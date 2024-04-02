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Spor
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O isimlere hayret edeceksiniz! İşte Şampiyonlar Ligi’ni kazanamamış en iyi 32 futbolcu! Yolu Süper Lig'den 2 oyuncu da var...

2024-04-02 07:56:43
O isimlere hayret edeceksiniz! İşte Şampiyonlar Ligi’ni kazanamamış en iyi 32 futbolcu! Yolu Süper Lig'den 2 oyuncu da var...

Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi, tüm futbolcular için en büyük hedeflerden birisi olmaya devam ediyor. Tarihin en iyi futbolcularının belirlendiği birçok listede Devler Ligi'ni kaç kez kazandıklarına da bakılırken bu kupayı kaldırmamış birçok yıldız isim de bulunuyor. FourFourTwo dergisi, Şampiyonlar Ligi'ni kazanamamış en iyi 32 futbolcuyu belirledi. Listede yolu Süper Lig'den geçen iki isim de var.

#1
Foto - O isimlere hayret edeceksiniz! İşte Şampiyonlar Ligi’ni kazanamamış en iyi 32 futbolcu! Yolu Süper Lig'den 2 oyuncu da var...

İŞTE DEVLER LİGİ'Nİ KAZANAMAMIŞ EN İYİ FUTBOLCULAR 32. Robin van Persie

#2
Foto - O isimlere hayret edeceksiniz! İşte Şampiyonlar Ligi’ni kazanamamış en iyi 32 futbolcu! Yolu Süper Lig'den 2 oyuncu da var...

31. Phillip Cocu

#3
Foto - O isimlere hayret edeceksiniz! İşte Şampiyonlar Ligi’ni kazanamamış en iyi 32 futbolcu! Yolu Süper Lig'den 2 oyuncu da var...

30. Michael Owen

#4
Foto - O isimlere hayret edeceksiniz! İşte Şampiyonlar Ligi’ni kazanamamış en iyi 32 futbolcu! Yolu Süper Lig'den 2 oyuncu da var...

29. Romario

#5
Foto - O isimlere hayret edeceksiniz! İşte Şampiyonlar Ligi’ni kazanamamış en iyi 32 futbolcu! Yolu Süper Lig'den 2 oyuncu da var...

28. Laurent Blanc

#6
Foto - O isimlere hayret edeceksiniz! İşte Şampiyonlar Ligi’ni kazanamamış en iyi 32 futbolcu! Yolu Süper Lig'den 2 oyuncu da var...

27. Dimitar Berbatov

#7
Foto - O isimlere hayret edeceksiniz! İşte Şampiyonlar Ligi’ni kazanamamış en iyi 32 futbolcu! Yolu Süper Lig'den 2 oyuncu da var...

26. Alan Shearer

#8
Foto - O isimlere hayret edeceksiniz! İşte Şampiyonlar Ligi’ni kazanamamış en iyi 32 futbolcu! Yolu Süper Lig'den 2 oyuncu da var...

25. Gianfranco Zola

#9
Foto - O isimlere hayret edeceksiniz! İşte Şampiyonlar Ligi’ni kazanamamış en iyi 32 futbolcu! Yolu Süper Lig'den 2 oyuncu da var...

24. Robert Pires

#10
Foto - O isimlere hayret edeceksiniz! İşte Şampiyonlar Ligi’ni kazanamamış en iyi 32 futbolcu! Yolu Süper Lig'den 2 oyuncu da var...

23. Miroslav Klose

#11
Foto - O isimlere hayret edeceksiniz! İşte Şampiyonlar Ligi’ni kazanamamış en iyi 32 futbolcu! Yolu Süper Lig'den 2 oyuncu da var...

22. Giorgio Chiellini

#12
Foto - O isimlere hayret edeceksiniz! İşte Şampiyonlar Ligi’ni kazanamamış en iyi 32 futbolcu! Yolu Süper Lig'den 2 oyuncu da var...

21. Luis Enrique

#13
Foto - O isimlere hayret edeceksiniz! İşte Şampiyonlar Ligi’ni kazanamamış en iyi 32 futbolcu! Yolu Süper Lig'den 2 oyuncu da var...

20. Sergio Aguero

#14
Foto - O isimlere hayret edeceksiniz! İşte Şampiyonlar Ligi’ni kazanamamış en iyi 32 futbolcu! Yolu Süper Lig'den 2 oyuncu da var...

19. Lilian Thuram

#15
Foto - O isimlere hayret edeceksiniz! İşte Şampiyonlar Ligi’ni kazanamamış en iyi 32 futbolcu! Yolu Süper Lig'den 2 oyuncu da var...

18. Hernan Crespo

#16
Foto - O isimlere hayret edeceksiniz! İşte Şampiyonlar Ligi’ni kazanamamış en iyi 32 futbolcu! Yolu Süper Lig'den 2 oyuncu da var...

17. Fabio Cannavaro

#17
Foto - O isimlere hayret edeceksiniz! İşte Şampiyonlar Ligi’ni kazanamamış en iyi 32 futbolcu! Yolu Süper Lig'den 2 oyuncu da var...

16. Patrick Vieira

#18
Foto - O isimlere hayret edeceksiniz! İşte Şampiyonlar Ligi’ni kazanamamış en iyi 32 futbolcu! Yolu Süper Lig'den 2 oyuncu da var...

15. Ruud van Nistelrooy

#19
Foto - O isimlere hayret edeceksiniz! İşte Şampiyonlar Ligi’ni kazanamamış en iyi 32 futbolcu! Yolu Süper Lig'den 2 oyuncu da var...

14. George Weah

#20
Foto - O isimlere hayret edeceksiniz! İşte Şampiyonlar Ligi’ni kazanamamış en iyi 32 futbolcu! Yolu Süper Lig'den 2 oyuncu da var...

13. Michael Ballack

#21
Foto - O isimlere hayret edeceksiniz! İşte Şampiyonlar Ligi’ni kazanamamış en iyi 32 futbolcu! Yolu Süper Lig'den 2 oyuncu da var...

12. David Silva

#22
Foto - O isimlere hayret edeceksiniz! İşte Şampiyonlar Ligi’ni kazanamamış en iyi 32 futbolcu! Yolu Süper Lig'den 2 oyuncu da var...

11. Cesc Fabregas

#23
Foto - O isimlere hayret edeceksiniz! İşte Şampiyonlar Ligi’ni kazanamamış en iyi 32 futbolcu! Yolu Süper Lig'den 2 oyuncu da var...

10. Dennis Bergkamp

#24
Foto - O isimlere hayret edeceksiniz! İşte Şampiyonlar Ligi’ni kazanamamış en iyi 32 futbolcu! Yolu Süper Lig'den 2 oyuncu da var...

9. Gabriel Batistuta

#25
Foto - O isimlere hayret edeceksiniz! İşte Şampiyonlar Ligi’ni kazanamamış en iyi 32 futbolcu! Yolu Süper Lig'den 2 oyuncu da var...

8. Francesco Totti

#26
Foto - O isimlere hayret edeceksiniz! İşte Şampiyonlar Ligi’ni kazanamamış en iyi 32 futbolcu! Yolu Süper Lig'den 2 oyuncu da var...

7. Eric Cantona

#27
Foto - O isimlere hayret edeceksiniz! İşte Şampiyonlar Ligi’ni kazanamamış en iyi 32 futbolcu! Yolu Süper Lig'den 2 oyuncu da var...

6. Pavel Nedved

#28
Foto - O isimlere hayret edeceksiniz! İşte Şampiyonlar Ligi’ni kazanamamış en iyi 32 futbolcu! Yolu Süper Lig'den 2 oyuncu da var...

5. Lothar Matthaus

#29
Foto - O isimlere hayret edeceksiniz! İşte Şampiyonlar Ligi’ni kazanamamış en iyi 32 futbolcu! Yolu Süper Lig'den 2 oyuncu da var...

4. Gianluigi Buffon

#30
Foto - O isimlere hayret edeceksiniz! İşte Şampiyonlar Ligi’ni kazanamamış en iyi 32 futbolcu! Yolu Süper Lig'den 2 oyuncu da var...

3. Zlatan Ibrahimovic

#31
Foto - O isimlere hayret edeceksiniz! İşte Şampiyonlar Ligi’ni kazanamamış en iyi 32 futbolcu! Yolu Süper Lig'den 2 oyuncu da var...

2. Roberto Baggio

#32
Foto - O isimlere hayret edeceksiniz! İşte Şampiyonlar Ligi’ni kazanamamış en iyi 32 futbolcu! Yolu Süper Lig'den 2 oyuncu da var...

1. Ronaldo

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