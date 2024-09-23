Giriş Tarihi: O ırmakla ilgili incele başlatıldı
Bartın Irmağı'nın bir bölümünde suyun köpürmesiyle ilgili inceleme başlatıldı.
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Bartın Irmağı'nın bir bölümünde suyun köpürmesiyle ilgili inceleme başlatıldı.
Bartın Irmağı'nın bir bölümünde suyun köpürmesine ilişkin inceleme başlatıldı. Kentte gece boyu süren yağışın ardından Bartın Irmağı'nın Çağlayan mevkisinde köpük oluştu. Köpükleri gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.
Bölgeye gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, ırmaktaki köpürmenin tespiti için inceleme başlattı. Irmak suyundan alınan numune laboratuvara gönderildi.
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