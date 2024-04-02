O isimlere hayret edeceksiniz! İşte Şampiyonlar Ligi’ni kazanamamış en iyi 32 futbolcu! Yolu Süper Lig'den 2 oyuncu da var...

Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi, tüm futbolcular için en büyük hedeflerden birisi olmaya devam ediyor. Tarihin en iyi futbolcularının belirlendiği birçok listede Devler Ligi'ni kaç kez kazandıklarına da bakılırken bu kupayı kaldırmamış birçok yıldız isim de bulunuyor. FourFourTwo dergisi, Şampiyonlar Ligi'ni kazanamamış en iyi 32 futbolcuyu belirledi. Listede yolu Süper Lig'den geçen iki isim de var.