumunda ise futbolda kimin söz sahibi olacağı da yine tartışılıyor. Albayrak geri dönme konusunda hevesli... Son seçimde adaylıktan vazgeçip, Özbek ile birlikte hareket eden Metin Öztürk’ün de, Abdurrahim Albayrak’ın gelişi durumunda ne olacağı belirsiz...